Uz Baltkrieviju aizbēgušais bijušais Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs plāno pēc rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām atgriezties Latvijā, informē partijas "Stabilitātei" valdes priekšsēdētāja Svetlana Čulkova.
Rosļikovs kandidē "Stabilitātei" Rīgas sarakstā ar otro numuru. Kā informēja Čulkova, viņš 4. oktobrī atgriezīsies Latvijā, lai "nekavējoties turpinātu politisko darbu kopā ar partijas komandu".
Čulkova, vaicāta, vai Rosļikovs atgriezīsies Latvijā arī gadījumā, ja partijai neizdosies iekļūt 15. Saeimā, konkrētu atbildi nesniedza, norādot, ka
partija pat neizskata iespēju, ka vēlēšanās tā varētu nesaņemt 5% vēlētāju atbalstu.
Rosļikovs norāda, ka vēlēšanas nav finišs, bet jauna posma sākums. "Jau 4. oktobrī būšu Latvijā, lai turpinātu darbu mūsu vēlētāju labā. Mūsu komandai ir skaidrs redzējums un apņēmība aizstāvēt cilvēku intereses ar konkrētiem darbiem, nevis tukšiem solījumiem," uzsver Rosļikovs.
Partija uzsver, ka neatkarīgi no vēlēšanu rezultātiem tās prioritāte būs aktīvs darbs sabiedrības labā, regulārs dialogs ar iedzīvotājiem un konsekventa programmas īstenošana. "Stabilitātei" norāda, ka Rosļikova atgriešanās Latvijā būšot nozīmīgs sākums nākamajam darba posmam, kurā galvenais uzdevums būs pārstāvēt vēlētāju intereses un panākt praktiskus risinājumus valstij svarīgos jautājumos.
Politiskā spēka "Stabilitātei" 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi būs Čulkova, Pāvels Kuzmins, Nataļja Marčenko-Jodko, Ludmila Rjazanova un Igors Orlovs.
Šī gada sākumā "Stabilitātei" pameta vairāki deputāti — Dmitrijs Kovoļenko, Iļja Ivanovs, Igors Judins un Amils Saļimovs, līdz ar to izjuka partijas Saeimas frakcija, kurā vairs nebija minimāli nepieciešamie pieci parlamentārieši. Partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Čulkova klāstīja, ka "Stabilitātei" turpinās darbu parlamentā kā četri neatkarīgi deputāti.
Rīgas dome maija beigās nolēma anulēt Rosļikova domes deputāta pilnvaras. Šāds lēmums pieņemts, jo Rosļikovs trīs mēnešu laikā nav piedalījies vairāk nekā pusē domes sēžu.
Turklāt Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Rosļikovs atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus no cilvēkiem, kas draudējuši "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Rosļikovs tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.
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