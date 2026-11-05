Kas kopīgs diskusijām par amatu sadali valdībā un par to, kas notiks ar Sauli pēc miljards gadiem? Par abām tēmām lasīt ir interesanti, aizraujoši, var pat šausmināties, tomēr abos gadījumos ietekme uz reālo dzīvi, šķiet, ir neliela.
Šāds izteikums var šķist pārāk cinisks, tomēr tā mērķis – kaut nedaudz pārspīlētā formā – ir tikai norādīt, ka manevra iespējas nākamajai valdībai nav lielas. Neatkarīgi no personālijām.
Piemēram, kritiskajās piezīmēs par to, kā Andris Kulbergs veido jauno Ministru kabinetu, tiek atzīmēts, ka pat aiz Kulberga stāvošais "Apvienotais saraksts" ("AS") nav viendabīgs, ka tur var būt atšķirīgas intereses. Nu, jā, bet ko tas varētu reāli nozīmēt? "AS" ietilpstošajai Latvijas Reģionu apvienībai (LRA) droši vien interesētu tāda iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārdale starp centrālo budžetu un pašvaldībām,