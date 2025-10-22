Vai jāsaskaņo ar kādām iestādēm vertikālā zemes siltumsūkņa izbūve uz privātas zemes? Jautā Ivars Ķekavas novadā.

Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldes Būvniecības un attīstības departamenta Būvniecības ieceru daļas vadītāja Inese Kotova paskaidro, ka ģeotermālo urbumu ierīkošana ir to darbību sarakstā, kurām nepieciešams ietekmes sākotnējais izvērtējums atbilstīgi likumā Par ietekmes uz vidi novērtējumu noteiktajam. 

Tādējādi pirms šādām darbībām jāvēršas Valsts vides dienestā.

