ASV no MAGA populisma grāvja, ko reprezentēja Tramps, var ieslīgt pilnīgi pretējā kreiso populistu grāvī ar iespējamām asām cīņām par ekonomisko labumu pārdali, atkārtotu imigrācijas krīzi un Amerikas militāro vājināšanos.
Lai cik tas paradoksāli izklausītos, tieši republikāņiem, nevis vidustermiņa vēlēšanās pārliecinoši uzvarējušajiem demokrātiem šobrīd būtu izdevīgi, ja astoņdesmit gadus vecais ASV prezidents Donalds Tramps jau tagad liktu punktu savai vētrainajai politiskajai darbībai un dotos pensijā. Tādā gadījumā par prezidentu līdz 2029. gada janvārim automātiski kļūtu pašreizējais viceprezidents Džeimss Deivids Venss, kuram būtu iespēja Amerikas politiku, it īpaši mūs interesējošo ārpolitiku, restartēt no tīras lapas. Panākt ASV un Izraēlai pieņemamu izlīgumu karā ar Irānu (kam viņš iebilda jau no paša sākuma) un, cerams, arī novest līdz galam iezīmējušos miera procesu Ukrainā.