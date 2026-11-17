Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) zemkopības ministra amata kandidāts Edgars Putra (AS) zemkopības ministra amatā primāri iecerējis pievērsties Latvijas interešu pārstāvēšanai sarunās par nākamo Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas periodu.
Kā pirms Saeimas balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu sacīja zemkopības ministra amata kandidāts, pirmais lielais darbs ir KLP. Patlaban notiek darbs pie jaunā plānošanas perioda, kas sāksies 2028. gadā. Putra akcentēja, ka tas, kā lauksaimniecības programmas tiks ieplānotas, ietekmēs lauksaimniecības nozari turpmākos septiņus gadus.
Putra uzsvēra, ka plānots ar Eiropas Komisiju saskaņot, kādas būs pamatprogrammas platību maksājumos un kādas būs prasības lauksaimniekiem. Viņš arī izteica cerību, ka Latvijai sarunās par nākamo KLP plānšanas periodu izdosies aizstāvēt pozīciju par birokrātijas samazināšanu, jo pašreizējā plānošanas periodā birokrātija bija pārlieku liela, kas veicināja arī lauksaimnieku protestus 2023. gadā.
Tāpat Putra norādīja, ka nākamais lielais jautājums ir stabils valsts finansējums esošajām programmām, tostarp kredītprocentu daļējai dzēšanai un daļējai apdrošināšanas polišu kompensēšanai lauksaimniekiem. Iecerēts, ka valsts vairāk piedalīsies apdrošināšanas veicināšanā. Putra skaidroja, ka esošajām programmām nav pastāvīgas finansējuma bāzes. Nākamajā gadā 57 miljonus eiro plānots nodrošināt no AS "Latvijas valsts meži" dividendēm.
Nākamais jautājums, kuram Putras ieskatā prioritāri jāmēģina rast risinājums, ir zemes pārvaldības politika. Viņš skaidroja, ka patlaban Latvijā zemes pārvaldības politika ir diezgan izkaisīta, jo daļa šīs politikas ir pašvaldību līmenī un daļa ir AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") pārvaldītā Latvijas Zemes fonda pārziņā.
Pēc viņa teiktā, ir jāstiprina "Altum" pārvaldītais Latvijas Zemes fonds, kuram ir pilnībā jānodod zemes pārvaldības politikas pārvaldība.
Putra uzsvēra, ka lauksaimniecības zeme ir viens no Latvijas nacionālajiem resursiem, kam būtu vajadzīgs atbilstošs izmantošanas veids.
"Šobrīd es redzu, ka uz labām lauksaimniecības zemēm tiek uzstādīti saules paneļi simtos hektāru, ir problēmas ar to, ka Latgalē ārvalstu invesīviju fondi apmežo labas lauksaimniecības zemes ar esošu meliorācijas sistēmu, kas arī varbūt nav tas pamatmērķis, kam lauksamiecīas zeme būtu izmantojama," sacīja Putra.
Tāpat viņš plāno pievērsties jautājumam par graudu kvalitātes standartiem. Putra minēja, ka Latvijā graudu pircējiem ir atšķirīgi standarti un nepastāv, piemēram, pirmās kvalitātes kviesis. Turpretī Lietuvā ir ieviesti vienoti graudu standarti un zemniekiem ir vieglāk orientēties. Viņa ieskatā Latvijā arī būtu jāievieš Lietuvas pieredze ar graudu standartiem.
Vēl Putra plāno pievērsties Medību likuma grozījumiem. Viņš norādīja, ka patlaban mežsaimnieki un lauksaimnieki saskaras ar ļoti būtiskiem briežu postījumiem gan jaunaudzēs, gan lauksaimniecības zemēs. Viņa ieskatā medniecībā esošā regulējuma bāze ir izveidota par labu medību kolektīviem un neveicina konkurenci savā starpā, kā arī patlaban ir ļoti grūti izveidot jaunu medību kolektīvu.
Jautāts, vai jau ir zināms zemkopības ministra biroja sastāvs, Putra atzina, ka turpmāk Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs būs biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš (AS), savukārt pārējo biroja sastāvu viņš patlaban neatklāja.
Jau ziņots, ka Putram ir uzņēmējdarbības un valsts finanšu pārvaldības pieredze, viņš iepriekš strādājis Saeimā un bijis Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs.
