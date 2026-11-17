Latvijas attīstībai un nākotnei nepieciešama ekonomikas izaugsme, sacīja Ministru prezidenta amatam izvirzītā Andra Kulberga (AS) ekonomikas ministra amata kandidāts Edgars Štelmahers (AS).
Viņš pauda prieku par iespēju strādāt Kulberga komandā, norādot, ka Ministru kabinets tiek veidots no augsta līmeņa profesionāļiem ar atbilstošām zināšanām un labu izglītību.
Komentējot, kādas būs galvenās ekonomikas ministra prioritātes, Štelmahers skaidroja, ka tās izrietēs no viņa paša izvirzītām prioritātēm, kuras viņš prezentējis "Apvienotā saraksta" (AS) valdei un frakcijai. Šīs prioritātes vēl būs jāsabalansē ar Kulberga valdības deklarāciju un viņa redzējumu, lai izstrādātu galīgo dokumentu.
Štelmahers uzsvēra, ka patlaban nepieciešams saskaņot viņa un Kulberga redzējumu, pirms publiski tiek prezentēts konkrēts rīcības plāns.
"Mūsu valsts veiksmīgai attīstībai un nākotnei ir absolūti nepieciešama ekonomikas izaugsme, kurš gan varētu par to atbildēt kā ekonomikas ministrs — tas arī būs galvenais plāns," viņš minēja.
Štelmahers norādīja, ka ekonomikas izaugsmei nepieciešams nodrošināt uzņēmējiem pieejamu kapitālu un darbaspēku, kā arī prognozējamas un konkurētspējīgas energoresursu izmaksas, paredzamu likumdošanu, stabilu nodokļu politiku un minimālu birokrātiju. Šīs ir galvenās jomas, kurās viņš plāno strādāt, lai veicinātu gan vietējo, gan ārvalstu uzņēmēju interesi un motivāciju investēt Latvijā.
Štelmahers uzsvēra, ka ir jāatvieglo nosacījumi vietējiem uzņēmējiem, lai tie būtu motivēti investēt Latvijā, nevis ieguldīt kapitālu citās valstīs. Tāpat nepieciešams rast iespējas samazināt izmaksas. Viņš piebilda, ka valsts pārvaldes efektivitāte ir viena no Kulberga nosauktajām prioritātēm, tādējādi tas attiecas arī uz Ekonomikas ministriju (EM) un tās pārraudzībā esošajām iestādēm.
Jautāts, vai ir zināms ekonomikas ministra biroja sastāvs, Štelmahers norādīja, ka viņa redzējums prezentēts 14. novembrī un guvis atbalstu. Tā kā kopš prezentācijas pagājušas divas dienas, biroju šajā laikā izveidot nav bijis iespējams. Viņš pauda, ka skaidrībai par biroja sastāvu vajadzētu būt nākamajā nedēļā.
Kulberga valdību veidos AS un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs. Savukārt ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Aizsardzības ministra amatā darbu turpinās Raivis Melnis, iekšlietu ministra amatā darbu turpinās Nacionālās apvienības deleģētais Jānis Dombrava, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā darbu turpinās Edgars Tavars (AS).
Zemkopības ministra amatā ticis aicināts deputāts un lauksaimnieks Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam izraudzīts premjera līdzšinējais padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, ekonomikas ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts un uzņēmējs Edgars Štelmahers (AS).
Izglītības un zinātnes ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), bet tieslietu ministra amatā darbu sāks līdzšinējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
No NA puses valdībā darbu turpinās kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatu ieņems partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Kulbergs apliecināja, ka valdības darba pirmajā posmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz reorganizācijas pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Kulbergs tika atkārtoti aicināts veidot valdību pēc AS uzvaras Saeimas vēlēšanās, kurās AS ieguva 41 mandātu, bet otrs koalīcijas partneris NA — 10 mandātus. Opozīcijā tika atstātas partijas "Progresīvie" ar 10 mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem, jo tās, pēc Kulberga domām, varētu kavēt līdzšinējās politikas pārskatīšanu. Ar apvienību "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" AS sarunas neveica, bet ar Šlesera partiju tikās vienreiz, secinot, ka daļā jautājumu viedokļi sakrīt, tomēr kopīga valdība netiks veidota.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Latvijas attīstībai un nākotnei nepieciešama ekonomikas izaugsme, sacīja Ministru prezidenta amatam izvirzītā Andra Kulberga (AS) ekonomikas ministra amata kandidāts Edgars Štelmahers (AS).
