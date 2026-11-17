Eiropas Komisija (EK) Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai "Temu" varētu piemērot vēl vienu naudassodu par Eiropas Savienības (ES) noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus.
EK jau maijā "Temu" piemēroja 200 miljonu eiro naudassodu par nelegālu produktu tirdzniecību.
Tagad komisija norāda, ka "Temu" pārkāpis papildu ES Digitālo pakalpojumu akta (DSA) prasības, nespējot ieviest saprātīgus, samērīgus un efektīvus pasākumus, lai mazinātu risku, ka tiek piedāvāti nelegāli produkti.
"Temu" pavēstījis, ka nepiekrīt šādiem EK sākotnējiem secinājumiem.
Otrdien publiskotais EK paziņojums saistīts ar pasākumiem, kādus "Temu" īsteno, lai aizsargātu lietotājus ES, bet maijā piemērotais naudassods koncentrējās uz nespēju veikt pienācīgu risku izvērtējumu, lai saprastu, kadus draudus rada šī platforma, skaidro kāda EK amatpersona.
"Temu" lietotāju skaits ES veido aptuveni 130 miljonus.
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Eiropas Komisija (EK) Ķīnas tiešsaistes iepirkšanās platformai "Temu" varētu piemērot vēl vienu naudassodu par Eiropas Savienības (ES) noteikumu pārkāpumiem, tirgojot nelegālus produktus.
EK jau maijā "Temu" piemēroja 200 miljonu eiro naudassodu par nelegālu produktu tirdzniecību.
Tagad komisija norāda, ka "Temu" pārkāpis papildu ES Digitālo pakalpojumu akta (DSA) prasības, nespējot ieviest saprātīgus, samērīgus un efektīvus pasākumus, lai mazinātu risku, ka tiek piedāvāti nelegāli produkti.
"Temu" pavēstījis, ka nepiekrīt šādiem EK sākotnējiem secinājumiem.
Otrdien publiskotais EK paziņojums saistīts ar pasākumiem, kādus "Temu" īsteno, lai aizsargātu lietotājus ES, bet maijā piemērotais naudassods koncentrējās uz nespēju veikt pienācīgu risku izvērtējumu, lai saprastu, kadus draudus rada šī platforma, skaidro kāda EK amatpersona.
"Temu" lietotāju skaits ES veido aptuveni 130 miljonus.
Aptauja
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