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Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) zemkopības ministra amata kandidāts Edgars Putra (AS) zemkopības ministra amatā primāri iecerējis pievērsties Latvijas interešu pārstāvēšanai sarunās par nākamo Eiropas Savienības (ES) Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) plānošanas periodu.
Kā pirms Saeimas balsojuma par jaunās valdības apstiprināšanu sacīja zemkopības ministra amata kandidāts, pirmais lielais darbs ir KLP. Patlaban notiek darbs pie jaunā plānošanas perioda, kas sāksies 2028. gadā. Putra akcentēja, ka tas, kā lauksaimniecības programmas tiks ieplānotas, ietekmēs lauksaimniecības nozari turpmākos septiņus gadus.
Putra uzsvēra, ka plānots ar Eiropas Komisiju saskaņot, kādas būs pamatprogrammas platību maksājumos un kādas būs prasības lauksaimniekiem. Viņš arī izteica cerību, ka Latvijai sarunās par nākamo KLP plānšanas periodu izdosies aizstāvēt pozīciju par birokrātijas samazināšanu, jo pašreizējā plānošanas periodā birokrātija bija pārlieku liela, kas veicināja arī lauksaimnieku protestus 2023. gadā.
Tāpat Putra norādīja, ka nākamais lielais jautājums ir stabils valsts finansējums esošajām programmām, tostarp kredītprocentu daļējai dzēšanai un daļējai apdrošināšanas polišu kompensēšanai lauksaimniekiem. Iecerēts, ka valsts vairāk piedalīsies apdrošināšanas veicināšanā. Putra skaidroja, ka esošajām programmām nav pastāvīgas finansējuma bāzes. Nākamajā gadā 57 miljonus eiro plānots nodrošināt no AS "Latvijas valsts meži" dividendēm.
Nākamais jautājums, kuram Putras ieskatā prioritāri jāmēģina rast risinājums, ir zemes pārvaldības politika. Viņš skaidroja, ka patlaban Latvijā zemes pārvaldības politika ir diezgan izkaisīta, jo daļa šīs politikas ir pašvaldību līmenī un daļa ir AS "Attīstības finanšu institūcija "Altum"" ("Altum") pārvaldītā Latvijas Zemes fonda pārziņā.
Pēc viņa teiktā, ir jāstiprina "Altum" pārvaldītais Latvijas Zemes fonds, kuram ir pilnībā jānodod zemes pārvaldības politikas pārvaldība.
Putra uzsvēra, ka lauksaimniecības zeme ir viens no Latvijas nacionālajiem resursiem, kam būtu vajadzīgs atbilstošs izmantošanas veids.
"Šobrīd es redzu, ka uz labām lauksaimniecības zemēm tiek uzstādīti saules paneļi simtos hektāru, ir problēmas ar to, ka Latgalē ārvalstu invesīviju fondi apmežo labas lauksaimniecības zemes ar esošu meliorācijas sistēmu, kas arī varbūt nav tas pamatmērķis, kam lauksamiecīas zeme būtu izmantojama," sacīja Putra.
Tāpat viņš plāno pievērsties jautājumam par graudu kvalitātes standartiem. Putra minēja, ka Latvijā graudu pircējiem ir atšķirīgi standarti un nepastāv, piemēram, pirmās kvalitātes kviesis. Turpretī Lietuvā ir ieviesti vienoti graudu standarti un zemniekiem ir vieglāk orientēties. Viņa ieskatā Latvijā arī būtu jāievieš Lietuvas pieredze ar graudu standartiem.
Vēl Putra plāno pievērsties Medību likuma grozījumiem. Viņš norādīja, ka patlaban mežsaimnieki un lauksaimnieki saskaras ar ļoti būtiskiem briežu postījumiem gan jaunaudzēs, gan lauksaimniecības zemēs. Viņa ieskatā medniecībā esošā regulējuma bāze ir izveidota par labu medību kolektīviem un neveicina konkurenci savā starpā, kā arī patlaban ir ļoti grūti izveidot jaunu medību kolektīvu.
Jautāts, vai jau ir zināms zemkopības ministra biroja sastāvs, Putra atzina, ka turpmāk Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs būs biedrības "Zemnieku saeima" valdes priekšsēdētājs Juris Lazdiņš (AS), savukārt pārējo biroja sastāvu viņš patlaban neatklāja.
Jau ziņots, ka Putram ir uzņēmējdarbības un valsts finanšu pārvaldības pieredze, viņš iepriekš strādājis Saeimā un bijis Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs.
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