Viņš pauda prieku par iespēju strādāt Kulberga komandā, norādot, ka Ministru kabinets tiek veidots no augsta līmeņa profesionāļiem ar atbilstošām zināšanām un labu izglītību.
Komentējot, kādas būs galvenās ekonomikas ministra prioritātes, Štelmahers skaidroja, ka tās izrietēs no viņa paša izvirzītām prioritātēm, kuras viņš prezentējis "Apvienotā saraksta" (AS) valdei un frakcijai. Šīs prioritātes vēl būs jāsabalansē ar Kulberga valdības deklarāciju un viņa redzējumu, lai izstrādātu galīgo dokumentu.
Štelmahers uzsvēra, ka patlaban nepieciešams saskaņot viņa un Kulberga redzējumu, pirms publiski tiek prezentēts konkrēts rīcības plāns.
"Mūsu valsts veiksmīgai attīstībai un nākotnei ir absolūti nepieciešama ekonomikas izaugsme, kurš gan varētu par to atbildēt kā ekonomikas ministrs — tas arī būs galvenais plāns," viņš minēja.
Štelmahers norādīja, ka ekonomikas izaugsmei nepieciešams nodrošināt uzņēmējiem pieejamu kapitālu un darbaspēku, kā arī prognozējamas un konkurētspējīgas energoresursu izmaksas, paredzamu likumdošanu, stabilu nodokļu politiku un minimālu birokrātiju. Šīs ir galvenās jomas, kurās viņš plāno strādāt, lai veicinātu gan vietējo, gan ārvalstu uzņēmēju interesi un motivāciju investēt Latvijā.
Štelmahers uzsvēra, ka ir jāatvieglo nosacījumi vietējiem uzņēmējiem, lai tie būtu motivēti investēt Latvijā, nevis ieguldīt kapitālu citās valstīs. Tāpat nepieciešams rast iespējas samazināt izmaksas. Viņš piebilda, ka valsts pārvaldes efektivitāte ir viena no Kulberga nosauktajām prioritātēm, tādējādi tas attiecas arī uz Ekonomikas ministriju (EM) un tās pārraudzībā esošajām iestādēm.
Jautāts, vai ir zināms ekonomikas ministra biroja sastāvs, Štelmahers norādīja, ka viņa redzējums prezentēts 14. novembrī un guvis atbalstu. Tā kā kopš prezentācijas pagājušas divas dienas, biroju šajā laikā izveidot nav bijis iespējams. Viņš pauda, ka skaidrībai par biroja sastāvu vajadzētu būt nākamajā nedēļā.
Kulberga valdību veidos AS un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" parlamentā ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs. Savukārt ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Aizsardzības ministra amatā darbu turpinās Raivis Melnis, iekšlietu ministra amatā darbu turpinās Nacionālās apvienības deleģētais Jānis Dombrava, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā darbu turpinās Edgars Tavars (AS).
Zemkopības ministra amatā ticis aicināts deputāts un lauksaimnieks Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam izraudzīts premjera līdzšinējais padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, ekonomikas ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts un uzņēmējs Edgars Štelmahers (AS).
Izglītības un zinātnes ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), bet tieslietu ministra amatā darbu sāks līdzšinējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
No NA puses valdībā darbu turpinās kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatu ieņems partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Kulbergs apliecināja, ka valdības darba pirmajā posmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz reorganizācijas pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Kulbergs tika atkārtoti aicināts veidot valdību pēc AS uzvaras Saeimas vēlēšanās, kurās AS ieguva 41 mandātu, bet otrs koalīcijas partneris NA — 10 mandātus. Opozīcijā tika atstātas partijas "Progresīvie" ar 10 mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem, jo tās, pēc Kulberga domām, varētu kavēt līdzšinējās politikas pārskatīšanu. Ar apvienību "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" AS sarunas neveica, bet ar Šlesera partiju tikās vienreiz, secinot, ka daļā jautājumu viedokļi sakrīt, tomēr kopīga valdība netiks veidota.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu