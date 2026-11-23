Japānā veikts pirmais demonstrācijas lidojums ar pilnībā autonomu elektrisko gaisa taksometru. Futūristiskais transportlīdzeklis pārvietojās pa iepriekš ieprogrammētu maršrutu bez pilota kabīnē.
Jamanasi prefektūrā ar gleznaino Fudži kalnu fonā divvietīgais Ķīnas uzņēmuma “EHang” būvētais lidaparāts “EH216-S” vertikāli pacēlās gaisā, darbināts ar 16 rotējošiem rotoriem. Pirmajā, 380 metru garajā, demonstrācijas lidojumā gar Japānas Aviācijas akadēmijas skrejceļu kabīnē atradās viens pasažieris, kurš caur stiklu māja apmeklētājiem un žurnālistiem lejā uz zemes. Vēlāk sekoja otrs lidojums bez cilvēkiem 1800 metru garumā virs tuvējās Kamanaši upes.
Ražotājs uzsver, ka “EH216-S” ir konstruēts tā, lai pilnībā iztiktu bez tradicionālajiem lidlauku skrejceļiem, jo paceļas un nolaižas vertikāli. Lidaparāts spēj sasniegt ātrumu līdz 120 kilometriem stundā un ar vienu uzlādi nolidot aptuveni 30 kilometrus.
Pasākums rīkots, lai iepazīstinātu sabiedrību ar pilsētas gaisa mobilitātes iespējām un pārbaudītu īsu pārlidojumu potenciālu Japānā. Kaut gan šāds transports ir alternatīva sastrēgumiem uz autoceļiem, nozares eksperti norāda, ka līdz plašai komerciālai ieviešanai vēl jāpārvar virkne normatīvo, drošības un infrastruktūras šķēršļu.
Turklāt tehnoloģija nav pilnībā jauna, pirmo prototipu vienam pasažierim “EHang” izrādīja jau 2016. gadā, divvietīgo 2018. gadā. Reāla komerciālā izmantošana nav sākusies, Ķīnas aviācijas regulators vienīgais pasaulē ir to sertificējis.
Lidaparāts arī nav lēts, paredzamā cena ārpus Ķīnas ir 380 000–390 000 eiro. Pašā Ķīnā – ap 310 000 eiro. Tas gan ir aptuveni divas līdz trīs reizes lētāk nekā citi izstrādē esošie Rietumu valstu elektriskie gaisa taksometri.
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Japānā veikts pirmais demonstrācijas lidojums ar pilnībā autonomu elektrisko gaisa taksometru. Futūristiskais transportlīdzeklis pārvietojās pa iepriekš ieprogrammētu maršrutu bez pilota kabīnē.
Jamanasi prefektūrā ar gleznaino Fudži kalnu fonā divvietīgais Ķīnas uzņēmuma “EHang” būvētais lidaparāts “EH216-S” vertikāli pacēlās gaisā, darbināts ar 16 rotējošiem rotoriem. Pirmajā, 380 metru garajā, demonstrācijas lidojumā gar Japānas Aviācijas akadēmijas skrejceļu kabīnē atradās viens pasažieris, kurš caur stiklu māja apmeklētājiem un žurnālistiem lejā uz zemes. Vēlāk sekoja otrs lidojums bez cilvēkiem 1800 metru garumā virs tuvējās Kamanaši upes.
Ražotājs uzsver, ka “EH216-S” ir konstruēts tā, lai pilnībā iztiktu bez tradicionālajiem lidlauku skrejceļiem, jo paceļas un nolaižas vertikāli. Lidaparāts spēj sasniegt ātrumu līdz 120 kilometriem stundā un ar vienu uzlādi nolidot aptuveni 30 kilometrus.
Pasākums rīkots, lai iepazīstinātu sabiedrību ar pilsētas gaisa mobilitātes iespējām un pārbaudītu īsu pārlidojumu potenciālu Japānā. Kaut gan šāds transports ir alternatīva sastrēgumiem uz autoceļiem, nozares eksperti norāda, ka līdz plašai komerciālai ieviešanai vēl jāpārvar virkne normatīvo, drošības un infrastruktūras šķēršļu.
Turklāt tehnoloģija nav pilnībā jauna, pirmo prototipu vienam pasažierim “EHang” izrādīja jau 2016. gadā, divvietīgo 2018. gadā. Reāla komerciālā izmantošana nav sākusies, Ķīnas aviācijas regulators vienīgais pasaulē ir to sertificējis.
Lidaparāts arī nav lēts, paredzamā cena ārpus Ķīnas ir 380 000–390 000 eiro. Pašā Ķīnā – ap 310 000 eiro. Tas gan ir aptuveni divas līdz trīs reizes lētāk nekā citi izstrādē esošie Rietumu valstu elektriskie gaisa taksometri.
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