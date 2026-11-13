Latvijas izglītības sistēma piedāvā dažādas mācību formas, taču līdz ar jaunākajiem Izglītības likuma grozījumiem būtiski mainās nosacījumi alternatīvo formu izvēlei. Skaidrojam, kādas izglītības iespējas ir pieejamas un kādi jauni ierobežojumi sākumskolas posmā stāsies spēkā tuvākajos gados. Konsultē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Linda Jākobsone-Gavala.
Latvijas Izglītības likums paredz piecas atšķirīgas izglītības iegūšanas formas: klātieni, nepilna laika klātieni, tālmācību, pašizglītību un izglītību ģimenē. Šāds plašs iedalījums izveidots, lai izglītības procesu varētu pielāgot dažādām dzīves situācijām un vajadzībām.
Tomēr mācību procesa organizēšana un konkrētu formu pieejamība ir stingri atkarīga no bērna vecuma un izglītības pakāpes, nodrošinot, ka izvēlētais ceļš vislabāk atbilst skolēna attīstības posmam.