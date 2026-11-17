Pirmdien, 16. novembrī pasniegta Rīgas gada balva pašvaldības izcilākajiem izglītības darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.
Svinīgajā ceremonijā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV), Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina (JV) un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Lange.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Ķirsis uzsvēra, ka no tā, kā strādā pedagogs, ir atkarīga visa sabiedrība — kāda būs sabiedrība, tāda būs valsts, Latvija šodien, rīt un tālākā nākotnē. "Un es vēlos uzsvērt pedagogu lielo ietekmi visos izglītības posmos, jo īpaši pirmsskolā, kurā pedagogs, iespējams, ietekmē sava audzēkņa personību visvairāk un lielā mērā nosaka, kāds būs bērna ceļš kā jaunietim un vēlāk pieaugušajam lielajā dzīvē," norādīja Ķirsis.
Rīgā notika 31. pedagogu sumināšanas ceremonija, un izaicinājumu pedagoga profesijā kļuvis vairāk. Pedagogi gādā par pilnvērtīgu pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā, pedagogiem profesionāli nereti jātiek galā ar izaicinošu uzvedību no skolēnu un viņu vecāku puses, tāpat izmaiņas Latvijas demogrāfijā atsaucas uz pedagogu darbu ikdienā.
Balva "Zelta pildspalva" ir kļuvusi par vienu no prestižākajām un nozīmīgākajām atzinībām Rīgas pašvaldības pedagogiem, novērtējot viņu profesionalitāti un radošumu.
Rīgas pašvaldības skolu pedagogiem septiņās nominācijās tika pasniegta balva "Zelta pildspalva", veicināšanas balvas, goda raksts, kā arī Rīgas pašvaldības piešķirtā naudas balva, lai izteiktu atzinību par profesionālu, radošu un inovatīvu darbu, kas tiek ieguldīts skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par mūža ieguldījumu" saņēma Rīgas 10. vidusskolas fizikas skolotāja Svetlana Šitkina, Rīgas 3. pamatskolas sociālā pedagoģe Ligita Grafcova, Rīgas 85. pamatskolas Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Ligita Straube, Rīgas Āgenskalna sākumskolas direktora vietniece izglītības jautājumos, vācu valodas skolotāja Kaiva Kugrēna, Rīgas Franču liceja matemātikas skolotāja Rita Caunīte, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Siliņšmite un Rīgas 9. vidusskolas direktore, ģeogrāfijas skolotāja Ilze Dupate.
Veicināšanas balvu ieguva Rīgas 45. vidusskolas pedagoģe-mentore Silvija Galviņa, Rīgas Anniņmuižas Jaunās pamatskolas bijusī direktore, krievu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Pulle, Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja Elita Atslēdziņa, Rīgas Igauņu pamatskolas matemātikas skolotāja Helēna Rāzna un Rīgas Mežciema pamatskolas direktora vietniece izglītības jautājumos, sākumskolas skolotāja Inese Barča.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par veiksmīgāko pedagoga debiju" saņēma Rīgas Juglas vidusskolas direktora vietnieks izglītības jautājumos, dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājs Rūdolfs Zvagūzis.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par radošumu un inovācijām izglītības procesā" saņēma Rīgas 64. vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze Paegle, Rīgas 40. vidusskolas fizikas skolotāja Ludmila Belogrudova, Rīgas 49. vidusskolas angļu valodas skolotāja, izglītības metodiķe Ieva Ērika Šmite un Rīgas 84. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Anika Sika.
Veicināšanas balvu nominācijā "Par radošumu un inovācijām izglītības procesā" saņēma Rīgas 25. vidusskolas matemātikas un uzņēmējdarbības skolotāja Inguna Gustava, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Kristīne Anete Berkolde un Rīgas 51. vidusskolas sākumskolas skolotāja Žanna Sakoviča.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem" ieguva Rīgas 34. vidusskolas matemātikas skolotāja Marina Līvena, Rīgas Purvciema vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Guna Vīlipa, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Indra Vasiļiva un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas sociālo zinātņu un uzņēmējdarbības pamatu skolotāja Ieva Ērgle.
Veicināšanas balvu saņēma A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanda Tīrmane, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas psiholoģijas, dizaina un tehnoloģiju un sociālo zinību skolotāja Linda Ozoliņa, Rīgas pamatskolas "Rīdze" vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas mūzikas un interešu izglītības skolotāja Ludmila Maļeviča un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas angļu valodas skolotāja Nataļja Vahtina.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem" saņēma Rīgas Vecmīlgrāvja vidusskolas logopēde Olita Ruska, bet veicināšanas balvu — Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas sociālā pedagoģe Dace Šetlere.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām" saņēma Rīgas sākumskolas "Valodiņa" speciālās izglītības skolotāja, vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotāja Māra Veitnere.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par mūsdienīgu izglītības darba vadību un organizāciju" saņēma Rīgas 84. vidusskolas direktore Vineta Misgirda un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktore Ineta Rudzīte.
Balvas labākajiem bērnudārzu darbiniekiem ik gadu tiek pasniegtas, lai sekmētu sistēmisku Rīgas pirmsskolu darbinieku ieguldījuma izvērtēšanu, motivētu darbiniekus darba kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lai izteiktu atzinību par sasniegumiem un ieguldījumu pirmsskolas izglītībā un tās attīstībā Rīgā.
Nominācijā "Par ieguldījumu pirmsskolā" tika godināti seši izglītības iestāžu darbinieki — Rīgas Skanstes pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Tamāra Tarasova, Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes "Austriņa" skolotāja-logopēde Aija Strazde, Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja Ieva Rumpe, Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Margarita Borņakova un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābeļzieds" pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Nagle.
Nominācijā "Par ilggadēju darbu profesijā" godināja Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu Jeļenu Aļeiņikovu, Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāju-logopēdi Silvu Biļkinu, Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" saimniecības vadītāju Veltu Berjozu, Rīgas Daugavas pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāju Ludmilu Vasiļevsku un Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieci Sigitu Strausmani-Rikmani.
Nominācijā "Martas Rinkas balva "Mūžs veltīts bērniem"" tika godināta Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ziepniekkalns" vadītāja Ilga Luste-Markus. Rīgas domes Pateicības rakstu saņēma Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolas pirmsskolas izglītības skolotāja Jeļena Putrane, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņi" pirmsskolas izglītības skolotāja Valda Brovkina, Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga palīdze Aina Kusiņa, Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīdze Ilona Goba un Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Ramona Ločmele.
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Pirmdien, 16. novembrī pasniegta Rīgas gada balva pašvaldības izcilākajiem izglītības darbiniekiem par godprātīgu un profesionālu pedagoģisko darbu.
Svinīgajā ceremonijā piedalījās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Ķirsis (JV), Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina (JV) un Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Lange.
Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Ķirsis uzsvēra, ka no tā, kā strādā pedagogs, ir atkarīga visa sabiedrība — kāda būs sabiedrība, tāda būs valsts, Latvija šodien, rīt un tālākā nākotnē. "Un es vēlos uzsvērt pedagogu lielo ietekmi visos izglītības posmos, jo īpaši pirmsskolā, kurā pedagogs, iespējams, ietekmē sava audzēkņa personību visvairāk un lielā mērā nosaka, kāds būs bērna ceļš kā jaunietim un vēlāk pieaugušajam lielajā dzīvē," norādīja Ķirsis.
Rīgā notika 31. pedagogu sumināšanas ceremonija, un izaicinājumu pedagoga profesijā kļuvis vairāk. Pedagogi gādā par pilnvērtīgu pāreju uz mācībām tikai latviešu valodā, pedagogiem profesionāli nereti jātiek galā ar izaicinošu uzvedību no skolēnu un viņu vecāku puses, tāpat izmaiņas Latvijas demogrāfijā atsaucas uz pedagogu darbu ikdienā.
Balva "Zelta pildspalva" ir kļuvusi par vienu no prestižākajām un nozīmīgākajām atzinībām Rīgas pašvaldības pedagogiem, novērtējot viņu profesionalitāti un radošumu.
Rīgas pašvaldības skolu pedagogiem septiņās nominācijās tika pasniegta balva "Zelta pildspalva", veicināšanas balvas, goda raksts, kā arī Rīgas pašvaldības piešķirtā naudas balva, lai izteiktu atzinību par profesionālu, radošu un inovatīvu darbu, kas tiek ieguldīts skolēnu izglītošanā un audzināšanā.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par mūža ieguldījumu" saņēma Rīgas 10. vidusskolas fizikas skolotāja Svetlana Šitkina, Rīgas 3. pamatskolas sociālā pedagoģe Ligita Grafcova, Rīgas 85. pamatskolas Latvijas un pasaules vēstures skolotāja Ligita Straube, Rīgas Āgenskalna sākumskolas direktora vietniece izglītības jautājumos, vācu valodas skolotāja Kaiva Kugrēna, Rīgas Franču liceja matemātikas skolotāja Rita Caunīte, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ingrīda Siliņšmite un Rīgas 9. vidusskolas direktore, ģeogrāfijas skolotāja Ilze Dupate.
