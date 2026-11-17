Bijušais Gruzijas premjerministrs, miljardieris, šīs valsts bagātākais cilvēks Bidzina Ivanišvili palicis bez papildinājuma savam privātajam dendroloģiskajam parkam – Dienvidāfrikas varasiestādes novērsušas mēģinājumu nelegāli eksportēt piecus 200 līdz 300 gadus vecus baobabus.
Pretorijā bāzētais ainavu arhitektūras uzņēmums “Divine Landscapes” izraka baobabus Lephalales apgabalā Limpopo provincē šogad jūlijā un nogādāja Durbanas ostā nosūtīšanai uz Gruziju. Uzņēmums apgalvo, ka kokus ieguvis ar īpašnieku piekrišanu no privātiem dārziem, nevis savvaļā, darījuma summa netiek atklāta, jo lieta atrodas tiesā.
Dienvidāfrikas Mežsaimniecības, zivsaimniecības un vides departaments sūtījumu apturēja 17. jūlijā. Vides inspektori kokus pārtvēra noliktavā tieši pirms plānotās iekraušanas kuģī. Kā ziņo “Billionaires.Africa”, eksportētājam nebija derīgu dokumentu ne koku izrakšanai, ne pārvadāšanai.
Dienvidāfrikas izdevuma “Daily Maverick” žurnālistu izmeklēšana atklāja, ka pasūtītājs, visticamāk, ir Ivanišvili. Viņš Melnās jūras piekrastē ir izveidojis plašu Šekvetili dendroloģisko parku, kuram eksotiskus dižkokus iepērk visā pasaulē.
2023. gadā Ivanišvili parkam jau tika piegādāti astoņi seni baobabi no Kenijas. Tos 2022. gada rudenī no nabadzīgiem Kilifi apgabala zemniekiem kā starpnieks nopirka Gruzijas uzņēmējs Georgijs Gvasalija par aptuveni 800 līdz 2500 ASV dolāriem “gabalā”. Viņš ar dronu palīdzību pārmeklēja piekrasti, lai atrastu piemērotākos kokus.
Kenijas prezidents Viljams Ruto gan iejaucās un apturēja baobabu izvešanu, taču galīgo atļauju eksportam vēlāk izsniedza Mežu dienesta vadītājs Džuliuss Kamau. Viņš to pamatoja ar faktu, ka baobabs Kenijas likumos nav iekļauts apdraudēto vai īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Neviens baobabs neiedzīvojās Gruzijas apstākļos – visi koki pēc sešiem līdz septiņiem mēnešiem nokalta un aizgāja bojā
Pret Dienvidāfrikas eksportētāju ir uzsākta krimināllieta, un departaments noraidīja visus mēģinājumus atļaujas nokārtot ar atpakaļejošu datumu. Lai gan koki četrus mēnešus nogulēja uz karsta asfalta bez laistīšanas, tie joprojām ir dzīvi. Baobabi ir izdzīvojuši uz stumbrā uzkrātā ūdens rēķina, kaut arī nedaudz sarāvušies slāpju dēļ un vienam no tiem sākusi veidoties iekšējā trupe. Tomēr vienlaikus pat ir sākušas plaukt jaunas lapas un augļi.
Dabas aizsardzības organizācija “The Baobab Foundation” sadarbībā ar valsts iestādēm novembrī uzsākusi operāciju, lai visus piecus baobabus pārvestu un pārstādītu Timbavati rezervātā. 11. novembrī pirmo 17 līdz 30 tonnas smago milzi uzcēla uz speciāla lielgabarīta kravas auto. Priekšā ir 900 kilometru garš ceļš, visus izdevumus par iekraušanu, transportēšanu un pārstādīšanu apmaksā pats rezervāts, kas ir privāts. Ja viss ritēs pēc plāna, kokus iestādīs zemē 19. vai 20. novembrī, “OC Media” teic “The Baobab Foundation” dibinātāja un ekoloģe Dr. Sāra Ventere.
Pret nelegālās izrakšanas un transportēšanas organizētājiem turpinās kriminālprocess, par ko draud bargs naudas sods vai brīvības atņemšana līdz trim gadiem.
