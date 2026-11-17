Liepājā, starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru esošajā SIA “Rapsoil” vēja parkā turbīnu testēšanas laikā konstatēta vismaz 20 īpaši aizsargājamu sikspārņu bojāeja. Par spīti Valsts vides dienesta rīkojumam nekavējoties apturēt ģeneratoru darbību, uzņēmums to nav izpildījis. Turklāt bojāgājušo dzīvnieku skaits būtiski pārsniedz ietekmes uz vidi novērtējumā pieļaujamo normu, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Vides eksperti uzsver, ka šī piekrastes teritorija ir īpaši nozīmīgs sikspārņu rudens migrācijas un barošanās koridors. Kurzeme ir viena no šo dzīvnieku svarīgākajām pieturvietām.
“Tieši Kurzemes pusē ir tādi kā speciāli migrācijas ceļi, pa kuriem sikspārņi lido lielākā skaitā. Viņi tiešām lido lielā daudzumā.
Reizēm var teikt, ka debesis ir melnas, jo koncentrācija ir tik liela,”
skaidro Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns.
Eksperts norāda, ka sikspārņu migrācijas ceļā izvietotas vēja turbīnas rada nopietnu apdraudējumu: “Ja tajā ceļā atrodas kaut kādi šķēršļi, turklāt vēl tādi, kas visu laiku kustas, tad sadursmes ir neizbēgamas un kāds aiziet bojā.”
Par Vides dienesta rīkojuma nepildīšanu uzņēmumam jau piemērots 1000 eiro naudas sods. Atbildīgās institūcijas brīdina par turpmākām sankcijām, ja turbīnu darbība netiks pārtraukta, vēsta portāls LSM. Savukārt “Rapsoil” paziņojis par nodomu Vides dienesta lēmumu pārsūdzēt.
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Liepājā, starp Baltijas jūru un Tosmares ezeru esošajā SIA “Rapsoil” vēja parkā turbīnu testēšanas laikā konstatēta vismaz 20 īpaši aizsargājamu sikspārņu bojāeja. Par spīti Valsts vides dienesta rīkojumam nekavējoties apturēt ģeneratoru darbību, uzņēmums to nav izpildījis. Turklāt bojāgājušo dzīvnieku skaits būtiski pārsniedz ietekmes uz vidi novērtējumā pieļaujamo normu, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Vides eksperti uzsver, ka šī piekrastes teritorija ir īpaši nozīmīgs sikspārņu rudens migrācijas un barošanās koridors. Kurzeme ir viena no šo dzīvnieku svarīgākajām pieturvietām.
“Tieši Kurzemes pusē ir tādi kā speciāli migrācijas ceļi, pa kuriem sikspārņi lido lielākā skaitā. Viņi tiešām lido lielā daudzumā.
Reizēm var teikt, ka debesis ir melnas, jo koncentrācija ir tik liela,”
skaidro Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza speciālists Māris Lielkalns.
Eksperts norāda, ka sikspārņu migrācijas ceļā izvietotas vēja turbīnas rada nopietnu apdraudējumu: “Ja tajā ceļā atrodas kaut kādi šķēršļi, turklāt vēl tādi, kas visu laiku kustas, tad sadursmes ir neizbēgamas un kāds aiziet bojā.”
Par Vides dienesta rīkojuma nepildīšanu uzņēmumam jau piemērots 1000 eiro naudas sods. Atbildīgās institūcijas brīdina par turpmākām sankcijām, ja turbīnu darbība netiks pārtraukta, vēsta portāls LSM. Savukārt “Rapsoil” paziņojis par nodomu Vides dienesta lēmumu pārsūdzēt.
VIDEO:
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