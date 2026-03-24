Ilgus gadus šķietamo bezcerību jaunu konkurētspējīgu sportistu sagatavošanā nomainījusi krāsaināka bilde – pēc šīs sezonas uz Latvijas biatlona nākotni var palūkoties ar rozā brillēm.
Galvenokārt pateicoties līderu Andreja Rastorgujeva un Baibas Bendikas sniegumam iepriekšējās sezonās, Latvija februārī olimpiskajās spēlēs pēc 16 gadu pārtraukuma atkal bija pārstāvēta ar stafeti gan vīriešu, gan sieviešu konkurencē. Andrejs un Baiba startēs arī nākamajā sezonā, kad pasaules čempionāts norisināsies Otepē, Igaunijā, bet pēc tam karjerai, iespējams, liks punktu. Nu vairs nav jāuztraucas, ka pēc viņiem Latvijas biatlons iekritīs aizā, jo šajā ziemā uzmirdzēja uzreiz vairākas jaunās zvaigznes.
Skaistu punktu šai sezonai Pasaules kausa pēdējā posmā Holmenkollenā pielika Rihards Lozbers, kuram sestdien apritēja 17 gadi. Sprintā viņš par desmit vietām laboja savu rekordu – 21. vieta, iedzīšanā 28. un pirmajā masu startā – 23. Kopvērtējumā 62. vieta, startējot vien trijos no deviņiem posmiem.
Estere Volfa piedalījās četros no deviņiem posmiem, un kopvērtējumā viņai 50. vieta. Holmenkollenā slimības dēļ nestartēja, pirms tam Otepē pirmo reizi pieaugušajos sasniedza desmitnieku. Jāatgādina, ka Lozbers un 20 gadus vecā Volfa martā plosījās pasaules junioru čempionātā, kur pie medaļām tika arī Elza Bleidele un jauktajā stafetē par čempionu palīdzēja kļūt Matīss Meirāns.
Vairs ne pie jaunajiem, tomēr talantīgajiem jāpieskaita Renārs Birkentāls, kuram maijā būs 25 gadi. Viņam šī bija otrā pilnvērtīgā sezona un sasniegti labākie rezultāti visās disciplīnās, formas virsotne tika sasniegta pirms olimpiskajām spēlēm, kad pirmo reizi izdevās ieskriet desmitniekā, tāpat kvalificēties masu startam. Pasaules kausa kopvērtējumā – 43. pozīcija.
Sezonas summā visaugstāk no mūsējiem Andrejs Rastorgujevs, viņa standartiem 38. vieta prieku nerada – vājākā sezona 14 gadu laikā. Alūksnietis veselības likstu dēļ divus posmus izlaida.
Baiba Bendika olimpiskajās spēlēs trīs distancēs sasniedza savas karjeras rekordus tieši šajos mačos. Pasaules kausā labāki starti mijās ar sliktākiem un kopvērtējumā 56. vieta, kas ir krietni labāk nekā pērn (86.), bet sliktāk nekā aizpērn, kad pēc bērna piedzimšanas apritē atgriezās ar karjeras rekordu (30.). Fiziski teicami, bet ar šauteni neizdodas sadraudzēties.
Vai jaunajiem izdosies saglabāt izaugsmes līkni tuvākā un tālākā perspektīvā, šobrīd pateikt nav iespējams, jo viss atkarīgs no motivācijas strādāt tikpat un vēl smagāk. Taču izejas pozīcijas ir ļoti labas, arī tādēļ, ka pašreizējie sasniegumi jau nodrošina zināmu finansiālu pamatu zem kājām. Attiecīgajā vecumā viņi uzkāpuši daudz augstāk nekā savulaik Rastorgujevs un Bendika, kuriem nav medaļu junioros. Andrejs olimpiskajās spēlēs debitēja 21 gada vecumā (pasaules čempionātā vēl gadu vēlāk), Baiba pirmo olimpisko pieredzi guva 26 gadu vecumā.
Nāciju rangā Latvijas vīriešu izlase šosezon pacēlās trīs vietas uz augšu (15.) un Pasaules kausā katrai distancei pēc gada pārtraukuma varēs pieteikt četrus sportistus, dāmas paliek 18. pozīcijā un ar trim kvotām.
