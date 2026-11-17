Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Latvijā notiks vairāki svētku pasākumi, lielākie no tiem – galvaspilsētā Rīgā.
Saeima trešdien, 18. novembrī, plkst. 12 sanāks uz svinīgo sēdi, uz kuru aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas, bijušie Augstākās Padomes deputāti, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji. Uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas deputāti un citas augstākās amatpersonas 18. novembrī piedalīsies arī citos valsts svētkiem veltītajos pasākumos – plkst. 9 ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā un plkst. 10.30 svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Trešdien Rīgas pilī notiks arī Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas Nacionālajā teātrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai plkst. 18 notiks svētku koncerts, bet vakarā Rīgas pilī – svinīgā svētku pieņemšana.
Koncerts pie Brīvības pieminekļa
Pie Brīvības pieminekļa Rīgā plkst. 19 sāksies svētku koncerts "Brīvības ainavas". Koncerta rīkotāji informē, ka šā pasākuma centrālais tēls ir dižkoks – Latvijas valsts, tautas un kultūras simbols. Koncerta režisors Sandis Kalniņš stāsta, ka koncerta idejas un repertuāra pamatā ir Latvijas Kultūras kanona astoņas ainavas, kas atklāj Latvijas dabas un cilvēka mijiedarbības radīto daudzveidību. Ar gaismas, videoprojekciju un scenogrāfijas palīdzību dižkoks pārtaps dažādos Latvijas dabas tēlos. Koks kļūs par vienojošu simbolu, kas savieno Latvijas vietas, cilvēkus un paaudzes. Koncertā uzstāsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa "Neaizmirstulītes" un trio "Oranžās".
Svētku koncerta noslēgumā plkst. 20 izskanēs Valsts prezidenta uzruna un Latvijas valsts himna. No plkst. 20.10 līdz 23 Brīvības laukumā būs skatāms gaismas uzvedums, kas ilgs 4–5 minūtes un tiks atkārtots ik pēc desmit minūtēm.
Armijas parāde
Trešdien, 18. novembrī plkst. 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notiks Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai veltīta Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde.
Parādi komandēs NBS Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups. Nacionālos bruņotos spēkus pārstāvēs Jūras spēki, Gaisa spēki, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Savu vienību ierindās soļos arī Valsts aizsardzības dienesta karavīri. Parādē piedalīsies arī Valsts robežsardzes, Valsts policijas koledžas, Nodokļu un muitas policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība. Tāpat parādē soļos sabiedroto karavīri un dažādas karogu grupas. Pasākumā piedalīsies pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vienība, kā arī pirmo reizi parādē soļos ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas vienība. Tāpat parādē soļos Jaunsardzes centra karogu grupa un vienības no katra Latvijas novada.
Lidojumam labvēlīgos laikapstākļos parādi papildinās Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums. Pasākumā būs skatāma Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika. Pirmo reizi parādē būs skatāma arī 155 milimetru riteņu artilērijas sistēma "Morana".
21 nāciju zalvi par godu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai no AB dambja veiks Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljons.
Trešdien no plkst. 11 līdz 16 Rīgas pasažieru ostā apmeklētājiem būs iespēja apskatīt militārās tehnikas un aprīkojuma izstādi.
Lāpu gājieni
Trešdien, 18. novembrī, no plkst. 7.30 līdz 11 notiks tradicionālais Latvijas studentu korporāciju Prezidiju konventa organizētais gājiens. Tas norisināsies pa maršrutu: Latvijas Universitātes galvenā ēka – Raiņa bulvāris – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Cēsu iela – Mēness iela – Miera iela – Klusā iela – Miera iela – Brasas tilts – Gaujas iela – Aizsaules iela – Brāļu kapi.
Arī Nacionālā apvienība 18. novembrī Rīgā rīkos svētku pasākumu un ikgadējo lāpu gājienu. Vispirms Kārļa Ulmaņa pieminekļa skvērā plkst. 17 sāksies svētku koncerts. Lāpu gājiens sāksies plkst. 18 un dosies garām Brīvības piemineklim un Latvijas Nacionālajam teātrim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 108. gadadienai Latvijā notiks vairāki svētku pasākumi, lielākie no tiem – galvaspilsētā Rīgā.
Saeima trešdien, 18. novembrī, plkst. 12 sanāks uz svinīgo sēdi, uz kuru aicinātas arī valsts augstākās amatpersonas, bijušie Augstākās Padomes deputāti, kā arī ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvji. Uzrunu teiks Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltēns.
