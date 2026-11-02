NBS pret neidentificētu lidojošu objektu izmantojuši pārtvērējdronu "Blaze"

Svētdienas vakarā Latvijas gaisa telpā ielidoja un izlidoja neidentificēts lidojošs objekts, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Svētdienas vakarā ap plkst. 19 Krāslavas un Ludzas novados tika izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti dodies telpās un ievērot divu sienu principu.
Pusstundu vēlāk armija paziņoja, ka gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā ir noslēdzies, jo "neidentificēts lidojošs objekts" Latvijas gaisa telpu pametis plkst. 19.16, šķērsojot Latvijas un Krievijas robežu.
Vēlāk NBS atklāja, ka, reaģējot uz konstatēto gaisa telpas apdraudējumu, armija izmantojusi Latvijā ražoto pārtvērējdronu "Blaze".
Noprotams, ka lidojošais objekts nav ticis pārtverts, jo armija vēsta, ka tas ielidojis Krievijā. Attiecīgi pēc tam robežas tuvumā ticis pieņemts lēmums aktivizēt paša pārtvērējdrona pašiznīcināšanās mehānismu, lai novērstu risku, ka tas varētu ielidot kaimiņvalstī, tāpēc incidenta tuvumā bija dzirdams sprādziens.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
Šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.
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Svētdienas vakarā Latvijas gaisa telpā ielidoja un izlidoja neidentificēts lidojošs objekts, informē Nacionālie bruņotie spēki (NBS).
Svētdienas vakarā ap plkst. 19 Krāslavas un Ludzas novados tika izsludināts oranžais brīdinājums par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Oranžais brīdinājums ir augstākais no diviem līmeņiem, kad iedzīvotāji tiek aicināti dodies telpās un ievērot divu sienu principu.
Pusstundu vēlāk armija paziņoja, ka gaisa telpas apdraudējums Krāslavas un Ludzas novadā ir noslēdzies, jo "neidentificēts lidojošs objekts" Latvijas gaisa telpu pametis plkst. 19.16, šķērsojot Latvijas un Krievijas robežu.
Vēlāk NBS atklāja, ka, reaģējot uz konstatēto gaisa telpas apdraudējumu, armija izmantojusi Latvijā ražoto pārtvērējdronu "Blaze".
Noprotams, ka lidojošais objekts nav ticis pārtverts, jo armija vēsta, ka tas ielidojis Krievijā. Attiecīgi pēc tam robežas tuvumā ticis pieņemts lēmums aktivizēt paša pārtvērējdrona pašiznīcināšanās mehānismu, lai novērstu risku, ka tas varētu ielidot kaimiņvalstī, tāpēc incidenta tuvumā bija dzirdams sprādziens.
Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti, ir iespējama, norāda NBS.
Šogad vairākkārt Latgalē un Vidzemē iedzīvotāji saņēma šūnapraides brīdinājumus par iespējamo gaisa telpas apdraudējumu, turklāt daži droni Latvijā arī nokrita un eksplodēja. Vienā gadījumā drons tika notriekts.
Minētie dronu incidenti bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Atsevišķos gadījumos droni nemaz nav ielidojuši Latvijas gaisa telpā un brīdinājumi izsūtīti vairāk preventīvi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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- Gata Šļūkas karikatūru
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