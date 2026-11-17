Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Novembra vidū ''Globuss'' grāmatnīcu un eglobuss.lv aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu Top 10 līderis palicis nemainīgs. Andra Kalnozola romāns ''Zobi'' jau otro nedēļu pēc kārtas ieņem pirmo vietu, savukārt desmitnieku papildinājuši vairāki jaunumi. To vidū ir Noras Robertsas kriminālromāns, jauns Skudriņas Kāpēcītes piedzīvojums un psiholoģisks trilleris, kura darbība risinās uz nomaļas salas netālu no Antarktīdas.
Andra Kalnozola romāns ''Zobi'' (izdevniecība ''Orbita'') daļēji balstīts paša rakstnieka pieredzē un vēsta par sarežģītu dzīves posmu, kurā viņš cīnījies ar alkohola atkarību un zaudējis cerību uz labāku nākotni. Grāmatas galvenā varoņa Roberta Krasta pieredze sasaucas ar autora dzīvi pirms viņa pazīstamā debijas romāna ''Kalendārs mani sauc'' tapšanas. Kalnozols neslēpj, ka ar šo darbu vēlējies atgriezties pagātnē, lai citādi paraudzītos uz sevi un cilvēkiem, kuri tolaik bijuši viņam līdzās. Tas ir personisks un atklāts stāsts par dzīves grūtākajiem brīžiem, to pieņemšanu un iespēju sākt no jauna.
Starp šīs nedēļas jaunumiem ir Noras Robertsas romāns ''Apslēptā daba'' (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Policiste Slouna Kūpere pēc smaga ievainojuma atgriežas dzimtajā ciemā, lai atgūtu spēkus un uz laiku attālinātos no darba. Taču kādas sievietes noslēpumainā pazušana liek viņai atkal pievērsties izmeklēšanai. Drīz vien atklājas, ka līdzīgos apstākļos pazuduši vēl vairāki cilvēki. Meklējot atbildes, Slouna satuvinās ar kaimiņu Nešu, kurš kļūst par viņas sabiedroto. Abu attiecībām attīstoties, izmeklēšana kļūst arvien bīstamāka. Romānā kriminālintriga savijas ar romantisku stāstu par uzticēšanos un drosmi atkal kādu ielaist savā dzīvē. No angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa.
Ar jaunu grāmatu pie mazajiem lasītājiem atgriezusies arī Rasas Dmuhovskienes zinātkārā Skudriņa Kāpēcīte (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Sērijas astotajā grāmatā viņa dodas iepazīt Āziju un tās daudzveidīgo dabu. Bērni uzzinās, kāpēc raflēzijas ziedam ir tik spēcīga smaka, kā orangutani dzīvo kokos un kā šuvējputns būvē savu ligzdu. Arī šoreiz piedzīvojumi apvienoti ar interesantiem faktiem, ļaujot mazajiem lasītājiem atklāt ko jaunu par dzīvnieku un augu pasauli. Grāmatu ilustrējis Gintars Jocjus, no lietuviešu valodas tulkojusi Jana Egle.
Savukārt desmito vietu ieņem Šarlotes Makonahijas romāns ''Mežonīgais melnkrasts'' (izdevniecība ''Helios''). Uz nomaļas salas netālu no Antarktīdas Dominiks Solts kopā ar trim bērniem rūpējas par pasaulē lielāko sēklu banku. Viņu ierasto dzīvi izjauc postoša vētra, pēc kuras krastā tiek atrasta sveša sieviete. Rovena pamazām satuvinās ar ģimeni, taču ne viņa, ne Dominiks nav gatavi atklāt visu par savu pagātni. Kad salu sāk apdraudēt jaunas vētras, abiem nākas izlemt, vai viņi spēj viens otram uzticēties, lai pasargātu gan sevi, gan vērtīgo sēklu kolekciju. Šajā psiholoģiskajā trillerī ģimenes attiecību sarežģījumi savijas ar dabas aizsardzības tēmu un cilvēku centieniem sadzīvot ar pagātnes notikumiem. No angļu valodas tulkojusi Eva Veita.
Novembra vidus pirktāko grāmatu desmitniekā līdzās jau iecienītiem darbiem savu vietu atraduši jauni stāsti dažādām gaumēm un vecumiem.
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Grāmatnīcu tīkls "Globuss" apkopojis pagājušās nedēļas pirktākās grāmatas grāmatnīcās "Globuss" un interneta veikalā www.eglobuss.lv.
