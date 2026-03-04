Latvijas biatloniste Estere Volfa trešdien Vācijā pasaules junioru čempionātā izcīnīja zelta godalgu 7,5 kilometru sprintā.
Volfa šaušanā guļus kļūdījās vienu reizi, šaušanā stāvus viņa aizvēra visus mērķus un finišu sasniedza pēc 21 minūtes un 39,8 sekundēm.
Latvijas biatloniste apsteidza otrās vietas ieguvēju somieti Inku Hamalainenu par 53,9 sekundēm, bet vāciete Sidneja Vestlinga atpalika minūti un 7,2 sekundes un noslēdza labāko trijnieku. Hamalainena un Vestlinga arī pieļāva pa vienai kļūdai šaušanā guļus.
Elza Bleidele pirmajā ugunslīnijā neaizvēra divus mērķus, šaušanā stāvus kļūdījās vēl vienu reizi un finišā zaudēja Volfai divas minūtes un 28,3 sekundes, ieņemot 15. vietu.
Vēl Jeļizaveta Boroņenko ar trīs kļūdām ierindojās 65. pozīcijā (+5:47,5), bet Alise Plāte, kura arī pieļāva trīs kļūdas, noslēdza sacensības 82. vietā (+9:04,3) 88 sportistu konkurencē.
Pasaules jauniešu un junioru čempionāts Arberā norisināsies līdz svētdienai.
