Enerģētikas tehnoloģiju jaunuzņēmums "Engycell" ir saskatījis biznesa potenciālu elektrības regulēšanas tirgū un dažādu nozaru uzņēmumiem piedāvā programmatūru, kas ļauj piedalīties tīkla regulēšanā, pašpatēriņa pārvaldīšanā un tirgoties elektroenerģijas biržā.
Līdz ar atslēgšanos no Krievijas elektroenerģijas tīkla ir būtiski pieaudzis pieprasījums pēc elektroenerģijas uzkrājošo bateriju sistēmām (BESS). Tās uzņēmumiem ļauj vadīt enerģijas patēriņu, efektīvi izmantot atjaucamos energoresursus, līdzsvarot elektroenerģijas piedāvājumu un pieprasījumu, kā arī labi nopelnīt. Šajā nišā savu potenciālu saskatījis enerģētikas tehnoloģiju jaunuzņēmums "Engycell".
Lai efektivizētu ražošanas un patēriņa jaudu pārvaldību elektrotīklā, "Engycell" sadarbībā ar AS "Sadales tīkls" (ST) ir izstrādājis jaunu inovāciju, kas ļauj efektīvāk pārvaldīt elektroenerģijas tīkla maksimuma slodzi, pēc iespējas atliekot jaunu transformatoru izbūves nepieciešamību, kas prasa ļoti lielas investīcijas. "Esam izstrādājuši tehnoloģiju, kas risina arvien pieaugošās jaudu pieprasījuma problēmas. Piemēram, mūsdienās strauji attīstās elektroauto uzlādes staciju tīkls ar augstu elektrības pieprasījumu vakaros, kad visintensīvāk tiek lādēti elektroauto. Tas rada tīkla pārslodzes riskus, tādēļ mēs piedāvājam alternatīvu risinājumu ar uzkrājošo bateriju sistēmu un mūsu algoritmu, kas spēj nodrošināt nepieciešamās jaudas, nepārslogojot tīklu un nepārbūvējot esošos transformatorus. Tas ir finansiāli izdevīgākais un ātrākais risinājums. Nākotnē redzam, ka šo inovāciju var izmantot arī jebkura rūpnīca vai uzņēmums, kurš saskaras ar jaudas pārslodzēm," stāsta "Engycell" līdzdibinātāja Egija Gailuma.
Sāk ar lietoto bateriju izmantošanu