ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets svētdien noliedza, ka ASV armijai draud munīcijas krājumu trūkums, vainojot medijus par "sadomāta stāsta" izplatīšanu.
Bažas par to, ka karš Tuvajos Austrumos noplicina ASV ieroču krājumus, pagājušajā mēnesī palielinājās pēc tam, kad ASV Jūras spēku pagaidu sekretārs Huns Cao minēja šo konfliktu kā iemeslu ieroču pārdošanas apturēšanai Taivānai.
Hegsets dažas stundas pirms ASV un Irāna paziņoja par vienošanos Tuvo Austrumu konflikta izbeigšanai noraidīja munīcijas krājumu deficītu.
"Tā ir izdomāta ziņa, ko mediji vēlas izplatīt, un galu galā mūsu krājumi ir lieliski un kļūst tikai spēcīgāki,"
viņš televīzijas kanāla "CBS News" raidījumā "Face the Nation", atbildot uz jautājumu, vai ASV munīcijas krājumos ir krīze.
"Mēs ražojam vairāk nekā jebkad agrāk. [Iepriekšējā ASV prezidenta Džo] Baidena administrācija atdeva simtiem miljardu [dolāru] Ukrainai, tāpēc prezidentam [Donaldam] Trampam bija jāpapildina krājumi, un viņš to ir izdarījis, un mēs to esam izdarījuši reāllaikā".
Aprīlī uzklausīšanā Kongresā Hegsets liecināja, ka krājumu atjaunošanai varētu būt nepieciešami "mēneši un gadi", raksturojot to kā ātru termiņu.
Svētdien Hegsets norādīja, ka savā liecībā Kongresā esot spekulējis, ka atsevišķu munīcijas veidu krājumu atjaunošanai būs nepieciešams vairāk laika nekā citu munīcijas veidu krājumu atjaunošanai.
Pentagons pagājušajā mēnesī paziņoja, ka kara ar Irānu izmaksas ir pieaugušas līdz gandrīz 29 miljardiem dolāru (25 miljardiem eiro).
Demokrāti un citi kara kritiķi ir apšaubījuši Pentagona aprēķinus, norādot, ka patiesās izmaksas, ieskaitot Irānas nodarītos zaudējumus, varētu būt daudz lielākas.
Demokrātu senators Marks Kellijs tolaik brīdināja, ka raķešu "Tomahawk", zenītraķešu "Patriot" un citu modernu ieroču krājumi ir ievērojami samazinājušies un to atjaunošanai varētu būt nepieciešami gadi.
Hegsets atbildēja, ka šīs bažas ir "muļķīgi un nevajadzīgi pārspīlētas".
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Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
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