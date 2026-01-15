Zīmolvedības jaunuzņēmums "The Crowd" ir automatizējis un personalizējis dažādu pasākumu vizuālo materiālu radīšanas procesu, padarot to krietni vien ātrāku un palīdzot sasniegt daudz plašāku auditoriju sociālajos tīklos.
Pērnā gada nogalē uzņēmums Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotajā jaunuzņēmumu sumināšanas pasākumā saņēma jaunuzņēmumu kopienas specbalvu, kas ir vienīgā balva, kuru nepiešķir žūrija, bet tā tiek piešķirta, balsojot pašiem uzņēmumiem. "Tā kā sociālo mediju loma arvien pieaug, bet influenceru mārketingam cilvēki vairs tik ļoti netic, ir vieta jauniem risinājumiem," secina uzņēmuma "The Crowd" līdzdibinātāja Luīze Dārta Sietiņa.
Ideja dzimst "TechChill"
Pirms uzņēmuma izveidošanas L. D. Sietiņa četrus gadus ir strādājusi studentu digitālā mārketinga aģentūrā "Basaful" un palīdzējusi uzņēmumiem vairot atpazīstamību digitālajā vidē, jo tajā saskata ļoti lielu potenciālu. "Aktivitātes sociālajos medijos ikvienam uzņēmējam šobrīd ir tikpat nepieciešamas kā laba grāmatvede, jo, ja uzņēmumu nevar atrast interneta dzīlēs, tas, visticamāk, nemaz neeksistē," secina L. D. Sietiņa, kura vairākus gadus ir līdzdarbojusies arī jaunuzņēmumu un tehnoloģiju konferences "TechChill" organizēšanā, rūpējoties par konferences skatuves programmu un piesaistot dalībniekus no ārvalstīm. "Strādājot kopā ar "TechChill" komandu, diendienā esot blakus pasākuma mārketinga vadītājai un redzot, cik daudz laika tiek pavadīts, manuāli sagatavojot publikācijas un runātāju kartītes sociālajos medijos, veidojot vizuālos materiālus, ar kuriem dalīties jaunuzņēmumu ekosistēmas partneru vidū, radās ideja šo procesu automatizēt," atceras Sietiņa. Tieši tobrīd viņa bija strādājusi pie bakalaura darba par potenciāli neatklātajiem Latvijas vienradžiem jeb jaunuzņēmumiem, kas ir sasnieguši viena miljarda ASV dolāru vērtību Ventspils Augstskolā.