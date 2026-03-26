Kamēr Tuvajos Austrumos jau ceturto nedēļu turpinās karadarbība un Irāna pēdējās diennakts laikā pret Izraēlu vērsusi desmitiem raķešu triecienu, Eiropas lielākajās pilsētās strauji pieaug antisemītisku noziegumu skaits. Ebreju kopienas pārstāvji atzīst, ka bailes par drošību kļuvušas par ikdienu, liekot pat ikdienišķās gaitās doties bruņuvestēs, vēsta 360TV Ziņas.
Situācija Izraēlā saglabājas kritiska – ziņojumi liecina par raķešu trāpījumiem pilsētu centros, tostarp Telavivā, kur kaujas galviņu sprādzienos cietuši civiliedzīvotāji. Tomēr konflikta atbalss arvien spēcīgāk jūtama tūkstošiem kilometru attālumā. Beļģijā pēc marta sākumā notikušā sprādziena pie Lježas sinagogas pieņemts lēmums ebreju skolu un lūgšanu namu apsardzē iesaistīt bruņotus karavīrus un pastiprinātus policijas spēkus.
Antverpenes ebreju kopienas loceklis Josse Flēfelds pauž gandarījumu par pastiprinātajiem drošības pasākumiem, norādot, ka tie ir nepieciešami. Viņš kā satraucošu piemēru min nesenos notikumus Londonā, kur nodedzinātas četras ebreju kopienas ātrās palīdzības automašīnas, uzskatot, ka šādi uzbrukumi skaidri pamato armijas klātbūtni ielās.
Arī Londonas mērs Sadiks Kāns atzīst tiešu saikni starp notikumiem karadarbības zonā un naida noziegumu pieaugumu Lielbritānijā. Mērs uzsver, ka ir iespējams novilkt skaidru grafiku, kurā redzams, kā spriedze Tuvajos Austrumos korelē ar antisemītisma uzliesmojumu visā pasaulē. Viņš gan stingri norāda, ka vietējai ebreju kopienai nebūtu jācieš no uzbrukumiem starptautiskā konflikta dēļ.
Līdzīga situācija vērojama arī citviet Eiropā – ziņots par dedzināšanu Roterdamas sinagogā un sprādzienu ebreju skolā Amsterdamā. Dānijā dzīvojošais Mihaels stāsta par savu un savas ģimenes ikdienu, atklājot, ka vairs neuzdrīkstas apmeklēt sinagogu vai vienkārši iziet ielās bez bruņuvestes. Viņš atzinīgi vērtē policijas darbu, tomēr uzsver, ka nedrošības sajūta liek vairīties arī no reliģiskās piederības zīmju nēsāšanas publiskās vietās.
Izlūkošanas dienestu monitoringa dati liecina, ka par vairākiem uzbrukumiem Eiropā, tostarp Lježā, Roterdamā un Amsterdamā, atbildību uzņēmusies ar Irānu saistīta kaujinieku grupa "Labās rokas tautas islāma kustība". Tikmēr Irāna turpina noraidīt jebkādas sarunas ar ASV delegātiem un draud ar jauniem uzbrukumiem Izraēlas spēkiem, ja kaimiņvalstu teritorijās turpinās cietīs civiliedzīvotāji.
Karam turpinoties, drošības eksperti prognozē, ka antisemītisma līmenis Eiropā saglabāsies augsts, jo konflikts Tuvajos Austrumos turpina kalpot par katalizatoru radikalizācijai un naida runai digitālajā un fiziskajā vidē.
