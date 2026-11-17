Džūkstes pagasta saimnieka Edgara Ukšes pirms 34 gadiem dibinātā ZS "Rožlejas" saimniecisko darbību sāka ar 21 hektāru zemes. Patlaban augkopības saimniecības tīrumi plešas 1200 hektāru platībā, un pēdējos 24 gadus ražošanā piedalās arī saimnieka meita ace Zariņa un dēls Jānis Ukše. Kopš 2019. gada 28. jūlija visi nosauktie Ukšes ģimenes locekļi vienādās daļās ir saimniecības līdzīpašnieki.
Edgars un Jānis intervijā stāsta par aizvadītās sezonas darbības rezultātiem, vērtē lauksaimniecības nozarē notikušās izmaiņas, attīstības tendences un izaicinājumus.
Aizvadīta jau trīsdesmitā sezona, kopš esat specializējušies graudaugu audzēšanā. Kāda tā bija?
Edgars Ukše: Audzējam ziemas kviešus, ziemas miežus, rapsi un pākšaugus – pupas un zirņus. Darbojamies ar augsnes minimālo apstrādi. Audzējam ziemas miežu šķirni KWS ‘Meridian’. Saimniecības vajadzībām trīs gadus audzējam sēklu. Kad to vajag atjaunot, pērkam C2 ataudzējumu no sēklaudzēšanas saimniecības Ziediņi. Aizvadītajā vasarā nokūlām vidēji 6,5 tonnas ziemas miežu no hektāra. Vajadzētu kult astoņas. Saimniecībai ir graudu pirmapstrādes komplekss, kur no kūluma atdalām piemaisījumus un ražu žāvējam. Ziemas miežiem ir noteikta vieta mūsu augsekā. Šis kultūraugs parasti aizņem 190–240 hektāru plašus laukus, veidojot 15–17 procentus lielu īpatsvaru no kopējās sējumu platības. Ziemas miežu ražības rādītājs vidēji trīs no pieciem gadiem mazliet, par dažiem centneriem līdz pustonnai, pārspēj ziemas kviešu ražības rādītāju. Nav mums izskaidrojuma šādai tendencei.