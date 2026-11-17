Skaņdarbs ir muzikāls sveiciens Latvijai un tās iedzīvotājiem dzimšanas dienā, apliecinot, ka latviešu tautas mūzika var iegūt jaunu skanējumu arī mūsdienu elektroniskās mūzikas žanros. Tajā tradicionālā tautas melodija sastopas ar trip-hop un downtempo mūzikas ritmiem, savukārt skaņdarba centrā ir neparastais mūzikas instruments — handpan.
Jaunajā aranžējumā tautasdziesmas melodija iegūst laikmetīgu skanējumu, kurā elektroniskās mūzikas ritmi, atmosfēriski sintezatori un harmonijas savijas ar handpan maigajām, metāliskajām skaņām, kļūstot par galveno muzikālā stāsta vadmotīvu.
Handpan ir salīdzinoši jauns sitaminstruments, kura skanējums apvieno melodiskumu, ritmu un rezonējošas metāliskas skaņas. Tā īpašais, atmosfēriskais tembrs ļauj tautas melodijai organiski iekļauties elektroniskās mūzikas aranžējumā.
Butterfly d’Effect veido dziesmu autors un producents Ēriks Palkavnieks, sadarbojoties ar citiem mūziķiem. Projekta muzikālo rokrakstu raksturo dažādu elektroniskās mūzikas žanru mijiedarbība — downtempo, trip-hop, house, nu jazz un electro funk, kuros ritmiskas elektroniskās kompozīcijas tiek apvienotas ar melodiskumu, akustiskiem instrumentiem un atmosfērisku skanējumu, radot muzikālu pasauli, kurā satiekas elektronika un dzīvo instrumentu skanējums.
Jaunais skaņdarbs turpina Butterfly d’Effect radošo periodu. 2025. gada nogalē tika izdots debijas mini albums "Expectations", saņemot Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" nomināciju kategorijā "Labākais deju un elektroniskās mūzikas albums".
Savukārt šī gada vasarā Butterfly d’Effect sadarbībā ar Raimondu Paulu piedāvāja jaunu Maestro komponētās "Dziesmiņas par prieku" versiju. Tās īpašā iezīme ir Raimonda Paula balss — viena no retajām reizēm, kad Maestro dzirdams ne tikai pie klavierēm, bet arī pie mikrofona.
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Skaņdarbs ir muzikāls sveiciens Latvijai un tās iedzīvotājiem dzimšanas dienā, apliecinot, ka latviešu tautas mūzika var iegūt jaunu skanējumu arī mūsdienu elektroniskās mūzikas žanros. Tajā tradicionālā tautas melodija sastopas ar trip-hop un downtempo mūzikas ritmiem, savukārt skaņdarba centrā ir neparastais mūzikas instruments — handpan.
Jaunajā aranžējumā tautasdziesmas melodija iegūst laikmetīgu skanējumu, kurā elektroniskās mūzikas ritmi, atmosfēriski sintezatori un harmonijas savijas ar handpan maigajām, metāliskajām skaņām, kļūstot par galveno muzikālā stāsta vadmotīvu.
Handpan ir salīdzinoši jauns sitaminstruments, kura skanējums apvieno melodiskumu, ritmu un rezonējošas metāliskas skaņas. Tā īpašais, atmosfēriskais tembrs ļauj tautas melodijai organiski iekļauties elektroniskās mūzikas aranžējumā.
Butterfly d’Effect veido dziesmu autors un producents Ēriks Palkavnieks, sadarbojoties ar citiem mūziķiem. Projekta muzikālo rokrakstu raksturo dažādu elektroniskās mūzikas žanru mijiedarbība — downtempo, trip-hop, house, nu jazz un electro funk, kuros ritmiskas elektroniskās kompozīcijas tiek apvienotas ar melodiskumu, akustiskiem instrumentiem un atmosfērisku skanējumu, radot muzikālu pasauli, kurā satiekas elektronika un dzīvo instrumentu skanējums.
Jaunais skaņdarbs turpina Butterfly d’Effect radošo periodu. 2025. gada nogalē tika izdots debijas mini albums "Expectations", saņemot Latvijas mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" nomināciju kategorijā "Labākais deju un elektroniskās mūzikas albums".
Savukārt šī gada vasarā Butterfly d’Effect sadarbībā ar Raimondu Paulu piedāvāja jaunu Maestro komponētās "Dziesmiņas par prieku" versiju. Tās īpašā iezīme ir Raimonda Paula balss — viena no retajām reizēm, kad Maestro dzirdams ne tikai pie klavierēm, bet arī pie mikrofona.
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