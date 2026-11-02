Mākslīgā intelekta centram trūkst stabila finansējuma un resursu uzdevumu izpildei

Mākslīgā intelekta centra (MIC) kapacitāte nav pietiekama tam uzticēto uzdevumu izpildei, tāpēc būs jāpārskata tā struktūra un finansējums, atzīst reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ("Apvienotais saraksts"). Centra darbībā nav izdevies piesaistīt sākotnēji cerētās uzņēmēju un zinātnes investīcijas, un ministrs uzskata, ka tā attīstībā aktīvāk jāiesaistās valstij, ziņo LTV raidījums "de facto".
MIC dibināts 2025. gada 2. aprīlī, lai vienotu valsts pārvaldi, uzņēmējus un akadēmisko vidi un veicinātu mākslīgā intelekta attīstību. Darba sākumu kavēja vadības maiņa — pirmā direktore Natālija Čerņecka amatā nostrādāja vien četrus mēnešus un pameta to, jo viņas un padomes redzējums par prioritātēm atšķīrās. Tagad centru vada Guna Puce.
Līdzšinējais darbs galvenokārt koncentrēts divos virzienos: atzinumu sniegšanā par priekšvēlēšanu aģitācijas dziļviltojumiem un mākslīgā intelekta regulatīvās smilškastes izveidē. Smilškastē pašlaik tiek pārbaudīti divi projekti. Tā ir vide, kurā uzņēmēji sadarbībā ar uzraugošajām iestādēm var izvērtēt augsta riska risinājumu atbilstību datu aizsardzības un citām prasībām.
Praktiskā atbalsta trūkumu ilustrē uzņēmuma "Apply" risinājums "Sinapse", kas palīdz analizēt datortomogrāfijas attēlus insulta gadījumos. Uzņēmums jau pats noskaidrojis, kā nepieciešamo CE sertifikāciju iegūt Vācijā. MIC atzīst, ka pašlaik tam trūkst pieredzes uzņēmumu sadarbības koordinēšanā ar ārvalstu regulatoriem, lai gan nākotnē šādu palīdzību tas vēlētos nodrošināt.
Centra piecu cilvēku komandai nav stabila finansējuma. Sākotnēji tam piešķirti 370 000 eiro, bet vēlāk Aizsardzības ministrija novirzījusi vēl 230 000 eiro mākslīgā intelekta izmantošanai valsts aizsardzībā. Papildu ieņēmumiem tiek apsvērta arī smilškastes attīstīšana par maksas pakalpojumu.
Tavars brīdina, ka bez pārmaiņām finansējums izsīks un darbs apstāsies. Viņš piedāvā saglabāt centru kā atsevišķu vienību, daļēji sasaistot to ar valsts pārvaldi; konkrēto modeli apspriedīs pēc jaunās valdības izveides. Tikmēr joprojām nav skaidri noteikti centra stratēģiskie mērķi, tiem nepieciešamie resursi un uzņēmumu reālais pieprasījums pēc tā pakalpojumiem.
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Mākslīgā intelekta centra (MIC) kapacitāte nav pietiekama tam uzticēto uzdevumu izpildei, tāpēc būs jāpārskata tā struktūra un finansējums, atzīst reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars ("Apvienotais saraksts"). Centra darbībā nav izdevies piesaistīt sākotnēji cerētās uzņēmēju un zinātnes investīcijas, un ministrs uzskata, ka tā attīstībā aktīvāk jāiesaistās valstij, ziņo LTV raidījums "de facto".
MIC dibināts 2025. gada 2. aprīlī, lai vienotu valsts pārvaldi, uzņēmējus un akadēmisko vidi un veicinātu mākslīgā intelekta attīstību. Darba sākumu kavēja vadības maiņa — pirmā direktore Natālija Čerņecka amatā nostrādāja vien četrus mēnešus un pameta to, jo viņas un padomes redzējums par prioritātēm atšķīrās. Tagad centru vada Guna Puce.
Līdzšinējais darbs galvenokārt koncentrēts divos virzienos: atzinumu sniegšanā par priekšvēlēšanu aģitācijas dziļviltojumiem un mākslīgā intelekta regulatīvās smilškastes izveidē. Smilškastē pašlaik tiek pārbaudīti divi projekti. Tā ir vide, kurā uzņēmēji sadarbībā ar uzraugošajām iestādēm var izvērtēt augsta riska risinājumu atbilstību datu aizsardzības un citām prasībām.
Praktiskā atbalsta trūkumu ilustrē uzņēmuma "Apply" risinājums "Sinapse", kas palīdz analizēt datortomogrāfijas attēlus insulta gadījumos. Uzņēmums jau pats noskaidrojis, kā nepieciešamo CE sertifikāciju iegūt Vācijā. MIC atzīst, ka pašlaik tam trūkst pieredzes uzņēmumu sadarbības koordinēšanā ar ārvalstu regulatoriem, lai gan nākotnē šādu palīdzību tas vēlētos nodrošināt.
Centra piecu cilvēku komandai nav stabila finansējuma. Sākotnēji tam piešķirti 370 000 eiro, bet vēlāk Aizsardzības ministrija novirzījusi vēl 230 000 eiro mākslīgā intelekta izmantošanai valsts aizsardzībā. Papildu ieņēmumiem tiek apsvērta arī smilškastes attīstīšana par maksas pakalpojumu.
Tavars brīdina, ka bez pārmaiņām finansējums izsīks un darbs apstāsies. Viņš piedāvā saglabāt centru kā atsevišķu vienību, daļēji sasaistot to ar valsts pārvaldi; konkrēto modeli apspriedīs pēc jaunās valdības izveides. Tikmēr joprojām nav skaidri noteikti centra stratēģiskie mērķi, tiem nepieciešamie resursi un uzņēmumu reālais pieprasījums pēc tā pakalpojumiem.
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