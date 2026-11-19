Dziedātāja Santa Šillere laidusi klajā Ziemassvētku albumu "Džezs un Ziemassvētki", kurā latviešu un pasaules dižgaru mūzika ieskanas jaunos džeza aranžējumos. Albums izdots arī vinila platē, savukārt programmas piecgade tiks atzīmēta ar astoņiem koncertiem visā Latvijā.
No Raimonda Paula "Circenīša Ziemassvētkiem" un Imanta Kalniņa "Piena ceļa" līdz "Winter Wonderland" un "What a Wonderful World" — jaunajā albumā pazīstamas melodijas iegūst jaunu skanējumu sešu Latvijas džeza mūziķu interpretācijās. Desmit skaņdarbu repertuāru papildina arī Hammond ērģelnieka Ata Andersona oriģinālkompozīcija "Jautājums" ar Aijas Āboltiņas vārdiem.
"Par Ziemassvētku albumu vinila platē esmu sapņojusi jau sen. Šo piecu gadu laikā kopā ar brīnišķīgiem mūziķiem esam radījuši programmu, kas ar katru koncertu dzīvo un mainās. Kādā brīdī sapratām, ka gribam šo kopīgi veidoto mūziku arī iemūžināt. Man īpaši patīk doma, ka tagad tā varēs skanēt ne tikai koncertzālēs, bet arī cilvēku mājās — varbūt kādam kļūstot par daļu no viņa paša Ziemassvētku tradīcijas," stāsta Santa Šillere.
Ziemassvētku albums ierakstīts šīs vasaras karstuma pīķī, mūziķiem pulcējoties kultūrtelpā "Auss studio" Rīgā. Ierakstā piedalījies arī jauniešu kamerkoris "Vecrīga", kas īpašā viesa statusā pievienosies mūziķiem koncerttūres atklāšanā 2. decembrī Jelgavas Kultūras namā.
Pēc 2. decembra koncerta Jelgavā tūre 6. decembrī turpināsies Limbažos, vēlāk viesojoties arī Salacgrīvā, Rīgā, Gulbenē, Olainē un Liepājā. Noslēguma koncerts notiks Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Veselavas muižā.
Kopā ar Santu Šilleri koncertos muzicēs saksofonists Toms Rudzinskis, ģitārists Jānis Pastars, Hammond ērģelnieks Atis Andersons, kontrabasists Jānis Rubiks un bundzinieks Pauls Ķierpe. Plašāka informācija par koncertiem un biļetes pieejamas "Biļešu Paradīzes" kasēs un tiešsaistē.
Santa Šillere ir viena no aktīvajām Latvijas džeza dziedātājām un komponistēm, kuras mūzika izskanējusi koncertos dažādās Eiropas valstīs. Šogad viņa savu starptautisko darbību turpinājusi ar uzstāšanos "jazzahead!" Brēmenē, bet novembrī prezentējusi jaunāko oriģinālmūzikas programmu pilsētas festivālā "Riga Music Week". Viņas uzstāšanos britu medija "UK Jazz News" kritiķis Sebastians Skotnijs īpaši izcēlis kā meistarības paraugstundu spējā aizraut auditoriju, uzsverot dziedātājas enerģiju, empātiju un dabisko siltumu.
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Dziedātāja Santa Šillere laidusi klajā Ziemassvētku albumu "Džezs un Ziemassvētki", kurā latviešu un pasaules dižgaru mūzika ieskanas jaunos džeza aranžējumos. Albums izdots arī vinila platē, savukārt programmas piecgade tiks atzīmēta ar astoņiem koncertiem visā Latvijā.
No Raimonda Paula "Circenīša Ziemassvētkiem" un Imanta Kalniņa "Piena ceļa" līdz "Winter Wonderland" un "What a Wonderful World" — jaunajā albumā pazīstamas melodijas iegūst jaunu skanējumu sešu Latvijas džeza mūziķu interpretācijās. Desmit skaņdarbu repertuāru papildina arī Hammond ērģelnieka Ata Andersona oriģinālkompozīcija "Jautājums" ar Aijas Āboltiņas vārdiem.
"Par Ziemassvētku albumu vinila platē esmu sapņojusi jau sen. Šo piecu gadu laikā kopā ar brīnišķīgiem mūziķiem esam radījuši programmu, kas ar katru koncertu dzīvo un mainās. Kādā brīdī sapratām, ka gribam šo kopīgi veidoto mūziku arī iemūžināt. Man īpaši patīk doma, ka tagad tā varēs skanēt ne tikai koncertzālēs, bet arī cilvēku mājās — varbūt kādam kļūstot par daļu no viņa paša Ziemassvētku tradīcijas," stāsta Santa Šillere.
Ziemassvētku albums ierakstīts šīs vasaras karstuma pīķī, mūziķiem pulcējoties kultūrtelpā "Auss studio" Rīgā. Ierakstā piedalījies arī jauniešu kamerkoris "Vecrīga", kas īpašā viesa statusā pievienosies mūziķiem koncerttūres atklāšanā 2. decembrī Jelgavas Kultūras namā.
Pēc 2. decembra koncerta Jelgavā tūre 6. decembrī turpināsies Limbažos, vēlāk viesojoties arī Salacgrīvā, Rīgā, Gulbenē, Olainē un Liepājā. Noslēguma koncerts notiks Otrajos Ziemassvētkos, 26. decembrī, Veselavas muižā.
Kopā ar Santu Šilleri koncertos muzicēs saksofonists Toms Rudzinskis, ģitārists Jānis Pastars, Hammond ērģelnieks Atis Andersons, kontrabasists Jānis Rubiks un bundzinieks Pauls Ķierpe. Plašāka informācija par koncertiem un biļetes pieejamas "Biļešu Paradīzes" kasēs un tiešsaistē.
Santa Šillere ir viena no aktīvajām Latvijas džeza dziedātājām un komponistēm, kuras mūzika izskanējusi koncertos dažādās Eiropas valstīs. Šogad viņa savu starptautisko darbību turpinājusi ar uzstāšanos "jazzahead!" Brēmenē, bet novembrī prezentējusi jaunāko oriģinālmūzikas programmu pilsētas festivālā "Riga Music Week". Viņas uzstāšanos britu medija "UK Jazz News" kritiķis Sebastians Skotnijs īpaši izcēlis kā meistarības paraugstundu spējā aizraut auditoriju, uzsverot dziedātājas enerģiju, empātiju un dabisko siltumu.
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