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, Saeimas deputāti un citas augstākās amatpersonas 18. novembrī piedalīsies arī citos valsts svētkiem veltītajos pasākumos – plkst. 9 ekumeniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā un plkst. 10.30 svinīgajā ziedu nolikšanas ceremonijā pie Brīvības pieminekļa. Trešdien Rīgas pilī notiks arī Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas Nacionālajā teātrī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai plkst. 18 notiks svētku koncerts, bet vakarā Rīgas pilī – svinīgā svētku pieņemšana.
Koncerts pie Brīvības pieminekļa
Pie Brīvības pieminekļa Rīgā plkst. 19 sāksies svētku koncerts "Brīvības ainavas". Koncerta rīkotāji informē, ka šā pasākuma centrālais tēls ir dižkoks – Latvijas valsts, tautas un kultūras simbols. Koncerta režisors Sandis Kalniņš stāsta, ka koncerta idejas un repertuāra pamatā ir Latvijas Kultūras kanona astoņas ainavas, kas atklāj Latvijas dabas un cilvēka mijiedarbības radīto daudzveidību. Ar gaismas, videoprojekciju un scenogrāfijas palīdzību dižkoks pārtaps dažādos Latvijas dabas tēlos. Koks kļūs par vienojošu simbolu, kas savieno Latvijas vietas, cilvēkus un paaudzes. Koncertā uzstāsies Aija Andrejeva, Asnate Rancāne, Dagnis Roziņš, Rihards Mačanovskis, vokālā grupa "Neaizmirstulītes" un trio "Oranžās".
Svētku koncerta noslēgumā plkst. 20 izskanēs Valsts prezidenta uzruna un Latvijas valsts himna. No plkst. 20.10 līdz 23 Brīvības laukumā būs skatāms gaismas uzvedums, kas ilgs 4–5 minūtes un tiks atkārtots ik pēc desmit minūtēm.
Armijas parāde
Trešdien, 18. novembrī plkst. 13.30 Rīgā, 11. novembra krastmalā, notiks Latvijas proklamēšanas 108. gadadienai veltīta Nacionālo bruņoto spēku (NBS), sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde.
Parādi komandēs NBS Jūras spēku komandieris jūras kapteinis Gvido Ļaudups. Nacionālos bruņotos spēkus pārstāvēs Jūras spēki, Gaisa spēki, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Savu vienību ierindās soļos arī Valsts aizsardzības dienesta karavīri. Parādē piedalīsies arī Valsts robežsardzes, Valsts policijas koledžas, Nodokļu un muitas policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība. Tāpat parādē soļos sabiedroto karavīri un dažādas karogu grupas. Pasākumā piedalīsies pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas vienība, kā arī pirmo reizi parādē soļos ģenerāļa Pētera Radziņa profesionālās vidusskolas vienība. Tāpat parādē soļos Jaunsardzes centra karogu grupa un vienības no katra Latvijas novada.
Lidojumam labvēlīgos laikapstākļos parādi papildinās Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums. Pasākumā būs skatāma Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārā tehnika. Pirmo reizi parādē būs skatāma arī 155 milimetru riteņu artilērijas sistēma "Morana".
21 nāciju zalvi par godu valsts neatkarības proklamēšanas gadadienai no AB dambja veiks Zemessardzes 17. kaujas atbalsta bataljons.
Trešdien no plkst. 11 līdz 16 Rīgas pasažieru ostā apmeklētājiem būs iespēja apskatīt militārās tehnikas un aprīkojuma izstādi.
Lāpu gājieni
Trešdien, 18. novembrī, no plkst. 7.30 līdz 11 notiks tradicionālais Latvijas studentu korporāciju Prezidiju konventa organizētais gājiens. Tas norisināsies pa maršrutu: Latvijas Universitātes galvenā ēka – Raiņa bulvāris – Brīvības bulvāris – Brīvības iela – Cēsu iela – Mēness iela – Miera iela – Klusā iela – Miera iela – Brasas tilts – Gaujas iela – Aizsaules iela – Brāļu kapi.
Arī Nacionālā apvienība 18. novembrī Rīgā rīkos svētku pasākumu un ikgadējo lāpu gājienu. Vispirms Kārļa Ulmaņa pieminekļa skvērā plkst. 17 sāksies svētku koncerts. Lāpu gājiens sāksies plkst. 18 un dosies garām Brīvības piemineklim un Latvijas Nacionālajam teātrim.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu