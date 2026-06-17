Antisemītisku incidentu skaits Vācijā pagājušajā gadā saglabājās augsts, un tādi gadījumi darba vietās, skolās, sporta iestādēs un citās sabiedriskās vietās kļuvuši par ikdienas slogu valsts ebreju kopienām, trešdien paziņoja Vācijas Federālais antisemītisma pētniecības un informācijas centrs (RIAS).
Centra apkopotie dati liecina, ka 2025. gadā reģistrēja 8725 incidentus, kas ir nedaudz vairāk nekā 8713 incidenti iepriekšējā gadā un vairāk nekā trīs reizes vairāk nekā pirms kara Gazas joslā, kas sākās 2023. gada beigās pēc palestīniešu teroristu grupējuma "Hamās" sarīkotajiem teroristu uzbrukumiem Izraēlai 7. oktobrī.
No pērn Vācijā reģistrētajiem antisemītisma gadījumiem 7770 bija saistīti ar "ļaunprātīgu uzvedību", kas ir aptuveni tikpat, cik 2024. gadā, savukārt 178 incidenti bija uzbrukumi, 413 - īpašuma bojāšanas gadījumi, 257 - draudi, 103 - masveida vēstules un četri ārkārtējas vardarbības gadījumi.
Kopš 2023. gada vardarbība pret ebrejiem visā pasaulē ir pieaugusi, taču šis jautājums ir īpaši jutīgs Vācijā, ņemot vērā valsts nacistisko pagātni un atbildību par holokaustu.
"Antisemītisms 2025. gadā joprojām bija izplatīta parādība ebreju ikdienas dzīvē Vācijā," secināja RIAS.
Tāpat kā 2024. gadā, grupa vairāk nekā divas trešdaļas incidentu jeb 68% gadījumu attiecināja uz "ar Izraēlu saistīta antisemītisma izpausmēm", un daudzas no tām bija tieši saistītas ar konfliktu Tuvajos Austrumos. Citas izpausmes ietver holokausta noliegšanu vai atbalstu, uz reliģiju balstītu diskrimināciju vai "antisemītisku atšķiršanu".
43% gadījumu varēja skaidri identificēt politisku vai ideoloģisku fonu, un 1970 jeb 23% gadījumu cēlonis bija pret Izraēlu vērsts aktīvisms, ko RIAS definēja kā iesaistītus "dalībniekus, kuru politisko rīcību nosaka viņu naidīgā nostāja pret Izraēlu".
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