Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka operācija pret Krimas tiltu ilga vairākas nedēļas un to izstrādāja Ukrainas Drošības dienests sadarbībā ar Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābu.
Zelenskis paziņojumā sociālajos tīklos nodēvēja to par bezprecedenta operāciju un paziņoja, ka tā bija atbilde uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas infrastruktūrai. Viņš pateicās Ukrainas Drošības dienestam, operācijā iesaistītajām Ukrainas Aizsardzības spēku vienībām, aizsardzības ministram, Ukrainas bruņoto spēku virspavēlniekam, ģenerālštābam un ieroču ražotājiem.
Pēc prezidenta teiktā, uzbrukumi tiltam bija operācijas septītais posms. Līdz tam Ukrainas bruņotie spēki secīgi iznīcināja pretgaisa aizsardzības sistēmas, radarus, radioelektroniskās cīņas līdzekļus un citus objektus ceļā uz galveno mērķi.
Zelenskis atklāja, ka operācijā tika izmantoti tādi ieroči kā "Dovbuš", "Vendeta", "DaVinci", "Janvar", MICH 2000, "Ruta", "Paļaņicja", An-197, FP-1, FP-5 "Flamingo" un R-360 "Neptūns".
Kā pavēstīja Zelenskis, tilta daļai, pa kuru pārvietojas automašīnas, trāpīja bezpilota lidaparāti "Paļaņicja" un raķetes "Neptūns", bet dzelzceļa daļai trāpīja droni "Ruta" un raķete FP-5 "Flamingo".
Zelenskis arī paziņoja, ka Krievija ir noraidījusi Ukrainas atkārtotos priekšlikumus par situācijas deeskalāciju un turpina ik dienas uzbrukt Ukrainas infrastruktūrai, tostarp tiltiem Zaporižjā, Dņipro, Kijivā un Odesas apgabalā.
"Mēs atjaunojam savu infrastruktūru. Bet arī atgādinām Krievijai, ka karš vienmēr atgriezīsies tur, kur tas sākās.
Ukrainas aizsardzības potenciāls ir un būs augsts, un mēs nekad nepaliksim atbildi parādā par teroru pret mūsu pilsētām un iedzīvotājiem," norādīja Ukrainas prezidents.
Kā norāda BBC militārais komentētājs Iļja Abiševs, Krimas tilta bojājumi pēc 16. un 17. novembra uzbrukumiem izskatās daudz nopietnāki nekā pēc uzbrukumiem 2022. un 2023. gadā.
Ukrainas dronu trieciena rezultātā sagruvusi viena no Krimas tilta arkām un daļa no ceļa seguma, un vilcienu un automašīnu satiksme uz tilta ir apturēta, ziņo Krievijas Transporta ministrija un Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina naktī uz otrdienu ar droniem atkal uzbruka tiltam, kas savieno Krieviju ar tās okupēto Krimu.
Jau vēstīts, ka Ukrainas Bruņotie spēki arī pirmdien deva triecienu Krimas tiltam.
Krievijas Transporta ministrija paziņoja, ka pēc atkārtota dronu uzbrukuma naktī satiksme pa Krimas tiltu ir uz laiku apturēta, un piebilda, ka postījumi tiek novērtēti.
Tikmēr Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli publicējuši jaunākās Krimas tilta fotogrāfijas, kurās redzama vairs tikai viena arka.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka operācija pret Krimas tiltu ilga vairākas nedēļas un to izstrādāja Ukrainas Drošības dienests sadarbībā ar Ukrainas Bruņoto spēku ģenerālštābu.
Zelenskis paziņojumā sociālajos tīklos nodēvēja to par bezprecedenta operāciju un paziņoja, ka tā bija atbilde uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas infrastruktūrai. Viņš pateicās Ukrainas Drošības dienestam, operācijā iesaistītajām Ukrainas Aizsardzības spēku vienībām, aizsardzības ministram, Ukrainas bruņoto spēku virspavēlniekam, ģenerālštābam un ieroču ražotājiem.
Pēc prezidenta teiktā, uzbrukumi tiltam bija operācijas septītais posms. Līdz tam Ukrainas bruņotie spēki secīgi iznīcināja pretgaisa aizsardzības sistēmas, radarus, radioelektroniskās cīņas līdzekļus un citus objektus ceļā uz galveno mērķi.
Zelenskis atklāja, ka operācijā tika izmantoti tādi ieroči kā "Dovbuš", "Vendeta", "DaVinci", "Janvar", MICH 2000, "Ruta", "Paļaņicja", An-197, FP-1, FP-5 "Flamingo" un R-360 "Neptūns".
Kā pavēstīja Zelenskis, tilta daļai, pa kuru pārvietojas automašīnas, trāpīja bezpilota lidaparāti "Paļaņicja" un raķetes "Neptūns", bet dzelzceļa daļai trāpīja droni "Ruta" un raķete FP-5 "Flamingo".
Zelenskis arī paziņoja, ka Krievija ir noraidījusi Ukrainas atkārtotos priekšlikumus par situācijas deeskalāciju un turpina ik dienas uzbrukt Ukrainas infrastruktūrai, tostarp tiltiem Zaporižjā, Dņipro, Kijivā un Odesas apgabalā.
"Mēs atjaunojam savu infrastruktūru. Bet arī atgādinām Krievijai, ka karš vienmēr atgriezīsies tur, kur tas sākās.
Ukrainas aizsardzības potenciāls ir un būs augsts, un mēs nekad nepaliksim atbildi parādā par teroru pret mūsu pilsētām un iedzīvotājiem," norādīja Ukrainas prezidents.
Kā norāda BBC militārais komentētājs Iļja Abiševs, Krimas tilta bojājumi pēc 16. un 17. novembra uzbrukumiem izskatās daudz nopietnāki nekā pēc uzbrukumiem 2022. un 2023. gadā.
Ukrainas dronu trieciena rezultātā sagruvusi viena no Krimas tilta arkām un daļa no ceļa seguma, un vilcienu un automašīnu satiksme uz tilta ir apturēta, ziņo Krievijas Transporta ministrija un Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli.
Aptauja
Cik ilgi vēl turpināsies karš Ukrainā?
Ukraina naktī uz otrdienu ar droniem atkal uzbruka tiltam, kas savieno Krieviju ar tās okupēto Krimu.
Jau vēstīts, ka Ukrainas Bruņotie spēki arī pirmdien deva triecienu Krimas tiltam.
Krievijas Transporta ministrija paziņoja, ka pēc atkārtota dronu uzbrukuma naktī satiksme pa Krimas tiltu ir uz laiku apturēta, un piebilda, ka postījumi tiek novērtēti.
Tikmēr Krievijas un Ukrainas "Telegram" kanāli publicējuši jaunākās Krimas tilta fotogrāfijas, kurās redzama vairs tikai viena arka.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu