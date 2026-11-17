Primārais uzdevums ministra amatā būs stabilizēt situāciju visos Satiksmes ministrijas (SM) pārraudzībā esošajos problēmjautājumos, sacīja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) jaunās valdības satiksmes ministra amata kandidāts Krišs Lipšāns.
"Problēmu SM pārraudzītajās nozarēs ir ļoti daudz, tāpēc jāmēģina stabilizēt situācija, lai stāvoklis vēl vairāk nepasliktinātos. Mainot pieeju, to varētu panākt," teica Lipšāns.
Pēc viņa skaidrotā, problēmas skar gan sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumus, gan aviosabiedrību "airBaltic", gan dzelzceļa projektu "Rail Baltica", gan "Latvijas dzelzceļu", kuram nākamajos gados būs nepieciešama budžeta dotācija vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā ik gadu.
Lipšāns uzsvēra, ka pirmais neatliekamais jautājums ir Krievijas graudu tranzīts caur Latviju. Viņš skaidroja, ka Ārlietu ministrija (ĀM) jau ir iesniegusi potenciālo risinājumu valdībā, kur SM ir līdzatbildīga. "Jāskatās, pie kāda lēmuma nonāksim, jo bez risku izvērtējuma nebūtu prātīgi virzīties uz priekšu," teica Lipšāns.
Tāpat kā neatliekamus jautājumus Lipšāns minēja "airBaltic" restrukturizāciju un iesākto iestrādņu turpināšanu "Rail Baltica" projektā.
Viņš skaidroja, ka visu vasaru kopā ar premjeru strādāts pie "Rail Baltica" projekta pārvaldības modeļa maiņas, kā arī projekta minimālā tvēruma izmaiņām. Tāpat Lipšāns atzīmēja, ka premjers Eiropas Savienības (ES) Padomē sācis lobēt pēc iespējas lielāku finansējumu projektam, kas būs jāturpina.
"Mēģināsim arī iekšēji sakārtot pārvaldības modeli, lai tas nav sadalīts. Tāpat svarīgi samazināt projekta apjomu, jo esošajā apjomā ar visu ES finansējumu tas nav realizējams. Politiski jau ir pieņemts lēmums, ka izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 miljonus eiro uz kilometru, bet jācenšas tās samazināt vēl vairāk," teica Lipšāns.
Viņš piebilda, ka patlaban arī notiek sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par jau esošo "Rail Baltica" līgumu saistībām. "Esam saņēmuši ES finansējumu, bet nevaram sasniegt paredzētos mērķus. Tas nozīmē, ka no budžeta būs jāfinansē sadārdzinājums, bet to jāmēģina atrisināt," teica Lipšāns.
Jautāts par ministra biroja iespējamo sastāvu, Lipšāns sacīja, ka tas vēl nav noteikts. Viņš skaidroja, ka vispirms būs jāsaprot, kādas ir rīcības iespējas un kuri padomnieki kādās prioritārajās SM nozarēs būs nepieciešami. Potenciālie padomnieki tikšot vērtēti pēc kompetences un pieredzes atbildības tēmā, norādīja Lipšāns.
Kulberga valdību veidos "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs. Savukārt ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Aizsardzības ministra amatā darbu turpinās Raivis Melnis, iekšlietu ministra amatā darbu turpinās Nacionālās apvienības deleģētais Jānis Dombrava, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā darbu turpinās Edgars Tavars (AS).
Zemkopības ministra amatā ticis aicināts deputāts un lauksaimnieks Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam izraudzīts premjera līdzšinējais padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, ekonomikas ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts un uzņēmējs Edgars Štelmahers (AS).
Izglītības un zinātnes ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), tieslietu ministra amatā darbu sāks līdzšinējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
No NA puses valdībā darbu turpinās kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatu ieņems partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Kulbergs apliecināja, ka valdības darba pirmajā posmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz reorganizācijas pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Kulbergs tika atkārtoti aicināts veidot valdību pēc AS uzvaras Saeimas vēlēšanās, kurās AS ieguva 41 mandātu, bet otrs koalīcijas partneris NA — 10 mandātus. Opozīcijā tika atstātas partijas "Progresīvie" ar 10 mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem, jo tās, pēc Kulberga domām, varētu kavēt līdzšinējās politikas pārskatīšanu. Ar apvienību "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" AS sarunas neveica, bet ar Šlesera partiju tikās vienreiz, secinot, ka daļā jautājumu viedokļi sakrīt, tomēr kopīga valdība netiks veidota.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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Primārais uzdevums ministra amatā būs stabilizēt situāciju visos Satiksmes ministrijas (SM) pārraudzībā esošajos problēmjautājumos, sacīja Ministru prezidenta Andra Kulberga (AS) jaunās valdības satiksmes ministra amata kandidāts Krišs Lipšāns.
"Problēmu SM pārraudzītajās nozarēs ir ļoti daudz, tāpēc jāmēģina stabilizēt situācija, lai stāvoklis vēl vairāk nepasliktinātos. Mainot pieeju, to varētu panākt," teica Lipšāns.
Pēc viņa skaidrotā, problēmas skar gan sabiedriskā transporta pasažieru pārvadājumus, gan aviosabiedrību "airBaltic", gan dzelzceļa projektu "Rail Baltica", gan "Latvijas dzelzceļu", kuram nākamajos gados būs nepieciešama budžeta dotācija vairāk nekā 30 miljonu eiro apmērā ik gadu.
