Viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem "Stiga RM" investējis vairāk nekā 10 miljonus eiro 36 jaunu "Volvo" kokvedēju iegādē, kas ir līdz šim lielākais kokvedēju iepirkums Latvijā. Plānots, ka jaunie kokvedēji uz Latvijas ceļiem parādīsies, sākot no 2027. gada marta, informē uzņēmumā.
Jaunais kokvedēju iepirkums ļaus uzņēmumam ne tikai būtiski atjaunot autoparku, bet arī palielināt tā kapacitāti. Jaunie kokvedēji būs aprīkoti ar jaunākās paaudzes dzinējiem, kas nodrošinās efektīvāku degvielas patēriņu un mazāku CO₂ izmešu apjomu, vienlaikus samazinot transportlīdzekļu radīto trokšņa līmeni. Būtiska uzmanība pievērsta arī vadītāju drošībai un darba apstākļiem. Kokvedējos būs uzstādītas modernas vadītāja darbību un noguruma uzraudzības sistēmas, kas reāllaikā sekos līdzi vadītāja uzmanībai uz ceļa.
Sistēmas spēs laikus brīdināt par potenciāli bīstamām situācijām, tādējādi palīdzot mazināt negadījumu risku.
Šis ieguldījums ir daļa no plašākas "Stiga RM" investīciju programmas, turpinot uzņēmuma attīstību. "Mūsu attīstības plāni paredz ne tikai palielināt ražošanas jaudas un paplašināt augstas pievienotās vērtības produktu klāstu, bet arī stiprināt visas darbības ķēdes kapacitāti. Šis iepirkums ir nozīmīgs solis uzņēmuma attīstībā — sākotnēji plānojām atjaunot autoparku, taču, izvērtējot uzņēmuma vajadzības un attīstības iespējas, esam pieņēmuši lēmumu to arī paplašināt. Apzināmies, ka jaunas un tehnoloģiski sarežģītākas iekārtas nozīmē arī jaunus izaicinājumus, taču esam gatavi tos pieņemt, lai pilnveidotu savu darbību jau jaunā līmenī," norāda Mārtiņš Ramoliņš, "Stiga RM" grupas uzņēmuma "Stiga RM Transports" valdes loceklis.
Uzklausot kokvedēju vadītāju pieredzi un testējot dažādus hidromanipulatoru risinājumus, uzņēmums izvēlējies EPSILON PALFINGER iekrāvējus. Tie būs aprīkoti ar hidrauliskajām vadības svirām un LS hidrosūkni, kas nodrošinās ērtāku darbu vadītājiem un palīdzēs optimizēt degvielas patēriņu kravas iekraušanas un izkraušanas laikā.
Jauno kokvedēju piegāde plānota, sākot no 2027. gada marta. Lai nodrošinātu jaunās tehnikas ilgtermiņa uzturēšanu tehniskā kārtībā, "Stiga RM" izvēlējies "Volvo" Zelta servisa līgumu. Tas paredz, ka kokvedēju apkopes un remonti tiks veikti "Volvo" dīlercentros, izmantojot Volvo oriģinālās rezerves daļas.
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Viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem "Stiga RM" investējis vairāk nekā 10 miljonus eiro 36 jaunu "Volvo" kokvedēju iegādē, kas ir līdz šim lielākais kokvedēju iepirkums Latvijā. Plānots, ka jaunie kokvedēji uz Latvijas ceļiem parādīsies, sākot no 2027. gada marta, informē uzņēmumā.
Jaunais kokvedēju iepirkums ļaus uzņēmumam ne tikai būtiski atjaunot autoparku, bet arī palielināt tā kapacitāti. Jaunie kokvedēji būs aprīkoti ar jaunākās paaudzes dzinējiem, kas nodrošinās efektīvāku degvielas patēriņu un mazāku CO₂ izmešu apjomu, vienlaikus samazinot transportlīdzekļu radīto trokšņa līmeni. Būtiska uzmanība pievērsta arī vadītāju drošībai un darba apstākļiem. Kokvedējos būs uzstādītas modernas vadītāja darbību un noguruma uzraudzības sistēmas, kas reāllaikā sekos līdzi vadītāja uzmanībai uz ceļa.
Sistēmas spēs laikus brīdināt par potenciāli bīstamām situācijām, tādējādi palīdzot mazināt negadījumu risku.
Šis ieguldījums ir daļa no plašākas "Stiga RM" investīciju programmas, turpinot uzņēmuma attīstību. "Mūsu attīstības plāni paredz ne tikai palielināt ražošanas jaudas un paplašināt augstas pievienotās vērtības produktu klāstu, bet arī stiprināt visas darbības ķēdes kapacitāti. Šis iepirkums ir nozīmīgs solis uzņēmuma attīstībā — sākotnēji plānojām atjaunot autoparku, taču, izvērtējot uzņēmuma vajadzības un attīstības iespējas, esam pieņēmuši lēmumu to arī paplašināt. Apzināmies, ka jaunas un tehnoloģiski sarežģītākas iekārtas nozīmē arī jaunus izaicinājumus, taču esam gatavi tos pieņemt, lai pilnveidotu savu darbību jau jaunā līmenī," norāda Mārtiņš Ramoliņš, "Stiga RM" grupas uzņēmuma "Stiga RM Transports" valdes loceklis.
Uzklausot kokvedēju vadītāju pieredzi un testējot dažādus hidromanipulatoru risinājumus, uzņēmums izvēlējies EPSILON PALFINGER iekrāvējus. Tie būs aprīkoti ar hidrauliskajām vadības svirām un LS hidrosūkni, kas nodrošinās ērtāku darbu vadītājiem un palīdzēs optimizēt degvielas patēriņu kravas iekraušanas un izkraušanas laikā.
Jauno kokvedēju piegāde plānota, sākot no 2027. gada marta. Lai nodrošinātu jaunās tehnikas ilgtermiņa uzturēšanu tehniskā kārtībā, "Stiga RM" izvēlējies "Volvo" Zelta servisa līgumu. Tas paredz, ka kokvedēju apkopes un remonti tiks veikti "Volvo" dīlercentros, izmantojot Volvo oriģinālās rezerves daļas.
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