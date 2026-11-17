360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" pārdzīvojumi par Nika ieslodzījumu mudina Sindiju Bokāni pirmo reizi nopietnāk meklēt profesionālu psiholoģisku atbalstu. Viņa dodas uz tikšanos pie psihoterapeites Ainas Poišas, cerot drošā vidē izrunāt domas un emocijas, ar kurām līdz šim centusies tikt galā pati.
Ceļā uz konsultāciju Sindija atklāj, ka sociālajos medijos saņēmusi arī nepatīkamus komentārus par savu emocionālo reakciju. Daļa cilvēku apšauba viņas asaru patiesumu un pārmet emociju tēlošanu. Sieviete gan uzsver, ka piedzīvotais bijis kas daudz smagāks par parastām skumjām.
"Tā bija panika, nevis tās bija tādas asaras, kuras mēs izlaižam, kad, piemēram, raudam par kādu skumīgu notikumu," viņa skaidro.
Sindija atzīst, ka reizēm jūtas tik emocionāli iztukšota, ka asaru vairs nav, lai gan iekšējie pārdzīvojumi nekur nepazūd. Tieši par šo pieredzi viņa vēlas runāt ar Ainu Poišu.
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360TV šovā "Slavenības. Bez filtra" pārdzīvojumi par Nika ieslodzījumu mudina Sindiju Bokāni pirmo reizi nopietnāk meklēt profesionālu psiholoģisku atbalstu. Viņa dodas uz tikšanos pie psihoterapeites Ainas Poišas, cerot drošā vidē izrunāt domas un emocijas, ar kurām līdz šim centusies tikt galā pati.
Ceļā uz konsultāciju Sindija atklāj, ka sociālajos medijos saņēmusi arī nepatīkamus komentārus par savu emocionālo reakciju. Daļa cilvēku apšauba viņas asaru patiesumu un pārmet emociju tēlošanu. Sieviete gan uzsver, ka piedzīvotais bijis kas daudz smagāks par parastām skumjām.
"Tā bija panika, nevis tās bija tādas asaras, kuras mēs izlaižam, kad, piemēram, raudam par kādu skumīgu notikumu," viņa skaidro.
Sindija atzīst, ka reizēm jūtas tik emocionāli iztukšota, ka asaru vairs nav, lai gan iekšējie pārdzīvojumi nekur nepazūd. Tieši par šo pieredzi viņa vēlas runāt ar Ainu Poišu.
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