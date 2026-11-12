VIDEO. Pērn skandāls, šogad rekordliels apmeklētāju skaits! Skaistkalnē svin Svētā Huberta svētkus

Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā 8. novembrī mednieki svinēja Svētā Huberta – mednieku aizstāvja – svētkus. Šādi svētki šajā baznīcā notiek jau ceturto reizi un pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu. Pagājušajā gadā svētki raisīja visai lielu rezonansi Latvijas sabiedrībā un neviennozīmīgu reakciju.
Dievkalpojums pie baznīcas
Lai arī svētdiena lielākajā daļā Latvijas bija apmākusies, pelēcīgā diena netraucēja ne medniekiem no apkaimes pagastiem, ne ciemiņiem no tālākiem Latvijas novadiem un arī no Lietuvas baudīt svētku gaisotni.
Tā jau sen ir kļuvusi par tradīciju, ka lielā katlā restorāna Mežs un kungs pavāri vārīja medījuma zupu, bet iespaidīgu izmēru grilā Grilētāju biedrības meistari grilēja gaļu. Pasākumu ar dažādiem kārumiem atbalstīja Kužums Winery un citi atbalstītāji, darbojās amatnieku tirdziņš, kurā netrūka ne AAKnives ar saviem nažiem, ne darinājumu no medījuma ādām, ko bija atvedis Sauļus Kmits no Šauļiem Lietuvā. Šoreiz ikviens varēja iepazīties arī ar dažādām optiskajām ierīcēm, ko piedāvāja Premium optics, tāpat savu preci piedāvāja Purnavu muiža.
Kad baznīcas priekšā ieskanējās ragu mūzika un torņos beidza zvanīt zvani, sākās svētku dievkalpojums, kuru vadīja bīskaps emeritus Edvards Pavlovskis. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz svētku dievkalpojums notika ārā pie baznīcas.
Protams, neizpalika arī Svētā Huberta svētku simbols – nomedīts briedis. Šoreiz to atveda izgreznotā zirgu pajūgā. Šāda tradīcija tiek ievērota arī citviet pasaulē, kur svin Svētā Huberta svētkus. Pēc dievkalpojuma briedi draudzes pavāri sagatavos un izmantos, lai sarūpētu maltītes trūcīgajiem.
Pērn skandāls, šogad rekordliels apmeklētāju skaits! Skaistkalnē svin Svētā Huberta svētkus
Dievkalpojuma noslēgumā bīskaps svētīja visus atnākušos medniekus un citus dievkalpojuma dalībniekus, svētīja arī medību suņus.
Ko par Svētā Huberta svētkiem domā to dalībnieki?
Bīskaps emeritus Edvards Pavlovskis: “Mednieki un mednieku biedrības ir ļoti vajadzīgas. Es gribētu teikt, pat vitāli nepieciešamas. Tāpat skaidrs, ka tā ir liela atbildība gan pret dabu, gan sabiedrību, lai regulētu dzīvnieku skaitu, arī kādreiz varbūt glābtu no tāda dzīvnieka, kas jau pieradis uzbrukt cilvēkiem.
Savukārt svētais Huberts, ja tā varētu teikt, ir baznīcas nozīmēts šīs jomas aizbildnis. Viņš pats kādreiz bija kaislīgs mednieks, kurš tagad aizlūdz par medniekiem Dieva priekšā. Un šiem svētkiem ir liela nozīme medniekiem.”
Prāvests Andrejs Mediņš: “Vispirms jau paldies visiem tiem, kas pagājušajā gadā juka prātā par šiem svētkiem! Īpaši raidījumam Bez Tabu! Katra reklāma ir ļoti laba reklāma!
Es domāju, ka arī tieši iepriekšējā gada Huberta svētki lika vēl vairāk sarosīties cilvēkiem un apjaust, ka dažreiz cilvēku var pārņemt kaut kāds neprāts, pat nevēlēšanās saprast.
Un tomēr man ir liels prieks, ka tas viss, kas ir noticis, tas ir noticis tikai uz labu, un tas vienmēr notiks uz labu, lai cilvēki apjaustu, ka mēs esam dzīvi, mēs esam domājoši cilvēki ar veselīgu dzīvi, ar veselīgu attieksmi pret dabu, pret cilvēkiem, attiecībām un vispārējo!”
Pasākuma organizators, mednieks Viesturs Polis: “Ir atbraukuši ļoti daudz cilvēku. Esam ļoti priecīgi! Liels paldies viņiem visiem! Daudzi noteikti vaicā, kas notiks ar briedi pēc dievkalpojuma. Briedis, kas ir atvests pie altāra, tiks ziedots visiem trūcīgajiem kopienas cilvēkiem. Gaļa tiks pagatavota un piedāvāta pusdienām un vakariņām. Saimnieces to gatavo šeitpat uz vietas draudzē.”