Novembra vidū ''Globuss'' grāmatnīcu un eglobuss.lv aizvadītās nedēļas pirktāko grāmatu Top 10 līderis palicis nemainīgs. Andra Kalnozola romāns ''Zobi'' jau otro nedēļu pēc kārtas ieņem pirmo vietu, savukārt desmitnieku papildinājuši vairāki jaunumi. To vidū ir Noras Robertsas kriminālromāns, jauns Skudriņas Kāpēcītes piedzīvojums un psiholoģisks trilleris, kura darbība risinās uz nomaļas salas netālu no Antarktīdas.
Andra Kalnozola romāns ''Zobi'' (izdevniecība ''Orbita'') daļēji balstīts paša rakstnieka pieredzē un vēsta par sarežģītu dzīves posmu, kurā viņš cīnījies ar alkohola atkarību un zaudējis cerību uz labāku nākotni. Grāmatas galvenā varoņa Roberta Krasta pieredze sasaucas ar autora dzīvi pirms viņa pazīstamā debijas romāna ''Kalendārs mani sauc'' tapšanas. Kalnozols neslēpj, ka ar šo darbu vēlējies atgriezties pagātnē, lai citādi paraudzītos uz sevi un cilvēkiem, kuri tolaik bijuši viņam līdzās. Tas ir personisks un atklāts stāsts par dzīves grūtākajiem brīžiem, to pieņemšanu un iespēju sākt no jauna.
Starp šīs nedēļas jaunumiem ir Noras Robertsas romāns ''Apslēptā daba'' (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Policiste Slouna Kūpere pēc smaga ievainojuma atgriežas dzimtajā ciemā, lai atgūtu spēkus un uz laiku attālinātos no darba. Taču kādas sievietes noslēpumainā pazušana liek viņai atkal pievērsties izmeklēšanai. Drīz vien atklājas, ka līdzīgos apstākļos pazuduši vēl vairāki cilvēki. Meklējot atbildes, Slouna satuvinās ar kaimiņu Nešu, kurš kļūst par viņas sabiedroto. Abu attiecībām attīstoties, izmeklēšana kļūst arvien bīstamāka. Romānā kriminālintriga savijas ar romantisku stāstu par uzticēšanos un drosmi atkal kādu ielaist savā dzīvē. No angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa.
Ar jaunu grāmatu pie mazajiem lasītājiem atgriezusies arī Rasas Dmuhovskienes zinātkārā Skudriņa Kāpēcīte (izdevniecība ''Latvijas Mediji''). Sērijas astotajā grāmatā viņa dodas iepazīt Āziju un tās daudzveidīgo dabu. Bērni uzzinās, kāpēc raflēzijas ziedam ir tik spēcīga smaka, kā orangutani dzīvo kokos un kā šuvējputns būvē savu ligzdu. Arī šoreiz piedzīvojumi apvienoti ar interesantiem faktiem, ļaujot mazajiem lasītājiem atklāt ko jaunu par dzīvnieku un augu pasauli. Grāmatu ilustrējis Gintars Jocjus, no lietuviešu valodas tulkojusi Jana Egle.
Savukārt desmito vietu ieņem Šarlotes Makonahijas romāns ''Mežonīgais melnkrasts'' (izdevniecība ''Helios''). Uz nomaļas salas netālu no Antarktīdas Dominiks Solts kopā ar trim bērniem rūpējas par pasaulē lielāko sēklu banku. Viņu ierasto dzīvi izjauc postoša vētra, pēc kuras krastā tiek atrasta sveša sieviete. Rovena pamazām satuvinās ar ģimeni, taču ne viņa, ne Dominiks nav gatavi atklāt visu par savu pagātni. Kad salu sāk apdraudēt jaunas vētras, abiem nākas izlemt, vai viņi spēj viens otram uzticēties, lai pasargātu gan sevi, gan vērtīgo sēklu kolekciju. Šajā psiholoģiskajā trillerī ģimenes attiecību sarežģījumi savijas ar dabas aizsardzības tēmu un cilvēku centieniem sadzīvot ar pagātnes notikumiem. No angļu valodas tulkojusi Eva Veita.
Novembra vidus pirktāko grāmatu desmitniekā līdzās jau iecienītiem darbiem savu vietu atraduši jauni stāsti dažādām gaumēm un vecumiem.
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