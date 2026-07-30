Latvijā jūnijā bezdarba līmenis bija 6,8%, un tas bijis augstāks nekā Eiropas Savienībā (ES) un eirozonā vidēji, liecina ES statistikas biroja "Eurostat" ceturtdien publiskotie dati.
Pēc šiem datiem, augstāks bezdarba līmenis ES dalībvalstu vidū jūnijā bija Somijā (10,5%), Spānijā (10,1%), Zviedrijā (8,7%), Francijā (8,2%), Grieķijā (8%), Luksemburgā (7,1%) un Lietuvā (6,9%). Igaunijā bezdarbs veidoja 6,6%.
Savukārt zemākais bezdarba līmenis jūnijā reģistrēts Bulgārijā un Kiprā (abās valstīs 3%), Polijā (3,1%), Čehijā (3,3%) un Maltā (3,5%).
ES vidēji bezdarbs, pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem, saglabājies 6% līmenī, savukārt eirozonā tas saglabājies 6,3% līmenī.
"Eurostat" dati liecina, ka jūnijā blokā bez darba bijuši 13,317 miljoni cilvēku, no kuriem 11,130 miljoni bezdarbnieku bijuši eirozonas valstīs.
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