Jānis Sils, Kurmenes mednieku kluba Sili vadītājs: “Šoreiz Skaistkalnes svētnīcā ir sapulcējies pārsteidzoši daudz cilvēku. Tas nozīmē tikai to, ka iepriekšējās reizes bija izdevušās! Protams, sava nozīme ir arī sociālajiem tīkliem un reklāmai. Arī lietuvieši par šiem svētkiem ir ieinteresējušies un brauc pāri robežai pie mums. Tas ir lieliski! Tas nozīmē, ka šie svētki patiesi ir vajadzīgi!”
Mednieks Viesturs Arklons: “Ir vienalga, kam cilvēks tic. Mēs varētu būt pagāni, varētu būt kristieši. Ar to arī droši vien latvietim pietiek. Tāpat ir jādomā par saviem aizbildņiem.
Jāsaka paldies Skaistkalnes baznīcai, visiem apkārt esošajiem cilvēkiem, kas šādu pasākumu organizē. Šogad tas tiešām ir grandiozs! Te ir arī mājražotāji, citi ar medību lietām saistītie. Ļoti skaisti! Man gribētos, lai mednieku dzīvē tiešām būtu vairāk pozitīvā un par ko priecāties! Lai nav tā, ka tikai jārisina problēmas. Tāpat ļoti svarīgi, lai medniekiem būtu savas tradīcijas, un šī ir tāda laba tradīcija. Ir labi arī tas, ka kristīgajā pasaulē medniekiem ir aizbildnis. Tas ir svētais Huberts. Tas jāgodina, jāpiemin, lai medībās veiktos labāk!”
Valdis Bišers, mednieks: “Huberta svētkos Skaistkalnē esmu pirmo reizi. Ļoti patīk. Šādu svētku varētu būt vairāk. Arī es esmu mednieks, lai gan ne tāds ļoti aktīvs. Ir prieks, ka mums ir savs aizstāvis debesīs. Katram vajag kādu aizstāvi!”
Nažu meistars un mednieks Anri Anaņins: “Man ir tas gods pašam arī šogad būt šeit! Pagājušajā gadā palaidu garām! Patiesībā viens grandiozs pasākums. Tiešām ievērības cienīgs. Visu cieņu visiem organizatoriem, pašai baznīcai, mācītājiem un visiem klātesošajiem. Cilvēku tiešām ir ļoti daudz: gan vietējie cilvēki, gan mednieki, gan visi ir tā sagatavojušies, sapucējušies. Ir taču svētki! Beidzot arī mūsu Latvijā medniekiem ir vēl vieni svētki!”
Uzziņai
Huberts ir dzimis 656.gadā tagadējā Francijas teritorijā, karaliskās Marovingu dzimtas atvases, Akvitānijas hercoga Bertrana ģimenē. Kā daudzi tā laika augstmaņi, arī Huberts bijis kaislīgs mednieks. Pēc sievas nāves dzemdībās Huberts pametis galmu un patvēries Ardenas mežos, kur pilnībā nodevies medībām. Lielās Piektdienas rītā, kad visi ticīgie iet uz baznīcu, Huberts devās medīt. Viņš dzina pēdas lieliskam briedim, taču pēkšņi dzīvnieks pagriezies pret Hubertu, starp tā ragiem parādījās krucifikss un kāda balss teikusi: “Hubert, ja tu nepievērsīsies Dievam un nedzīvosi svētu dzīvi, tu ātri nokļūsi ellē.” Huberts nokāpis no zirga un kritis ceļos brīnuma priekšā. Pēc redzētā viņš atteicies no visiem saviem tituliem un mantojuma par labu jaunākajam brālim Odo, kurš kļuva par Huberta dēla aizbildni. Savu personīgo mantu Huberts izdalīja nabadzīgajiem un mācījās, lai kļūtu par garīdznieku. Vēlāk viņš kļuva par Lježas bīskapu, iemantojot ļaužu mīlestību un pateicību. Huberts miris 727. gadā, bet 1744.gadā Romas pāvests Benidikts XIV viņu kanonizēja. Huberts ir kristiešu svētais, mednieku, medību suņu, mežstrādnieku, matemātiķu, optiķu un metālapstrādes meistaru aizbildnis, kurš pēc nostāstiem esot varējis ārstēt trakumsērgu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Skaistkalnes Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu baznīcā 8. novembrī mednieki svinēja Svētā Huberta – mednieku aizstāvja – svētkus. Šādi svētki šajā baznīcā notiek jau ceturto reizi un pulcēja rekordlielu apmeklētāju skaitu. Pagājušajā gadā svētki raisīja visai lielu rezonansi Latvijas sabiedrībā un neviennozīmīgu reakciju.