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Bijušais Gruzijas premjerministrs, miljardieris, šīs valsts bagātākais cilvēks Bidzina Ivanišvili palicis bez papildinājuma savam privātajam dendroloģiskajam parkam – Dienvidāfrikas varasiestādes novērsušas mēģinājumu nelegāli eksportēt piecus 200 līdz 300 gadus vecus baobabus.
Pretorijā bāzētais ainavu arhitektūras uzņēmums “Divine Landscapes” izraka baobabus Lephalales apgabalā Limpopo provincē šogad jūlijā un nogādāja Durbanas ostā nosūtīšanai uz Gruziju. Uzņēmums apgalvo, ka kokus ieguvis ar īpašnieku piekrišanu no privātiem dārziem, nevis savvaļā, darījuma summa netiek atklāta, jo lieta atrodas tiesā.
Dienvidāfrikas Mežsaimniecības, zivsaimniecības un vides departaments sūtījumu apturēja 17. jūlijā. Vides inspektori kokus pārtvēra noliktavā tieši pirms plānotās iekraušanas kuģī. Kā ziņo “Billionaires.Africa”, eksportētājam nebija derīgu dokumentu ne koku izrakšanai, ne pārvadāšanai.
Dienvidāfrikas izdevuma “Daily Maverick” žurnālistu izmeklēšana atklāja, ka pasūtītājs, visticamāk, ir Ivanišvili. Viņš Melnās jūras piekrastē ir izveidojis plašu Šekvetili dendroloģisko parku, kuram eksotiskus dižkokus iepērk visā pasaulē.
2023. gadā Ivanišvili parkam jau tika piegādāti astoņi seni baobabi no Kenijas. Tos 2022. gada rudenī no nabadzīgiem Kilifi apgabala zemniekiem kā starpnieks nopirka Gruzijas uzņēmējs Georgijs Gvasalija par aptuveni 800 līdz 2500 ASV dolāriem “gabalā”. Viņš ar dronu palīdzību pārmeklēja piekrasti, lai atrastu piemērotākos kokus.
Kenijas prezidents Viljams Ruto gan iejaucās un apturēja baobabu izvešanu, taču galīgo atļauju eksportam vēlāk izsniedza Mežu dienesta vadītājs Džuliuss Kamau. Viņš to pamatoja ar faktu, ka baobabs Kenijas likumos nav iekļauts apdraudēto vai īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Neviens baobabs neiedzīvojās Gruzijas apstākļos – visi koki pēc sešiem līdz septiņiem mēnešiem nokalta un aizgāja bojā
Pret Dienvidāfrikas eksportētāju ir uzsākta krimināllieta, un departaments noraidīja visus mēģinājumus atļaujas nokārtot ar atpakaļejošu datumu. Lai gan koki četrus mēnešus nogulēja uz karsta asfalta bez laistīšanas, tie joprojām ir dzīvi. Baobabi ir izdzīvojuši uz stumbrā uzkrātā ūdens rēķina, kaut arī nedaudz sarāvušies slāpju dēļ un vienam no tiem sākusi veidoties iekšējā trupe. Tomēr vienlaikus pat ir sākušas plaukt jaunas lapas un augļi.
Dabas aizsardzības organizācija “The Baobab Foundation” sadarbībā ar valsts iestādēm novembrī uzsākusi operāciju, lai visus piecus baobabus pārvestu un pārstādītu Timbavati rezervātā. 11. novembrī pirmo 17 līdz 30 tonnas smago milzi uzcēla uz speciāla lielgabarīta kravas auto. Priekšā ir 900 kilometru garš ceļš, visus izdevumus par iekraušanu, transportēšanu un pārstādīšanu apmaksā pats rezervāts, kas ir privāts. Ja viss ritēs pēc plāna, kokus iestādīs zemē 19. vai 20. novembrī, “OC Media” teic “The Baobab Foundation” dibinātāja un ekoloģe Dr. Sāra Ventere.
Pret nelegālās izrakšanas un transportēšanas organizētājiem turpinās kriminālprocess, par ko draud bargs naudas sods vai brīvības atņemšana līdz trim gadiem.
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