Veicināšanas balvu ieguva Rīgas 45. vidusskolas pedagoģe-mentore Silvija Galviņa, Rīgas Anniņmuižas Jaunās pamatskolas bijusī direktore, krievu valodas un literatūras skolotāja Tatjana Pulle, Rīgas Daugavgrīvas pamatskolas bioloģijas un ķīmijas skolotāja Elita Atslēdziņa, Rīgas Igauņu pamatskolas matemātikas skolotāja Helēna Rāzna un Rīgas Mežciema pamatskolas direktora vietniece izglītības jautājumos, sākumskolas skolotāja Inese Barča.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par veiksmīgāko pedagoga debiju" saņēma Rīgas Juglas vidusskolas direktora vietnieks izglītības jautājumos, dizaina un tehnoloģiju un datorikas skolotājs Rūdolfs Zvagūzis.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par radošumu un inovācijām izglītības procesā" saņēma Rīgas 64. vidusskolas angļu valodas skolotāja Ilze Paegle, Rīgas 40. vidusskolas fizikas skolotāja Ludmila Belogrudova, Rīgas 49. vidusskolas angļu valodas skolotāja, izglītības metodiķe Ieva Ērika Šmite un Rīgas 84. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Anika Sika.
Veicināšanas balvu nominācijā "Par radošumu un inovācijām izglītības procesā" saņēma Rīgas 25. vidusskolas matemātikas un uzņēmējdarbības skolotāja Inguna Gustava, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Kristīne Anete Berkolde un Rīgas 51. vidusskolas sākumskolas skolotāja Žanna Sakoviča.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgajiem skolēniem" ieguva Rīgas 34. vidusskolas matemātikas skolotāja Marina Līvena, Rīgas Purvciema vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Guna Vīlipa, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Indra Vasiļiva un Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas sociālo zinātņu un uzņēmējdarbības pamatu skolotāja Ieva Ērgle.
Veicināšanas balvu saņēma A. Pumpura Rīgas 11. pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Sanda Tīrmane, Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas psiholoģijas, dizaina un tehnoloģiju un sociālo zinību skolotāja Linda Ozoliņa, Rīgas pamatskolas "Rīdze" vizuālās mākslas skolotāja Dace Broka, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas mūzikas un interešu izglītības skolotāja Ludmila Maļeviča un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolas angļu valodas skolotāja Nataļja Vahtina.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem atbalsta pasākumu nodrošināšanā skolēniem" saņēma Rīgas Vecmīlgrāvja vidusskolas logopēde Olita Ruska, bet veicināšanas balvu — Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskolas sociālā pedagoģe Dace Šetlere.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar bērniem ar speciālām vajadzībām" saņēma Rīgas sākumskolas "Valodiņa" speciālās izglītības skolotāja, vizuālās mākslas un interešu izglītības skolotāja Māra Veitnere.
Balvu "Zelta pildspalva" nominācijā "Par mūsdienīgu izglītības darba vadību un organizāciju" saņēma Rīgas 84. vidusskolas direktore Vineta Misgirda un Rīgas Centra humanitārās vidusskolas direktore Ineta Rudzīte.
Balvas labākajiem bērnudārzu darbiniekiem ik gadu tiek pasniegtas, lai sekmētu sistēmisku Rīgas pirmsskolu darbinieku ieguldījuma izvērtēšanu, motivētu darbiniekus darba kvalitātes paaugstināšanai, kā arī lai izteiktu atzinību par sasniegumiem un ieguldījumu pirmsskolas izglītībā un tās attīstībā Rīgā.
Nominācijā "Par ieguldījumu pirmsskolā" tika godināti seši izglītības iestāžu darbinieki — Rīgas Skanstes pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Tamāra Tarasova, Rīgas 275. pirmsskolas izglītības iestādes "Austriņa" skolotāja-logopēde Aija Strazde, Rīgas 170. pirmsskolas izglītības iestādes mūzikas skolotāja Ieva Rumpe, Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Margarita Borņakova un Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ābeļzieds" pirmsskolas izglītības skolotāja Sarmīte Nagle.
Nominācijā "Par ilggadēju darbu profesijā" godināja Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādes medicīnas māsu Jeļenu Aļeiņikovu, Rīgas 220. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāju-logopēdi Silvu Biļkinu, Rīgas 272. pirmsskolas izglītības iestādes "Pērlīte" saimniecības vadītāju Veltu Berjozu, Rīgas Daugavas pamatskolas pirmsskolas izglītības skolotāju Ludmilu Vasiļevsku un Rīgas 106. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieci Sigitu Strausmani-Rikmani.
Nominācijā "Martas Rinkas balva "Mūžs veltīts bērniem"" tika godināta Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Ziepniekkalns" vadītāja Ilga Luste-Markus. Rīgas domes Pateicības rakstu saņēma Itas Kozakēvičas Rīgas Poļu vidusskolas pirmsskolas izglītības skolotāja Jeļena Putrane, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes "Pumpuriņi" pirmsskolas izglītības skolotāja Valda Brovkina, Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestādes pedagoga palīdze Aina Kusiņa, Rīgas 182. pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja palīdze Ilona Goba un Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Ramona Ločmele.
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