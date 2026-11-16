Papildināts: Atklātas jaunas detaļas par nāvējošo motocikla avāriju Rīgas centrā

Rīgas centrā motocikla avārijā gājusi bojā tā pasažiere, informē Valsts policijā.
Motocikls ietriecies sabiedriskā transporta pieturā Raiņa bulvārī, 1999. gadā dzimusī vadītāja smagā stāvoklī nogādāta slimnīcā, bet dažus gadus vecākā pasažiere gājusi bojā. Kā "Latvijas Avīzei" atklāja notikuma vietā ieradies satiksmes eksperts Oskars Irbītis, pasažiere bijusi bez aizsargķiveres.
Sievietes braukušas ar vienu no jaudīgākajiem motocikliem, kas pieejams tirgū: "Honda Gold Wing Bagger", kura sešu cilindru 1833 cm3 dzinējs attīsta 126,5 zirgspēku jaudu, kas nav maz pat automobilim. Spriežot pēc neoficiālajām ziņām par motocikla vadītāju un tā, kas par viņu iepriekš rakstīts medijos, viņa bija viena no retajām sievietēm Latvijā, kas brauca ar tik jaudīgu un smagu motociklu, bieži piedalījās un bija spilgta personība motociklistu pasākumos.
Kas notika naktī Raiņa bulvāri, pagaidām ir mīkla. Eksperts konstatējis, ka nav ne bremzēšanas, ne slīdēšanas pēdu. Vienīgais zināmais, ka pārsniegts atļautais ātrums, tas bijis ap 60—70 km/h. Motocikla brauciens piefiksēts arī kāda automobiļa videoreģistratorā, redzams, ka transportlīdzeklis nobraucis no vidējās brauktuves pa labi uz drošības saliņas, kas atrodas Raiņa bulvāra galā pie Marijas ielas, un ietriecies pieturā. Iespējams, vadītāja nolēmusi mainīt braukšanas joslu un nepamanījusi saliņu.
Valsts policija informē, ka izsaukums saņemts 15. novembrī plkst. 23.14. Sākotnējā informācija liecinot, ka motocikla vadītāja netika galā ar tā vadību. Sākts kriminālprocess, tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietušas vēl astoņas personas.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 450 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 218 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.
Tikmēr par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē sākts viens kriminālprocess.
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Rīgas centrā motocikla avārijā gājusi bojā tā pasažiere, informē Valsts policijā.
Motocikls ietriecies sabiedriskā transporta pieturā Raiņa bulvārī, 1999. gadā dzimusī vadītāja smagā stāvoklī nogādāta slimnīcā, bet dažus gadus vecākā pasažiere gājusi bojā. Kā "Latvijas Avīzei" atklāja notikuma vietā ieradies satiksmes eksperts Oskars Irbītis, pasažiere bijusi bez aizsargķiveres.
Sievietes braukušas ar vienu no jaudīgākajiem motocikliem, kas pieejams tirgū: "Honda Gold Wing Bagger", kura sešu cilindru 1833 cm3 dzinējs attīsta 126,5 zirgspēku jaudu, kas nav maz pat automobilim. Spriežot pēc neoficiālajām ziņām par motocikla vadītāju un tā, kas par viņu iepriekš rakstīts medijos, viņa bija viena no retajām sievietēm Latvijā, kas brauca ar tik jaudīgu un smagu motociklu, bieži piedalījās un bija spilgta personība motociklistu pasākumos.
Kas notika naktī Raiņa bulvāri, pagaidām ir mīkla. Eksperts konstatējis, ka nav ne bremzēšanas, ne slīdēšanas pēdu. Vienīgais zināmais, ka pārsniegts atļautais ātrums, tas bijis ap 60—70 km/h. Motocikla brauciens piefiksēts arī kāda automobiļa videoreģistratorā, redzams, ka transportlīdzeklis nobraucis no vidējās brauktuves pa labi uz drošības saliņas, kas atrodas Raiņa bulvāra galā pie Marijas ielas, un ietriecies pieturā. Iespējams, vadītāja nolēmusi mainīt braukšanas joslu un nepamanījusi saliņu.
Valsts policija informē, ka izsaukums saņemts 15. novembrī plkst. 23.14. Sākotnējā informācija liecinot, ka motocikla vadītāja netika galā ar tā vadību. Sākts kriminālprocess, tiek noskaidroti negadījuma apstākļi.
Aizvadītajā diennaktī valstī reģistrēti 88 ceļu satiksmes negadījumi. Tajos cietušas vēl astoņas personas.
Ceļu satiksmes jomā pieņemti 450 administratīvo pārkāpumu lēmumi, tajā skaitā 218 par ātruma pārsniegšanu.
Savukārt par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā sākti četri administratīvo pārkāpumu procesi un seši kriminālprocesi.
Tikmēr par transportlīdzekļa vadīšanu iespējamā narkotisko vielu ietekmē sākts viens kriminālprocess.
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