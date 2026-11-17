Asinsstindzinoša braukšanas maniere fiksēta uz A7 šosejas Rīga–Bauska–Lietuvas robeža. Grenctāles pusē kāds starptautiskā pasažieru autobusa “Ecolines” šoferis pārbiedēja gan savus klientus, gan citus ceļu satiksmes dalībniekus, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Aculiecinieku fiksētajos video kadros redzamas briesmu lietas – smagā transportlīdzekļa vadītājs izlēma apdzīt kravas automašīnu, iebraucot pretējā joslā. Pēc šī lēmuma atpakaļceļa uz savu joslu vairs nebija. Par spīti ceļa zīmēm un horizontālajiem apzīmējumiem, kas šajā posmā ir biezā slānī un nepārprotami, vadītājs turpināja ņemt līkumu pa pretējo joslu labu brīdi.
Video komentētāji joko, ka vadītājs, visticamāk, ir no Anglijas, bet pasažieriem un policijai tas nešķita smieklīgi. Zemgales reģiona policisti ir reģistrējuši šo notikumu un par pārkāpumiem uzsākuši vairākus administratīvā pārkāpuma procesus.
VIDEO:
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Asinsstindzinoša braukšanas maniere fiksēta uz A7 šosejas Rīga–Bauska–Lietuvas robeža. Grenctāles pusē kāds starptautiskā pasažieru autobusa “Ecolines” šoferis pārbiedēja gan savus klientus, gan citus ceļu satiksmes dalībniekus, ziņo 360TV raidījums “Sadursme 360”.
Aculiecinieku fiksētajos video kadros redzamas briesmu lietas – smagā transportlīdzekļa vadītājs izlēma apdzīt kravas automašīnu, iebraucot pretējā joslā. Pēc šī lēmuma atpakaļceļa uz savu joslu vairs nebija. Par spīti ceļa zīmēm un horizontālajiem apzīmējumiem, kas šajā posmā ir biezā slānī un nepārprotami, vadītājs turpināja ņemt līkumu pa pretējo joslu labu brīdi.
Video komentētāji joko, ka vadītājs, visticamāk, ir no Anglijas, bet pasažieriem un policijai tas nešķita smieklīgi. Zemgales reģiona policisti ir reģistrējuši šo notikumu un par pārkāpumiem uzsākuši vairākus administratīvā pārkāpuma procesus.
VIDEO:
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