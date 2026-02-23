Turpmāk finansējums videi draudzīgu enerģiju ražojošu tehnoloģiju iegādei būs pieejams arī daudzdzīvokļu ēkām, kā arī pašvaldību un valsts ēkām. No Modernizācijas fonda šim mērķim piešķirti 26,8 milj. eiro.
Ministru kabineta apstiprinātās atbalsta programmas ietvaros paredzēts uzstādīt saules elektrostacijas ar kopējo jaudu 17 megavati (MW), dažādu veidu siltumsūkņus un saules kolektoru sistēmas ar kopējo jaudu 3,5 MW, enerģijas akumulēšanas vai uzglabāšanas iekārtas ar kopējo jaudu 16 megavatstundas (MWh). Pēc tehnoloģiju uzstādīšanas, izmantojot saules elektrostacijas, gadā būs iespējams saražot 17 tūkst. MWh, bet dažādu veidu siltumsūkņus – 16,8 tūkst. MWh.
Daudzdzīvokļu māju projektiem kopumā būs pieejami 10 milj. eiro, vienam projektam varēs piesaistīt līdz 50 tūkst. eiro. Valsts un pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām būs pieejami 7,6 milj. eiro, vienam projektam – līdz 100 tūkst. eiro. Savukārt energokopienām būs pieejami kopumā 9,2 milj. eiro – vienam projektam varēs piesaistīt līdz 200 tūkst. eiro.
"Prognozēju lielu iedzīvotāju interesi par iespējām beidzot piesaistīt arī daudzdzīvokļu ēkām sen gaidīto Modernizācijas fonda finansējumu atjaunīgo energoresursu iekārtu iegādei, taču ir jārēķinās, ka tas nebūt nebūs viegli un iedzīvotājiem nāksies saskarties ar dažādām grūtībām, piemēram, lai saprastu, kā pareizi rīkoties, kādi ir ierobežojumi," vērtē "Pirmās energokopienas" valdes loceklis Sergejs Fjodorovs, atzīstot, ka energokopienas ir labs instruments šī mērķa realizēšanai, jo tām būs vieglāk piesaistīt pārējo finansējuma daļu – 30% no kopējām projekta izmaksām. "Pagaidām gan Latvijā energokopienu vēl nav daudz – šī gada sākumā bija reģistrētas tikai divas energokopienas," secina S. Fjodorovs. Viņš atzīst, ka lielākās problēmas varētu būt saistītas ar daudzdzīvokļu ēku iedzīvotāju spēju vienoties par šādu projektu realizēšanu, kā arī kompetentu speciālistu piesaisti gan tehniskā novērtējuma veikšanai un projekta izstrādei, gan dokumentācijas sagatavošanai. "Mēs esam gatavi palīdzēt ar savām zināšanām un pieredzi, jo esam veikuši pilotprojektu ar saules elektrostaciju un akumulatoru bateriju pieslēgšanu kādai tipveida dzīvojamajai ēkai Ķengaragā," sola S. Fjodorovs, atzīstot, ka videi draudzīgu enerģiju ražojošu tehnoloģiju iegāde dzīvojamajām mājām, izveidojot energokopienu, varētu būt labs sākums šo ēku infrastruktūras vispārējai modernizācijai.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild "Latvijas Mediji".