Laikrakstā "The Wall Street Journal" publicēta ASV mūziķa Kanje Vesta, kurš pēdējos gados publiski pazīstams ar vārdu "Ye", atvainošanās par iepriekš paustajiem antisemītiskajiem izteikumiem un rīcību, kas izraisīja plašu sabiedrības nosodījumu.
Atvainošanās tekstā Ye norādīja, ka viņa uzvedību un publiskos izteikumus ietekmējusi agrāk neatklāta galvas trauma, kas gūta autoavārijā pirms vairāk nekā 20 gadiem, kā arī bipolāri I tipa traucējumi. Viņš skaidroja, ka šie veselības sarežģījumi veicinājuši ilgstošus mānijas periodus, kuru laikā viņš zaudējis saikni ar realitāti un pieņēmis impulsīvus, destruktīvus lēmumus.
Mūziķis atzina, ka šajā laikā nodarījis kaitējumu gan ebreju kopienai, gan melnādainajai sabiedrībai, kā arī cilvēkiem savā tuvākajā lokā.
Viņš izteica vēlmi turpināt ārstēšanos un koncentrēties uz projektiem mūzikā,
dizainā un modē, cerot ar tiem sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā.
Atvainošanās sekoja vairākus gadus ilgam skandālu periodam, kura laikā Ye publiski pauda simpātijas nacismam, izteica apbrīnu Ādolfam Hitleram un izdeva provokatīvus darbus, tostarp dziesmu ar nosaukumu "Heil Hitler". Šo izteikumu un rīcības dēļ viņš zaudēja sadarbības līgumus ar vairākiem starptautiskiem zīmoliem, tostarp sporta apģērbu ražotāju "Adidas", tika apturēti viņa sociālo mediju profili, kā arī slēgta "Yeezy" tiešsaistes tirdzniecības platforma.
Ebreju kopienu pārstāvošā organizācija "Campaign Against Antisemitism" atvainošanos vērtēja piesardzīgi, norādot, ka līdzšinējā pieredze liecina — izšķiroša nozīme būs nevis publiskiem paziņojumiem, bet ilgtermiņa rīcībai un reālām pārmaiņām. Organizācija uzsvēra, ka Ye plašajai auditorijai būtu būtiski skaidrot, kāpēc antisemītisms ir postošs un sabiedrībai bīstams.
Aptauja
Cik bieži lasi/klausies tiešsaistes mediju LASI.LV?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu