360TV šovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Lelde Dreimane pārtapa par leģendāro Merilinu Monro un sarunā aizdomājās par to, kas sievieti patiesībā padara pievilcīgu. Aktrise uzskata, ka seksapīls nav atkarīgs no konkrētiem auguma parametriem, bet gan no pašpārliecinātības un harmonijas ar sevi.
Aktrise uzsver, ka dzīties pēc sabiedrības noteiktiem skaistuma standartiem nevajadzētu.
"Katram ir jāatrod sava recepte šai dzīvei. Katram tiešām ir sava — kā viņš jūtas labi, tā viņam vajag darīt," uzskata Lelde, runājot par sieviešu vēlmi iegūt ideālu figūru un arvien populārākajām drastiskajām diētām.
Aktrise arī dalījās ar savu ieteikumu sievietēm, kuras kādā dzīves posmā zaudējušas pārliecību par sevi. Viņasprāt, reizēm nepieciešams vienkārši atrast desmit minūtes vienatnei, nostāties pie spoguļa un ieklausīties sevī, nevis apkārtējo vērtējumā.
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360TV šovā "Izklausies redzēts" piektajā raidījumā Lelde Dreimane pārtapa par leģendāro Merilinu Monro un sarunā aizdomājās par to, kas sievieti patiesībā padara pievilcīgu. Aktrise uzskata, ka seksapīls nav atkarīgs no konkrētiem auguma parametriem, bet gan no pašpārliecinātības un harmonijas ar sevi.
Aktrise uzsver, ka dzīties pēc sabiedrības noteiktiem skaistuma standartiem nevajadzētu.
"Katram ir jāatrod sava recepte šai dzīvei. Katram tiešām ir sava — kā viņš jūtas labi, tā viņam vajag darīt," uzskata Lelde, runājot par sieviešu vēlmi iegūt ideālu figūru un arvien populārākajām drastiskajām diētām.
Aktrise arī dalījās ar savu ieteikumu sievietēm, kuras kādā dzīves posmā zaudējušas pārliecību par sevi. Viņasprāt, reizēm nepieciešams vienkārši atrast desmit minūtes vienatnei, nostāties pie spoguļa un ieklausīties sevī, nevis apkārtējo vērtējumā.
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