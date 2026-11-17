“Esam ķīlnieki”, tā mazie tirgotāji raksturo depozīta iepakojuma pieņemšanu. Tas prasa papildu darbinieku laiku un aizņem vietu. Uzklausot tirgotāju bažas, Klimata un enerģētikas ministrija rosina atbrīvot no šī pienākuma veikalus pilsētās, kuru tirdzniecības zāles platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem. Pašlaik depozīta punktiem jābūt veikalos, kas lielāki par 60 kvadrātmetriem. Izmaiņas varētu skart 86 tirdzniecības vietas, kurās iepakojuma pieņemšana turpmāk būtu brīvprātīga, vēsta 360TV Ziņas.
Mazajos veikalos jau tā nav vietas, kur apgriezties, tāpēc tukšo pudeļu glabāšana kļuvusi par ikdienas galvassāpēm – iepakojumu nākas kraut gaiteņos, pie kases vai pat pārtikas plauktu tuvumā.
"Lielajiem tirgotājiem viss tika sakārtots no DIO puses – katram savs konteiners, katram viss. Tikai mazie tirgotāji bija atstāti ar plastmasas maisu rokās un vīziju, ka tas ir jādara. Mēs neviens – ne es, ne jūs – negribam pieņemt to, ka blakus maizei, cepumiem vai kaut kādai šādai precei būs kaut kādas pudeles ar rūgstošu dziru, vēsturisku. Nedod Dievs, kaut kādi tārpi vai vēl kaut kas. Man ir stāstījuši. Nu, briesmīgi!" sašutumu pauž veikalu tīkla "Aibe" pārvaldnieka SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" attīstības direktors Juris Lamberts.
Turklāt mazajos veikalos visā Latvijā tiek nodoti mazāk nekā 10% no kopējā depozīta iepakojuma apjoma. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Jānis Dubults norāda, ka esošā kārtība ir neefektīva un sadārdzina visu sistēmu, par ko beigās samaksā pircēji. Asociācija aicina taromātus pārcelt ārpus veikaliem, uzticot tos operatoram un pašvaldībām, lai tirgotāji varētu darīt savu tiešo darbu – tirgot pārtiku.
Tikmēr plānotie atvieglojumi attiecas vienīgi uz pilsētu veikaliem, atstājot neziņā mazos lauku tirgotājus, kuri aizkadrā atzīst – obligātais taras pieņemšanas punkts un nepieciešamība algot tam papildu darbinieku viņus dzen bankrotā.
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“Esam ķīlnieki”, tā mazie tirgotāji raksturo depozīta iepakojuma pieņemšanu. Tas prasa papildu darbinieku laiku un aizņem vietu. Uzklausot tirgotāju bažas, Klimata un enerģētikas ministrija rosina atbrīvot no šī pienākuma veikalus pilsētās, kuru tirdzniecības zāles platība ir mazāka par 150 kvadrātmetriem. Pašlaik depozīta punktiem jābūt veikalos, kas lielāki par 60 kvadrātmetriem. Izmaiņas varētu skart 86 tirdzniecības vietas, kurās iepakojuma pieņemšana turpmāk būtu brīvprātīga, vēsta 360TV Ziņas.
Mazajos veikalos jau tā nav vietas, kur apgriezties, tāpēc tukšo pudeļu glabāšana kļuvusi par ikdienas galvassāpēm – iepakojumu nākas kraut gaiteņos, pie kases vai pat pārtikas plauktu tuvumā.
"Lielajiem tirgotājiem viss tika sakārtots no DIO puses – katram savs konteiners, katram viss. Tikai mazie tirgotāji bija atstāti ar plastmasas maisu rokās un vīziju, ka tas ir jādara. Mēs neviens – ne es, ne jūs – negribam pieņemt to, ka blakus maizei, cepumiem vai kaut kādai šādai precei būs kaut kādas pudeles ar rūgstošu dziru, vēsturisku. Nedod Dievs, kaut kādi tārpi vai vēl kaut kas. Man ir stāstījuši. Nu, briesmīgi!" sašutumu pauž veikalu tīkla "Aibe" pārvaldnieka SIA "Latvijas neatkarīgo tirgotāju kooperācija" attīstības direktors Juris Lamberts.
Turklāt mazajos veikalos visā Latvijā tiek nodoti mazāk nekā 10% no kopējā depozīta iepakojuma apjoma. Latvijas Pārtikas tirgotāju asociācijas izpilddirektors Jānis Dubults norāda, ka esošā kārtība ir neefektīva un sadārdzina visu sistēmu, par ko beigās samaksā pircēji. Asociācija aicina taromātus pārcelt ārpus veikaliem, uzticot tos operatoram un pašvaldībām, lai tirgotāji varētu darīt savu tiešo darbu – tirgot pārtiku.
Tikmēr plānotie atvieglojumi attiecas vienīgi uz pilsētu veikaliem, atstājot neziņā mazos lauku tirgotājus, kuri aizkadrā atzīst – obligātais taras pieņemšanas punkts un nepieciešamība algot tam papildu darbinieku viņus dzen bankrotā.
VIDEO:
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