Vai bezdarbnieks, kas saņem bezdarbnieka pabalstu, drīkst vienlaikus saņemt arī autoratlīdzību? Jautā Ieva Rīgā.

Autoratlīdzības saņēmējs bezdarbnieka pabalsta saņemšanas laikā nedrīkst gūt ienākumus, jo bezdarbnieka pabalsta saņemšana un ienākumu gūšana vienlaikus nav savienojama, informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA). 

Bezdarbniekam ir pienākums informēt Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) par faktu, ka noslēgts autorlīgums un tiks veikts autordarbs. NVA izvērtēs bezdarbnieka tiesības atrasties bezdarbnieka statusā. 

Ja periods, par kuru noslēgts autorlīgums, atbildīs īslaicīgam nodarbinātības periodam, kurš pieļaujams, lai bezdarbnieks nezaudētu bezdarbnieka statusu, NVA par to paziņo VSAA. Tādā gadījumā bezdarbnieka pabalsta izmaksa tiek apturēta uz laiku, kurā tiek veikts autordarbs.

