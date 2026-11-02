Parādu dēļ Valkas novadā sākts finanšu stabilizācijas process

Kritiskās finanšu situācijas dēļ Valkas novadā sākts finanšu stabilizācijas process, vēsta 360TV Ziņas. Pašvaldība jau samazinājusi darbavietu skaitu un slēgusi vairākas iestādes, bet turpmākie taupības pasākumi var skart arī sportu, kultūru un atbalstu ģimenēm. Novada mērs Vents Armands Krauklis uzsver, ka bez izmaiņām pašvaldību finansēšanas kārtībā problēmas atrisināt neizdosies.
Nesamaksāti rēķini un parādi. Valkas novada kritiskā finanšu situācija piespiedusi pašvaldībai sākt finanšu stabilizācijas procesu. Tas nozīmē kredītu, lai noslēgtu gadu bez kavētiem maksājumiem, un stingru pašvaldības izdevumu kontroli. Vietvarai būs jāmeklē vēl vairāk iespējas taupīt, un tā sekas izjutīs arī iedzīvotāji.
“Mēs esam samazinājuši amata vietas, cilvēki ir pazaudējuši darbu. Esam slēguši iestādes, tostarp slaveno Lugažu muižu, šodien nolēmām slēgt informācijas centru. Visticamāk mazāk varēsim atvēlēt naudu sportam, kultūrai un sabiedriskām aktivitātēm. Par brīvprātīgo funkciju daļu – mums ilgstoši bijis liels atbalsts ģimenēm ar bērniem. Vai finanšu ministrijas komisija to akceptēs? Nav man atbildes, bet katrā ziņā tas ir pēdējais, ko mēs gribam aiztikt,” norāda Valkas novada domes priekšsēdētājs (Vidzemes partija) Vents Armands Krauklis.
Vienlaikus Valkas mērs uzsver, ka finanšu stabilizācija problēmas neatrisinās. Pašvaldības budžetu apgrūtina nelielais iedzīvotāju skaits un fakts, ka aptuveni 1000 cilvēku deklarējušies kaimiņpilsētā Valgā, Igaunijā. Tur ir gan lielākas algas, gan pabalsti. Pašvaldības ieskatā situāciju varētu glābt jau gadiem ilgi prasītā atšķirīgā budžeta aprēķināšanas kārtība, kas ņemtu vērā arī Igaunijā deklarētos valcēniešus. Līdzīga prakse tiek īstenota vairākās Eiropas valstīs.
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Kritiskās finanšu situācijas dēļ Valkas novadā sākts finanšu stabilizācijas process, vēsta 360TV Ziņas. Pašvaldība jau samazinājusi darbavietu skaitu un slēgusi vairākas iestādes, bet turpmākie taupības pasākumi var skart arī sportu, kultūru un atbalstu ģimenēm. Novada mērs Vents Armands Krauklis uzsver, ka bez izmaiņām pašvaldību finansēšanas kārtībā problēmas atrisināt neizdosies.
Nesamaksāti rēķini un parādi. Valkas novada kritiskā finanšu situācija piespiedusi pašvaldībai sākt finanšu stabilizācijas procesu. Tas nozīmē kredītu, lai noslēgtu gadu bez kavētiem maksājumiem, un stingru pašvaldības izdevumu kontroli. Vietvarai būs jāmeklē vēl vairāk iespējas taupīt, un tā sekas izjutīs arī iedzīvotāji.
“Mēs esam samazinājuši amata vietas, cilvēki ir pazaudējuši darbu. Esam slēguši iestādes, tostarp slaveno Lugažu muižu, šodien nolēmām slēgt informācijas centru. Visticamāk mazāk varēsim atvēlēt naudu sportam, kultūrai un sabiedriskām aktivitātēm. Par brīvprātīgo funkciju daļu – mums ilgstoši bijis liels atbalsts ģimenēm ar bērniem. Vai finanšu ministrijas komisija to akceptēs? Nav man atbildes, bet katrā ziņā tas ir pēdējais, ko mēs gribam aiztikt,” norāda Valkas novada domes priekšsēdētājs (Vidzemes partija) Vents Armands Krauklis.
Vienlaikus Valkas mērs uzsver, ka finanšu stabilizācija problēmas neatrisinās. Pašvaldības budžetu apgrūtina nelielais iedzīvotāju skaits un fakts, ka aptuveni 1000 cilvēku deklarējušies kaimiņpilsētā Valgā, Igaunijā. Tur ir gan lielākas algas, gan pabalsti. Pašvaldības ieskatā situāciju varētu glābt jau gadiem ilgi prasītā atšķirīgā budžeta aprēķināšanas kārtība, kas ņemtu vērā arī Igaunijā deklarētos valcēniešus. Līdzīga prakse tiek īstenota vairākās Eiropas valstīs.
VIDEO:
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