Reinis Pozņaks sarunā ar “Latvijas Avīzi” par “asiņaino graudu” tranzītu, dažādajām interesēm politikā un morālo kompasu. Par to, kāpēc Eiropas Parlamentā tik maz var izdarīt Ukrainas labā, par politiskajām attiecībām ar “Apvienoto sarakstu”, draudzību ar Andri Kulbergu un to, vai Briselē Latvijas premjeru tiešām uztver kā populistu.
Reinis Pozņaks – Eiropas Parlamenta deputāts, ievēlēts no partiju apvienības “Apvienotais saraksts”. Iepriekš darbojies sabiedrisko attiecību jomā, bet plašāku atpazīstamību ieguvis 2022. gadā kā pilsoniskās iniciatīvas “Tviterkonvojs” aizsācējs. Kustība organizē automašīnu un cita veida palīdzības nogādāšanu Ukrainas aizstāvjiem, un tās pārstāvji pauduši aktīvu pilsonisko pozīciju dažādos jautājumos, piemēram, 2024. gadā protestējot pret mangāna rūdas tranzītu uz Krieviju.
Tuvplānā: Reinis Pozņaks.
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Reinis Pozņaks sarunā ar “Latvijas Avīzi” par “asiņaino graudu” tranzītu, dažādajām interesēm politikā un morālo kompasu. Par to, kāpēc Eiropas Parlamentā tik maz var izdarīt Ukrainas labā, par politiskajām attiecībām ar “Apvienoto sarakstu”, draudzību ar Andri Kulbergu un to, vai Briselē Latvijas premjeru tiešām uztver kā populistu.
Reinis Pozņaks – Eiropas Parlamenta deputāts, ievēlēts no partiju apvienības “Apvienotais saraksts”. Iepriekš darbojies sabiedrisko attiecību jomā, bet plašāku atpazīstamību ieguvis 2022. gadā kā pilsoniskās iniciatīvas “Tviterkonvojs” aizsācējs. Kustība organizē automašīnu un cita veida palīdzības nogādāšanu Ukrainas aizstāvjiem, un tās pārstāvji pauduši aktīvu pilsonisko pozīciju dažādos jautājumos, piemēram, 2024. gadā protestējot pret mangāna rūdas tranzītu uz Krieviju.
Tuvplānā: Reinis Pozņaks.
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