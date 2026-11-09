Kāpēc putnu gaļu un olas patērējam arvien vairāk un ar ko Latvija šajā ziņā izceļas Eiropas kontekstā, stāsta "Agrova Baltics" valdes priekšsēdētājs un Latvijas Apvienotās putnkopības nozares asociācijas padomes priekšsēdētājs Jurijs Adamovičs. Intervijā runājam arī par citiem tematiem.
Vai taisnība, ka Latvija ir vismaz reģionāla, ja ne Eiropas līmeņa olu ražošanas lielvalsts?
J. Adamovičs: Tā ir, un no tā nevajag kautrēties. Pēc dējējvistu skaita uz vienu iedzīvotāju Latvija ir pirmajā vietā Eiropas Savienībā. Tādēļ ir pilnīgi pamatoti Latviju saukt par putnkopības lielvalsti, un tas tiek arī starptautiski atzīts. Teikšu pat vairāk – ja runājam par lauksaimniecību kā nozari kopumā un putnkopību kā tās apakšnozari, tad putnkopība ir vienīgā lauksaimniecības nozares sadaļa, kas ilgtermiņā ir spējīga būt rentabla bez subsīdijām – šis nav mans apgalvojums, tā teikts vienā no Latvijas Bankas pētījumiem. Un īstenība to apstiprina – putnkopības nozare nesaņem nekādus tiešmaksājumus, nevienu centu, un par spīti tam ir rentabla.
Jāpiebilst, ka "Alūksnes putnu ferma" ("APF"), kas ir "Agrova Baltics" sastāvdaļa, šobrīd ražo 400 miljonus olu gadā, esam paņēmuši kredītus, lai šo ražošanu palielinātu vēl par 280 miljoniem olu.
Kāpēc Latvijas putnkopība ir izdalīta no kopējās lauksaimniecības politikas?