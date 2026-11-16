No klimata kamerām un kriocilindriem laboratorijā līdz paraugu ievākšanai dabā – augu fiziologa darbs mežzinātnē apvieno zinātni, pacietību un tehnoloģijas. Sadarbībā ar LVMI "Silava" tapušais jaunais apraksts portālā "Profesiju pasaule" piedāvā visaptverošu skatījumu uz speciālistu, kurš risina būtiskus mežsaimniecības jautājumus un pēta koku sugu pavairošanu.
Portālā Profesiju pasaule publicēts jauns augu fiziologa profesijas apraksts mežzinātnē, kas tapis ciešā sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava. Izstrādātais materiāls plašāku sabiedrību un interesentus iepazīstina ar pētnieka ikdienas darbu, kurā apvienojas augu fizioloģijas zināšanas, kokaugu pavairošana, laboratorijas un lauka pētījumi, kā arī iegūto datu analīze.
Apraksts palīdz uzskatāmi ieraudzīt, kādus tieši jautājumus risina mežzinātnē strādājošs augu fiziologs, kādas darba prasmes viņam nepieciešamas un kāds aprīkojums šajā jomā tiek izmantots.
Profesijas aprakstā īpaši pieminēta saimnieciski nozīmīgu kokaugu pavairošanas pētniecība,
kā piemērus minot āra bērzu, parasto egli un apšu hibrīdus, kuru pavairošanai pētnieki izmanto arī in vitro metodes.
Augu fiziologs mežzinātnē var piedalīties pētniecisko projektu un programmu izstrādē, plānot laboratorijas eksperimentus un lauka darbus, kā arī apstrādāt datus ar statistikas un modelēšanas metodēm un sagatavot rezultātus publicēšanai.
Pētnieka darbs ikdienā var notikt gan sterilā laboratorijā, gan lauka apstākļos mežā, bet atsevišķus uzdevumus iespējams pildīt arī attālināti.
Aprakstā minētais darba aprīkojums ietver lamināros skapjus, autoklāvus, klimata kameras, saldētavas, kriocilindrus, spektrometrus, portatīvos fluorometrus, hlorofilmetrus, bīdmērus un analītiskos svarus. Tā kā darbs saistīts ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām, pētniekiem ikdienā nepieciešami arī aizsardzības līdzekļi, to skaitā halāts, cimdi un aizsargbrilles.
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No klimata kamerām un kriocilindriem laboratorijā līdz paraugu ievākšanai dabā – augu fiziologa darbs mežzinātnē apvieno zinātni, pacietību un tehnoloģijas. Sadarbībā ar LVMI "Silava" tapušais jaunais apraksts portālā "Profesiju pasaule" piedāvā visaptverošu skatījumu uz speciālistu, kurš risina būtiskus mežsaimniecības jautājumus un pēta koku sugu pavairošanu.
Portālā Profesiju pasaule publicēts jauns augu fiziologa profesijas apraksts mežzinātnē, kas tapis ciešā sadarbībā ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu Silava. Izstrādātais materiāls plašāku sabiedrību un interesentus iepazīstina ar pētnieka ikdienas darbu, kurā apvienojas augu fizioloģijas zināšanas, kokaugu pavairošana, laboratorijas un lauka pētījumi, kā arī iegūto datu analīze.
Apraksts palīdz uzskatāmi ieraudzīt, kādus tieši jautājumus risina mežzinātnē strādājošs augu fiziologs, kādas darba prasmes viņam nepieciešamas un kāds aprīkojums šajā jomā tiek izmantots.
Profesijas aprakstā īpaši pieminēta saimnieciski nozīmīgu kokaugu pavairošanas pētniecība,
kā piemērus minot āra bērzu, parasto egli un apšu hibrīdus, kuru pavairošanai pētnieki izmanto arī in vitro metodes.
Augu fiziologs mežzinātnē var piedalīties pētniecisko projektu un programmu izstrādē, plānot laboratorijas eksperimentus un lauka darbus, kā arī apstrādāt datus ar statistikas un modelēšanas metodēm un sagatavot rezultātus publicēšanai.
Pētnieka darbs ikdienā var notikt gan sterilā laboratorijā, gan lauka apstākļos mežā, bet atsevišķus uzdevumus iespējams pildīt arī attālināti.
Aprakstā minētais darba aprīkojums ietver lamināros skapjus, autoklāvus, klimata kameras, saldētavas, kriocilindrus, spektrometrus, portatīvos fluorometrus, hlorofilmetrus, bīdmērus un analītiskos svarus. Tā kā darbs saistīts ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām, pētniekiem ikdienā nepieciešami arī aizsardzības līdzekļi, to skaitā halāts, cimdi un aizsargbrilles.
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🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
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