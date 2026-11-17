Valsts policija šā gada novembrī aizturējusi divus vīriešus un sievieti par maku zādzībām Stacijas laukuma apkārtnē, tostarp zādzību 12. novembrī. Visas aizturētās personas jau iepriekš ir sodītas par līdzīgiem noziegumiem. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess un personām piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Valsts policija turpina arī ikdienā uzraudzīt Stacijas laukuma apkārtni un nodrošināt sabiedrisko kārtību, informē policijā.
Šā gada oktobra beigās un novembra sākumā Rīgā, Stacijas laukuma apkārtnē, tika reģistrētas vairākas maku zādzības no iedzīvotāju personīgajām somām.
Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības uzsāktajos kriminālprocesos, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas darbiniekiem 10. novembrī aizdomās par pieciem šāda veida noziegumiem aizturēja divus vīriešus, kuri dzimuši 1994. gadā un 1995. gadā.
Aizturētie iepriekš vairākas reizes ir sodīti par līdzīga rakstura noziedzīgiem noziegumiem. Abiem vīriešiem 12. novembrī piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka
abas personas noziedzīgo nodarījumu realizēšanā iesaistīja arī nepilngadīgu personu, kura dzimusi 2009. gadā.
Nepilngadīgais, izmantojot nozagtās norēķinu kartes, mēģinājis iegādāties preces, kuras vēlāk pārdot tālāk. Kopumā tika identificēti trīs šādi noziedzīgi nodarījumi.
Tāpat šā gada 12. novembrī Valsts policijas RRP Rīgas Austrumu pārvaldē uzsākts kriminālprocess par kādas sievietes maka zādzību Stacijas laukuma apkārtnē. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka tā pati persona veikusi maka zādzību arī 9. novembrī.
14. novembrī aizdomās par maku zādzībām aizturēta 1983. gadā dzimusi sieviete. Sadarbībā ar Valsts policijas RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas darbiniekiem noskaidrots, ka sieviete jau iepriekš septiņas reizes ir tiesāta par mantiska rakstura līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. 15. novembrī viņai piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Šajā gadījumā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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Valsts policija šā gada novembrī aizturējusi divus vīriešus un sievieti par maku zādzībām Stacijas laukuma apkārtnē, tostarp zādzību 12. novembrī. Visas aizturētās personas jau iepriekš ir sodītas par līdzīgiem noziegumiem. Abos gadījumos uzsākts kriminālprocess un personām piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums. Valsts policija turpina arī ikdienā uzraudzīt Stacijas laukuma apkārtni un nodrošināt sabiedrisko kārtību, informē policijā.
Šā gada oktobra beigās un novembra sākumā Rīgā, Stacijas laukuma apkārtnē, tika reģistrētas vairākas maku zādzības no iedzīvotāju personīgajām somām.
Veicot operatīvās un izmeklēšanas darbības uzsāktajos kriminālprocesos, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes (RRP) Rīgas Austrumu pārvaldes darbinieki sadarbībā ar Valsts policijas RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas darbiniekiem 10. novembrī aizdomās par pieciem šāda veida noziegumiem aizturēja divus vīriešus, kuri dzimuši 1994. gadā un 1995. gadā.
Aizturētie iepriekš vairākas reizes ir sodīti par līdzīga rakstura noziedzīgiem noziegumiem. Abiem vīriešiem 12. novembrī piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Izmeklēšanas gaitā tika noskaidrots, ka
abas personas noziedzīgo nodarījumu realizēšanā iesaistīja arī nepilngadīgu personu, kura dzimusi 2009. gadā.
Nepilngadīgais, izmantojot nozagtās norēķinu kartes, mēģinājis iegādāties preces, kuras vēlāk pārdot tālāk. Kopumā tika identificēti trīs šādi noziedzīgi nodarījumi.
Tāpat šā gada 12. novembrī Valsts policijas RRP Rīgas Austrumu pārvaldē uzsākts kriminālprocess par kādas sievietes maka zādzību Stacijas laukuma apkārtnē. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka tā pati persona veikusi maka zādzību arī 9. novembrī.
14. novembrī aizdomās par maku zādzībām aizturēta 1983. gadā dzimusi sieviete. Sadarbībā ar Valsts policijas RRP Kriminālpolicijas pārvaldes 2. biroja 2. nodaļas darbiniekiem noskaidrots, ka sieviete jau iepriekš septiņas reizes ir tiesāta par mantiska rakstura līdzīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. 15. novembrī viņai piemērots drošības līdzeklis — apcietinājums.
Šajā gadījumā uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 180. panta pirmās daļas, proti, par zādzību nelielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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