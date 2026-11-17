Lai gan Latvijā 20 gadus vecā džeza dziedātāja Gerda Timrota jau iemantojusi atpazīstamību kā viena no Raimonda Paula jaunajām zvaigznēm, pēdējos divus mēnešus viņas ikdiena aizrit arī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, kur jaunā mūziķe studē Norvēģijas Mūzikas akadēmijā. Intervijā žurnālam "Ieva" dziedātāja pastāstījusi gan par negaidīto sadarbību ar Maestro, gan savu dzīvi ārpus mūzikas.
Gerdas profesionālajā izaugsmē nozīmīgs pavērsiens notika šā gada pirmajā pusē, kad Māris Briežkalns viņu uzaicināja piedalīties Radio bigbenda mēģinājumā. Izrādījās, ka Raimonds Pauls bija izteicis vēlmi dzirdēt jaunās dziedātājas sniegumu. Šī tikšanās drīz vien pārauga abu mūziķu sadarbībā, kuras rezultātā Gerda īsā laikā nonāca plašas sabiedrības uzmanības centrā.
Tomēr jaunā māksliniece atzīst, ka vēl aizvien nav pilnībā aptvērusi, cik nozīmīga ir sadarbība ar Raimondu Paulu un kādu ietekmi uz viņas karjeru atstāj Maestro vārds. Līdz šim viņa vienkārši sekojusi savai interesei par mūziku un nodarbojusies ar to, kas pašai sagādā prieku.
Gerda nebija paredzējusi, ka tūlīt pēc vidusskolas absolvēšanas viņai pavērsies iespēja visu vasaru pavadīt, muzicējot kopā ar Raimondu Paulu. Arī pēc Jāņa Petera grāmatas atklāšanas koncerta viņa necerēja uz tālāku sadarbību, jo pieļāva, ka ar pateicību par uzstāšanos abu profesionālā saskarsme arī noslēgsies.
Sākotnēji straujā notikumu attīstība dziedātājai radījusi ne mazums satraukuma.
Viņa skaidro, ka joprojām atrodas sevis izzināšanas posmā un vēl nav līdz galam formulējusi, kādu profesionālo ceļu vēlas iet. Tādēļ Gerda cenšas koncentrēties uz nodarbēm, kurās jūtas vislabāk, proti, dziedāšanu un kontrabasa spēlēšanu.
Plašāk uzziniet žurnālā"Ieva".
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Lai gan Latvijā 20 gadus vecā džeza dziedātāja Gerda Timrota jau iemantojusi atpazīstamību kā viena no Raimonda Paula jaunajām zvaigznēm, pēdējos divus mēnešus viņas ikdiena aizrit arī Norvēģijas galvaspilsētā Oslo, kur jaunā mūziķe studē Norvēģijas Mūzikas akadēmijā. Intervijā žurnālam "Ieva" dziedātāja pastāstījusi gan par negaidīto sadarbību ar Maestro, gan savu dzīvi ārpus mūzikas.
Gerdas profesionālajā izaugsmē nozīmīgs pavērsiens notika šā gada pirmajā pusē, kad Māris Briežkalns viņu uzaicināja piedalīties Radio bigbenda mēģinājumā. Izrādījās, ka Raimonds Pauls bija izteicis vēlmi dzirdēt jaunās dziedātājas sniegumu. Šī tikšanās drīz vien pārauga abu mūziķu sadarbībā, kuras rezultātā Gerda īsā laikā nonāca plašas sabiedrības uzmanības centrā.
Tomēr jaunā māksliniece atzīst, ka vēl aizvien nav pilnībā aptvērusi, cik nozīmīga ir sadarbība ar Raimondu Paulu un kādu ietekmi uz viņas karjeru atstāj Maestro vārds. Līdz šim viņa vienkārši sekojusi savai interesei par mūziku un nodarbojusies ar to, kas pašai sagādā prieku.
Gerda nebija paredzējusi, ka tūlīt pēc vidusskolas absolvēšanas viņai pavērsies iespēja visu vasaru pavadīt, muzicējot kopā ar Raimondu Paulu. Arī pēc Jāņa Petera grāmatas atklāšanas koncerta viņa necerēja uz tālāku sadarbību, jo pieļāva, ka ar pateicību par uzstāšanos abu profesionālā saskarsme arī noslēgsies.
Sākotnēji straujā notikumu attīstība dziedātājai radījusi ne mazums satraukuma.
Viņa skaidro, ka joprojām atrodas sevis izzināšanas posmā un vēl nav līdz galam formulējusi, kādu profesionālo ceļu vēlas iet. Tādēļ Gerda cenšas koncentrēties uz nodarbēm, kurās jūtas vislabāk, proti, dziedāšanu un kontrabasa spēlēšanu.
Plašāk uzziniet žurnālā"Ieva".
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