Lipšāns uzsvēra, ka pirmais neatliekamais jautājums ir Krievijas graudu tranzīts caur Latviju. Viņš skaidroja, ka Ārlietu ministrija (ĀM) jau ir iesniegusi potenciālo risinājumu valdībā, kur SM ir līdzatbildīga. "Jāskatās, pie kāda lēmuma nonāksim, jo bez risku izvērtējuma nebūtu prātīgi virzīties uz priekšu," teica Lipšāns.
Tāpat kā neatliekamus jautājumus Lipšāns minēja "airBaltic" restrukturizāciju un iesākto iestrādņu turpināšanu "Rail Baltica" projektā.
Viņš skaidroja, ka visu vasaru kopā ar premjeru strādāts pie "Rail Baltica" projekta pārvaldības modeļa maiņas, kā arī projekta minimālā tvēruma izmaiņām. Tāpat Lipšāns atzīmēja, ka premjers Eiropas Savienības (ES) Padomē sācis lobēt pēc iespējas lielāku finansējumu projektam, kas būs jāturpina.
"Mēģināsim arī iekšēji sakārtot pārvaldības modeli, lai tas nav sadalīts. Tāpat svarīgi samazināt projekta apjomu, jo esošajā apjomā ar visu ES finansējumu tas nav realizējams. Politiski jau ir pieņemts lēmums, ka izmaksas nedrīkst pārsniegt 20 miljonus eiro uz kilometru, bet jācenšas tās samazināt vēl vairāk," teica Lipšāns.
Viņš piebilda, ka patlaban arī notiek sarunas ar Eiropas Komisiju (EK) par jau esošo "Rail Baltica" līgumu saistībām. "Esam saņēmuši ES finansējumu, bet nevaram sasniegt paredzētos mērķus. Tas nozīmē, ka no budžeta būs jāfinansē sadārdzinājums, bet to jāmēģina atrisināt," teica Lipšāns.
Jautāts par ministra biroja iespējamo sastāvu, Lipšāns sacīja, ka tas vēl nav noteikts. Viņš skaidroja, ka vispirms būs jāsaprot, kādas ir rīcības iespējas un kuri padomnieki kādās prioritārajās SM nozarēs būs nepieciešami. Potenciālie padomnieki tikšot vērtēti pēc kompetences un pieredzes atbildības tēmā, norādīja Lipšāns.
Kulberga valdību veidos "Apvienotais saraksts" (AS) un Nacionālā apvienība (NA), kuriem kopā Saeimā ir minimāls 51 balss pārsvars, bet balsis šādai valdībai solījis arī Ainārs Šlesers, kura partijai "Latvija pirmajā vietā" ir 17 deputāti, no kuriem par valdību gan balsošot ne visi.
Finanšu ministra amatam izraudzīts bankas "Citadele" galvenais ekonomists Kārlis Purgailis, veselības ministra amatam izraudzīts uzņēmuma "Amber Beverage Group" valdes loceklis Normunds Staņēvičs. Savukārt ārlietu ministra amatam izraudzīts Latvijas vēstnieks Uzbekistānā Ģirts Jaunzems.
Aizsardzības ministra amatā darbu turpinās Raivis Melnis, iekšlietu ministra amatā darbu turpinās Nacionālās apvienības deleģētais Jānis Dombrava, bet viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra amatā darbu turpinās Edgars Tavars (AS).
Zemkopības ministra amatā ticis aicināts deputāts un lauksaimnieks Edgars Putra (AS), satiksmes ministra amatam izraudzīts premjera līdzšinējais padomnieks juridiskajos jautājumos Krišs Lipšāns, ekonomikas ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts un uzņēmējs Edgars Štelmahers (AS).
Izglītības un zinātnes ministra amatā izraudzīts Saeimas deputāts Česlavs Batņa (AS), tieslietu ministra amatā darbu sāks līdzšinējais Tieslietu ministrijas parlamentārais sekretārs Viesturs Vitovskis (AS).
No NA puses valdībā darbu turpinās kultūras ministrs Nauris Puntulis, bet labklājības ministres amatu ieņems partijas priekšsēdētāja Ilze Indriksone.
Kulbergs apliecināja, ka valdības darba pirmajā posmā plānots sākt Klimata un enerģētikas ministrijas reorganizāciju. Līdz reorganizācijas pabeigšanai par nozares politisko pārraudzību atbildību uzņemsies pats Ministru prezidents.
Kulbergs tika atkārtoti aicināts veidot valdību pēc AS uzvaras Saeimas vēlēšanās, kurās AS ieguva 41 mandātu, bet otrs koalīcijas partneris NA — 10 mandātus. Opozīcijā tika atstātas partijas "Progresīvie" ar 10 mandātiem un "Jaunā vienotība" ar septiņiem mandātiem, jo tās, pēc Kulberga domām, varētu kavēt līdzšinējās politikas pārskatīšanu. Ar apvienību "Suverēnā vara"/"Apvienība jaunlatvieši" AS sarunas neveica, bet ar Šlesera partiju tikās vienreiz, secinot, ka daļā jautājumu viedokļi sakrīt, tomēr kopīga valdība netiks veidota.
Plānots, ka par jaunās valdības apstiprināšanu Saeima lems jau šodien.
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