Dievkalpojums pie baznīcas
Lai arī svētdiena lielākajā daļā Latvijas bija apmākusies, pelēcīgā diena netraucēja ne medniekiem no apkaimes pagastiem, ne ciemiņiem no tālākiem Latvijas novadiem un arī no Lietuvas baudīt svētku gaisotni.
Tā jau sen ir kļuvusi par tradīciju, ka lielā katlā restorāna Mežs un kungs pavāri vārīja medījuma zupu, bet iespaidīgu izmēru grilā Grilētāju biedrības meistari grilēja gaļu. Pasākumu ar dažādiem kārumiem atbalstīja Kužums Winery un citi atbalstītāji, darbojās amatnieku tirdziņš, kurā netrūka ne AAKnives ar saviem nažiem, ne darinājumu no medījuma ādām, ko bija atvedis Sauļus Kmits no Šauļiem Lietuvā. Šoreiz ikviens varēja iepazīties arī ar dažādām optiskajām ierīcēm, ko piedāvāja Premium optics, tāpat savu preci piedāvāja Purnavu muiža.
Kad baznīcas priekšā ieskanējās ragu mūzika un torņos beidza zvanīt zvani, sākās svētku dievkalpojums, kuru vadīja bīskaps emeritus Edvards Pavlovskis. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz svētku dievkalpojums notika ārā pie baznīcas.
Protams, neizpalika arī Svētā Huberta svētku simbols – nomedīts briedis. Šoreiz to atveda izgreznotā zirgu pajūgā. Šāda tradīcija tiek ievērota arī citviet pasaulē, kur svin Svētā Huberta svētkus. Pēc dievkalpojuma briedi draudzes pavāri sagatavos un izmantos, lai sarūpētu maltītes trūcīgajiem.
Pērn skandāls, šogad rekordliels apmeklētāju skaits! Skaistkalnē svin Svētā Huberta svētkus
Dievkalpojuma noslēgumā bīskaps svētīja visus atnākušos medniekus un citus dievkalpojuma dalībniekus, svētīja arī medību suņus.
Ko par Svētā Huberta svētkiem domā to dalībnieki?
Bīskaps emeritus Edvards Pavlovskis: “Mednieki un mednieku biedrības ir ļoti vajadzīgas. Es gribētu teikt, pat vitāli nepieciešamas. Tāpat skaidrs, ka tā ir liela atbildība gan pret dabu, gan sabiedrību, lai regulētu dzīvnieku skaitu, arī kādreiz varbūt glābtu no tāda dzīvnieka, kas jau pieradis uzbrukt cilvēkiem.
Savukārt svētais Huberts, ja tā varētu teikt, ir baznīcas nozīmēts šīs jomas aizbildnis. Viņš pats kādreiz bija kaislīgs mednieks, kurš tagad aizlūdz par medniekiem Dieva priekšā. Un šiem svētkiem ir liela nozīme medniekiem.”
Prāvests Andrejs Mediņš: “Vispirms jau paldies visiem tiem, kas pagājušajā gadā juka prātā par šiem svētkiem! Īpaši raidījumam Bez Tabu! Katra reklāma ir ļoti laba reklāma!
Es domāju, ka arī tieši iepriekšējā gada Huberta svētki lika vēl vairāk sarosīties cilvēkiem un apjaust, ka dažreiz cilvēku var pārņemt kaut kāds neprāts, pat nevēlēšanās saprast.
Un tomēr man ir liels prieks, ka tas viss, kas ir noticis, tas ir noticis tikai uz labu, un tas vienmēr notiks uz labu, lai cilvēki apjaustu, ka mēs esam dzīvi, mēs esam domājoši cilvēki ar veselīgu dzīvi, ar veselīgu attieksmi pret dabu, pret cilvēkiem, attiecībām un vispārējo!”
Pasākuma organizators, mednieks Viesturs Polis: “Ir atbraukuši ļoti daudz cilvēku. Esam ļoti priecīgi! Liels paldies viņiem visiem! Daudzi noteikti vaicā, kas notiks ar briedi pēc dievkalpojuma. Briedis, kas ir atvests pie altāra, tiks ziedots visiem trūcīgajiem kopienas cilvēkiem. Gaļa tiks pagatavota un piedāvāta pusdienām un vakariņām. Saimnieces to gatavo šeitpat uz vietas draudzē.”
Jānis Sils, Kurmenes mednieku kluba Sili vadītājs: “Šoreiz Skaistkalnes svētnīcā ir sapulcējies pārsteidzoši daudz cilvēku. Tas nozīmē tikai to, ka iepriekšējās reizes bija izdevušās! Protams, sava nozīme ir arī sociālajiem tīkliem un reklāmai. Arī lietuvieši par šiem svētkiem ir ieinteresējušies un brauc pāri robežai pie mums. Tas ir lieliski! Tas nozīmē, ka šie svētki patiesi ir vajadzīgi!”
Mednieks Viesturs Arklons: “Ir vienalga, kam cilvēks tic. Mēs varētu būt pagāni, varētu būt kristieši. Ar to arī droši vien latvietim pietiek. Tāpat ir jādomā par saviem aizbildņiem.
Jāsaka paldies Skaistkalnes baznīcai, visiem apkārt esošajiem cilvēkiem, kas šādu pasākumu organizē. Šogad tas tiešām ir grandiozs! Te ir arī mājražotāji, citi ar medību lietām saistītie. Ļoti skaisti! Man gribētos, lai mednieku dzīvē tiešām būtu vairāk pozitīvā un par ko priecāties! Lai nav tā, ka tikai jārisina problēmas. Tāpat ļoti svarīgi, lai medniekiem būtu savas tradīcijas, un šī ir tāda laba tradīcija. Ir labi arī tas, ka kristīgajā pasaulē medniekiem ir aizbildnis. Tas ir svētais Huberts. Tas jāgodina, jāpiemin, lai medībās veiktos labāk!”
Valdis Bišers, mednieks: “Huberta svētkos Skaistkalnē esmu pirmo reizi. Ļoti patīk. Šādu svētku varētu būt vairāk. Arī es esmu mednieks, lai gan ne tāds ļoti aktīvs. Ir prieks, ka mums ir savs aizstāvis debesīs. Katram vajag kādu aizstāvi!”
Nažu meistars un mednieks Anri Anaņins: “Man ir tas gods pašam arī šogad būt šeit! Pagājušajā gadā palaidu garām! Patiesībā viens grandiozs pasākums. Tiešām ievērības cienīgs. Visu cieņu visiem organizatoriem, pašai baznīcai, mācītājiem un visiem klātesošajiem. Cilvēku tiešām ir ļoti daudz: gan vietējie cilvēki, gan mednieki, gan visi ir tā sagatavojušies, sapucējušies. Ir taču svētki! Beidzot arī mūsu Latvijā medniekiem ir vēl vieni svētki!”
Uzziņai
Huberts ir dzimis 656.gadā tagadējā Francijas teritorijā, karaliskās Marovingu dzimtas atvases, Akvitānijas hercoga Bertrana ģimenē. Kā daudzi tā laika augstmaņi, arī Huberts bijis kaislīgs mednieks. Pēc sievas nāves dzemdībās Huberts pametis galmu un patvēries Ardenas mežos, kur pilnībā nodevies medībām. Lielās Piektdienas rītā, kad visi ticīgie iet uz baznīcu, Huberts devās medīt. Viņš dzina pēdas lieliskam briedim, taču pēkšņi dzīvnieks pagriezies pret Hubertu, starp tā ragiem parādījās krucifikss un kāda balss teikusi: “Hubert, ja tu nepievērsīsies Dievam un nedzīvosi svētu dzīvi, tu ātri nokļūsi ellē.” Huberts nokāpis no zirga un kritis ceļos brīnuma priekšā. Pēc redzētā viņš atteicies no visiem saviem tituliem un mantojuma par labu jaunākajam brālim Odo, kurš kļuva par Huberta dēla aizbildni. Savu personīgo mantu Huberts izdalīja nabadzīgajiem un mācījās, lai kļūtu par garīdznieku. Vēlāk viņš kļuva par Lježas bīskapu, iemantojot ļaužu mīlestību un pateicību. Huberts miris 727. gadā, bet 1744.gadā Romas pāvests Benidikts XIV viņu kanonizēja. Huberts ir kristiešu svētais, mednieku, medību suņu, mežstrādnieku, matemātiķu, optiķu un metālapstrādes meistaru aizbildnis, kurš pēc nostāstiem esot varējis ārstēt trakumsērgu.
Neprognozējamais lācis. Gandrīz veģetārietis, līdz ierauga vistas | Šauj garām! #361 epizode
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Iznācis žurnāla Medības novembra numurs. Tajā lasi par svina munīcijas ierobežojumu Eiropā.
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