Evakuētie Olešku iedzīvotāji ieradušies Ukrainā

No Krievijas okupētās Hersonas apgabala daļas pilsētas Oleškiem evakuētie iedzīvotāji, kas vispirms tika nogādāti Anapā, Krievijas Krasnodaras novadā, bet pēc tam Baltkrievijā, sestdien ieradušies Ukrainā, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šobrīd Ukrainas pilsoņi no Oleškiem jau šķērsojuši robežu Čerņihivas apgabalā," sociālajos tīklos pavēstīja Zelenskis. "Viņiem visiem tiks sniegta nepieciešamā palīdzība."
Zelenskis pateicās ASV un pirmajai lēdijai Melānijai Trampai par starpniecību, Aizsardzības spēkiem - par drošības garantēšanu operācijas laikā, kā arī ombudam Dmitro Lubinecam un viņa komandai - par misijas īstenošanu.
Jau ziņots, ka Oleškos, kas atrodas Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā, otrdien stājās spēkā uguns pārtraukšanas režīms cilvēku evakuācijai.
Plānots, ka pamiera režīms turpināsies līdz 1. novembrim plkst. 22.59.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Zelenskis ieradies Stambulā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ieradies Stambulā, kur viņam plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.
Par to sociālajos tīklos pavēstīja pats Zelenskis.
"Ar komandu ieradāmies Stambulā. Mums gaidāmas svarīgas sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu. Strādājam, lai stiprinātu mūsu iedzīvotāju aizsardzību, starpvalstu partnerību ar Turciju un reālas diplomātiskās perspektīvas," pauda prezidents.
Sarunās viens no svarīgākajiem jautājumiem būs kuģošana Melnajā jūrā, norādīja Zelenskis.
Plānota arī tikšanās ar Konstantinopoles pareizticīgo patriarhu Bartolomeju.
Turcija iepriekš ir rīkojusi vairākas sarunu kārtas starp Krieviju un Ukrainu, lai panāktu ilgstošu pamieru un miera vienošanos.
Erdogana preses dienests šonedēļ platformā "X" pavēstīja, ka Erdogans telefonsarunas gaitā ASV prezidentam Donaldam Trampam apliecinājis gatavību pievienoties "diplomātiskā procesa atsākšanai starp Ukrainu un Krieviju", lai izbeigtu karu.
"Erdogans uzsvēra, ka Turcija ir gatava pievienoties centieniem, kuru mērķis ir atsākt diplomātisko procesu starp Ukrainu un Krieviju, kā arī izbeigt karu šī procesa ietvaros," teikts paziņojumā.
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No Krievijas okupētās Hersonas apgabala daļas pilsētas Oleškiem evakuētie iedzīvotāji, kas vispirms tika nogādāti Anapā, Krievijas Krasnodaras novadā, bet pēc tam Baltkrievijā, sestdien ieradušies Ukrainā, pavēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
"Šobrīd Ukrainas pilsoņi no Oleškiem jau šķērsojuši robežu Čerņihivas apgabalā," sociālajos tīklos pavēstīja Zelenskis. "Viņiem visiem tiks sniegta nepieciešamā palīdzība."
Zelenskis pateicās ASV un pirmajai lēdijai Melānijai Trampai par starpniecību, Aizsardzības spēkiem - par drošības garantēšanu operācijas laikā, kā arī ombudam Dmitro Lubinecam un viņa komandai - par misijas īstenošanu.
Jau ziņots, ka Oleškos, kas atrodas Krievijas okupētajā Hersonas apgabala daļā, otrdien stājās spēkā uguns pārtraukšanas režīms cilvēku evakuācijai.
Plānots, ka pamiera režīms turpināsies līdz 1. novembrim plkst. 22.59.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Zelenskis ieradies Stambulā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien ieradies Stambulā, kur viņam plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu.
Par to sociālajos tīklos pavēstīja pats Zelenskis.
"Ar komandu ieradāmies Stambulā. Mums gaidāmas svarīgas sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu. Strādājam, lai stiprinātu mūsu iedzīvotāju aizsardzību, starpvalstu partnerību ar Turciju un reālas diplomātiskās perspektīvas," pauda prezidents.
Sarunās viens no svarīgākajiem jautājumiem būs kuģošana Melnajā jūrā, norādīja Zelenskis.
Plānota arī tikšanās ar Konstantinopoles pareizticīgo patriarhu Bartolomeju.
Turcija iepriekš ir rīkojusi vairākas sarunu kārtas starp Krieviju un Ukrainu, lai panāktu ilgstošu pamieru un miera vienošanos.
Erdogana preses dienests šonedēļ platformā "X" pavēstīja, ka Erdogans telefonsarunas gaitā ASV prezidentam Donaldam Trampam apliecinājis gatavību pievienoties "diplomātiskā procesa atsākšanai starp Ukrainu un Krieviju", lai izbeigtu karu.
"Erdogans uzsvēra, ka Turcija ir gatava pievienoties centieniem, kuru mērķis ir atsākt diplomātisko procesu starp Ukrainu un Krieviju, kā arī izbeigt karu šī procesa ietvaros," teikts paziņojumā.
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