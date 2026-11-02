Rīta ugunsgrēks Tvaika ielā izpleties 2250 kvadrātmetru platībā

Šorīt Sarkandaugavā Tvaika ielā degusi ražošanas ēka 2250 kvadrātmetru platībā.
Sākotnēji Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēja, ka ugunsgrēks pēc pieciem no rīta izcēlies neapsaimniekotā ēkā, taču vēlāk dzēšanas darbu laikā precizēja, ka aizdegusies ražošanas ēka.
Notikuma vietā aizdegušies ražošanas ēkas jumta segums 2000 kvadrātmetru platībā un ražošanas telpa 250 kvadrātmetru platībā. Ēkas kopējā platība — 7500 kvadrātmetri.
Plkst. 7.29 šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota, un patlaban turpinās glābēju darbs notikuma vietā.
Ugunsgrēka dzēšanas darbos izmantotas astoņas autocisternas un vairākas autokāpnes. Tāpat izveidots operatīvais štābs, kurā iekļauti Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, pašvaldības policijas, AS "Sadales tīkls" pārstāvji un ēkas īpašnieks.
Satiksme Tvaika ielas sākumā ir slēgta, tāpēc VUGD aicina autovadītājus izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, piemēram, Aptiekas ielu.
Kā informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", ugunsgrēka dēļ Tvaika ielā 4 slēgta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu.
Abu maršrutu transportlīdzekļi kursē līdz Sarkandaugavas galapunktam.
Iedzīvotāji sociālajos medijos arī ziņo par satiksmes izmaiņu radītiem plašiem sastrēgumiem apkaimē.
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Šorīt Sarkandaugavā Tvaika ielā degusi ražošanas ēka 2250 kvadrātmetru platībā.
Sākotnēji Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) informēja, ka ugunsgrēks pēc pieciem no rīta izcēlies neapsaimniekotā ēkā, taču vēlāk dzēšanas darbu laikā precizēja, ka aizdegusies ražošanas ēka.
Notikuma vietā aizdegušies ražošanas ēkas jumta segums 2000 kvadrātmetru platībā un ražošanas telpa 250 kvadrātmetru platībā. Ēkas kopējā platība — 7500 kvadrātmetri.
Plkst. 7.29 šī paaugstinātas bīstamības ugunsgrēka izplatīšanās tika ierobežota, un patlaban turpinās glābēju darbs notikuma vietā.
Ugunsgrēka dzēšanas darbos izmantotas astoņas autocisternas un vairākas autokāpnes. Tāpat izveidots operatīvais štābs, kurā iekļauti Valsts policijas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, pašvaldības policijas, AS "Sadales tīkls" pārstāvji un ēkas īpašnieks.
Satiksme Tvaika ielas sākumā ir slēgta, tāpēc VUGD aicina autovadītājus izvēlēties citus apbraukšanas ceļus, piemēram, Aptiekas ielu.
Kā informē pašvaldības SIA "Rīgas satiksme", ugunsgrēka dēļ Tvaika ielā 4 slēgta 3. maršruta trolejbusu kustība virzienā uz Kundziņsalu un 49. maršruta autobusu kustība virzienā uz Daudersalu.
Abu maršrutu transportlīdzekļi kursē līdz Sarkandaugavas galapunktam.
Iedzīvotāji sociālajos medijos arī ziņo par satiksmes izmaiņu radītiem plašiem sastrēgumiem apkaimē.
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- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
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