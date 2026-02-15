Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu desmit kilometru iedzīšanā sievietēm Latvijas biatloniste Estere Volfa ieņēma 11. vietu, Baiba Bendika finišēja 42. vietā un Sanita Buliņa bija 53. vietā.
Par olimpisko čempioni kļuva Liza Vitoci no Itālijas, kura startēja ar piekto numuru un šaušanā nekļūdījās. Viņa finišēja pēc 30 minūtēm un 11,8 sekundēm.
Neskatoties uz trim soda apļiem, sudraba medaļu izcīnīja norvēģiete Mārene Kirkeide, kura uzvarēja sprinta disciplīnā un iedzīšanu sāka kā pirmā. Viņa no līderes atpalika 28,8 sekundes.
Trešajā vietā ierindojās somiete Sūvi Minkinena, kura sašāva visus 20 mērķus un finišēja 34,3 sekundes aiz līderes.
Bendika trasē devās ar 15. starta numuru, Volfai bija 16. stara numurs, bet Buliņa trasē devās ar 38. numuru.
Volfa nopelnīja vienu soda apli un finišēja minūti un 38,1 sekundi aiz līderes.
Sarunā ar Latvijas Televīzijau (LTV) sportiste teica, ka ir gandarīta par savu sniegumu. Pēdējā aplī viņa bija piektā ātrākā, un atzina, ka ir taupījusi spēkus tieši pēdējam aplim. Pēc snieguma iedzīšanā viņa pirmo reizi startēs masu startā, kas gaidāms sestdien.
Bendika no līderes finišā atpalika par četrām minūtēm un 5,4 sekundēm, jo šaušanā kļūdījās kopumā septiņas reizes. Biatloniste atzina, ka kļūdas šaušanā varētu būt saistītas ar nogurumu, jo sestdien sportistes startēja sprinta disciplīnā.
Četrus soda apļus nopelnīja Buliņa, kura finišēja četras minūtes un 56,3 sekundes aiz līderes. Buliņa norādīja, ka treniņos vairāk vajadzētu strādāt pie kopīgas šaušanas.
Otrdien un trešdien būs vīriešu un sieviešu komandu stafete.
Milānas un Kortīnas olimpiskās spēles norisināsies līdz 22. februārim.
