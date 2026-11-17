Latvijas biatlonistes Estere Volfa un Sanita Buliņa veselības problēmu dēļ izlaidīs Pasaules kausa pirmo posmu, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV1) raidījums "Sporta Studija".
Pasaules kausa sezona Somijā sāksies nākamnedēļ.
Pirmajā sezonas posmā Volfu un Sanitu Buliņu, kurām pirmās sacensības veselības problēmu dēļ ieteica izlaist Latvijas Olimpiskās vienības ārsti, Latvijas izlases rindās aizstās Elza Bleidele un Sandra Buliņa. Sieviešu konkurencē startēs arī Baiba Bendika.
Volfai un Sanitai Buliņai decembrī paredzētas atkārtotas veselības pārbaudes, pēc kurām būs skaidrāks, kad viņas varēs atgriezties sacensību apritē.
Savukārt vīriešu konkurencē Latviju pirmajā posmā Kontiolahti pārstāvēs Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Matīss Meirāns.
Pasaules kausā šosezon paredzēti desmit posmi, bet februārī Igaunijas pilsētā Otepē norisināsies pasaules čempionāts.
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Latvijas biatlonistes Estere Volfa un Sanita Buliņa veselības problēmu dēļ izlaidīs Pasaules kausa pirmo posmu, vēsta Latvijas Televīzijas (LTV1) raidījums "Sporta Studija".
Pasaules kausa sezona Somijā sāksies nākamnedēļ.
Pirmajā sezonas posmā Volfu un Sanitu Buliņu, kurām pirmās sacensības veselības problēmu dēļ ieteica izlaist Latvijas Olimpiskās vienības ārsti, Latvijas izlases rindās aizstās Elza Bleidele un Sandra Buliņa. Sieviešu konkurencē startēs arī Baiba Bendika.
Volfai un Sanitai Buliņai decembrī paredzētas atkārtotas veselības pārbaudes, pēc kurām būs skaidrāks, kad viņas varēs atgriezties sacensību apritē.
Savukārt vīriešu konkurencē Latviju pirmajā posmā Kontiolahti pārstāvēs Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Matīss Meirāns.
Pasaules kausā šosezon paredzēti desmit posmi, bet februārī Igaunijas pilsētā Otepē norisināsies pasaules čempionāts.
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