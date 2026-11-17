Vakar, 16. novembrī, pie sabiedriskā transporta pieturas “Centrālā stacija” garāmgājēju uzmanību piesaista stikla lauskas un bojātā pieturas konstrukcija. Taču aiz šīm pēdām slēpjas traģisks negadījums, kas notika iepriekšējā vakarā un prasīja cilvēka dzīvību, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Valsts policija izsaukumu uz Raiņa bulvāri saņēma plkst. 23.14. Sākotnējā informācija liecina, ka motocikla vadītāja netika galā ar spēkrata vadību un ietriecās sabiedriskā transporta pieturā. 31 gadu veco pasažieri mediķiem glābt neizdevās, savukārt 26 gadus vecā vadītāja nogādāta slimnīcā vidēji smagā, bet stabilā stāvoklī.
Smago ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis šo gadījumu uzskata par netipisku – uz motocikla atradušās divas sievietes. Eksperts arī norāda, ka pašreizējā informācija liecina – pasažierei nav bijusi ķivere.
“Latvijas motociklu vadītāji ir vieni no disciplinētākajiem Eiropā attiecībā uz ķiveru lietošanu. Mums arī laikapstākļi ir tādi, ka bez ķiveres braukt ir diezgan nepatīkami,” skaidro Irbītis.
Pastāv aizdomas, ka sievietes varētu būt atradušās alkohola reibumā, taču to noskaidros ekspertīzes. Tikmēr eksperts uzsver, ka motociklu sezona šādos laikapstākļos jau ir noslēgusies.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus.
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Vakar, 16. novembrī, pie sabiedriskā transporta pieturas “Centrālā stacija” garāmgājēju uzmanību piesaista stikla lauskas un bojātā pieturas konstrukcija. Taču aiz šīm pēdām slēpjas traģisks negadījums, kas notika iepriekšējā vakarā un prasīja cilvēka dzīvību, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Valsts policija izsaukumu uz Raiņa bulvāri saņēma plkst. 23.14. Sākotnējā informācija liecina, ka motocikla vadītāja netika galā ar spēkrata vadību un ietriecās sabiedriskā transporta pieturā. 31 gadu veco pasažieri mediķiem glābt neizdevās, savukārt 26 gadus vecā vadītāja nogādāta slimnīcā vidēji smagā, bet stabilā stāvoklī.
Smago ceļu satiksmes negadījumu eksperts Oskars Irbītis šo gadījumu uzskata par netipisku – uz motocikla atradušās divas sievietes. Eksperts arī norāda, ka pašreizējā informācija liecina – pasažierei nav bijusi ķivere.
“Latvijas motociklu vadītāji ir vieni no disciplinētākajiem Eiropā attiecībā uz ķiveru lietošanu. Mums arī laikapstākļi ir tādi, ka bez ķiveres braukt ir diezgan nepatīkami,” skaidro Irbītis.
Pastāv aizdomas, ka sievietes varētu būt atradušās alkohola reibumā, taču to noskaidros ekspertīzes. Tikmēr eksperts uzsver, ka motociklu sezona šādos laikapstākļos jau ir noslēgusies.
Par notikušo sākts kriminālprocess, un policija turpina skaidrot negadījuma apstākļus.
VIDEO:
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